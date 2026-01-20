جمهوريون بالكونغرس: ترامب يحول أيّ معارضة له بمجلس الشيوخ إلى شتائم

أشارت صحيفة ذا هيل إلى توتر علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ في ظل الجدل الكبير الدائر حول ولايته الثانية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن ترامب عبر عن غضبه في مكالمة هاتفية مليئة بالشتائم استمرت نحو 20 دقيقة مع رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز، وذلك على خلفية تصويتها مع أربعة جمهوريين آخرين على طرح قرار بمجلس الشيوخ للتصويت لمنعه من نشر قوات في فنزويلا دون موافقة الكونغرس.

ولم يمرر مجلس الشيوخ القرار، بعد تراجع عضوين جمهوريين عن التصويت لصالح منع إرسال قوات دون موافقة الكونغرس، ما أفشل مشروع القرار، لكن النقاش كان إشارة إلى تصاعد حالة المعارضة داخل الجمهوريين بمجلس الشيوخ للسيطرة التامة للرئيس ترامب على مواقفهم، مع إشارات متكررة إلى معارضة المشرعين بالحزب الجمهوري عددا من القضايا، بما فيها احتمال نشر قوات في فنزويلا والتهديد بالاستيلاء على غرينلاند والتحقيق مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وتفعيل قانون التمرد في مينيسوتا.

ويتزامن هذا التوتر مع محاولة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الابتعاد عن خط الإدارة، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي 2026، والتي تتم على 34 مقعدا في مجلس الشيوخ من بين 100 مقعد. وتظهر الخلافات بشكل واسع في أول أسبوعين من عام 2026، ما قد يشير إلى عام مختلف لإدارة ترامب عن 2025 والتي وافق فيها الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريين تقريبا على معظم ما يريده الرئيس، حتى لو كان على حساب السلطة التشريعية.

عضو في مجلس الشيوخ: من الصعب العمل مع الرئيس لأنه يعتبر أي خلاف في السياسة إهانة شخصية

ونقلت "ذا هيل" عن عضو بمجلس الشيوخ، طلب عدم الكشف عن هويته، تعليقه على علاقة أعضاء مجلس الشيوخ بترامب، بالقول: "من الصعب العمل مع الرئيس لأنه يعتبر أي خلاف في السياسة إهانة شخصية. لا يستطيع تقبل أي مستوى مما يعتبره نقدا شخصيا"، مشيرا إلى أن هناك أعضاء لا يوافقون على هذا النهج ويشعرون بضرورة الاحتجاج، ولكن "تحويل الرئيس الأمر إلى مسألة شخصية يجعلهم لا يجدون أي مخرج"، وكشف أنه "عندما يخالف أحد مشرعي الحزب الجمهوري ترامب، فإنه يبدأ في مهاجمته شخصيا دون أن يتطرق إلى النقاط الجوهرية لوجهة نظره".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس اتصل بالأعضاء الجمهوريين الأربعة الآخرين بمجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح طرح قرار منع الرئيس من نشر قوات في فنزويلا دون موافقة الكونغرس للتصويت، للتعبير عن غضبه. وقال السيناتور راند بول (يهاجمه ترامب كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي لمواقفه): "قلت للرئيس: هذا النقاش أكبر مني وأكبر منه. إنه يتعلق بالدستور ومن له الحق في شن الحرب". ورد ترامب بغضب بالغ على هذا التصويت، وطالب علنا بطرد أعضاء مجلس الشيوخ الذي خالفوا رؤيته وهم، بجانب سوزان كولينز، السيناتور ليزا موركوفسكي، وجوش هاولي (تراجع لاحقا عن التصويت للقرار)، وتود يونغ (تراجع أيضا).

وذكر سيناتور جمهوري، طلب عدم الكشف عن هويته، أن ترامب بدا قلقا من فقدان بعض السيطرة التي لديه على أعضاء حزبه حاليا، وقال "نرى استعدادا أكبر الآن للتعبير عن الرأي، ونراهم الآن أكثر صراحة لأنهم يعتقدون أن بعض القرارات مثل التهديد بالاستيلاء على غرينلاند أو التحقيق مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليست عقلانية"، بينما ذكر السيناتور الجمهوري توم تيليس أنه يشعر بأن عليهم التعبير عن مواقفهم عندما يشعرون بأن "هناك مستشارين (للرئيس ترامب) يلحقون الضرر بمستقبله السياسي".

وقال الاستراتيجي الجمهوري فين ويبر إن الجمهوريين في الكونغرس يشعرون بقلق متزايد من عدم قدرتهم على التنبؤ بتصرفات الرئيس، مضيفا أن "أسلوب ترامب هو إبقاء الناس في حيرة، وهذا الأسلوب أثبت نجاحه بشكل كبير، لكن عدم معرفتهم بنواياه النهائية في عدد من القضايا الرئيسة يزيد من قلقهم في كل المواقف".

وفي جلساتهم الخاصة، يعترف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بمدى قلقهم من تراجع شعبية ترامب في استطلاعات الرأي، خاصة في ملف الاقتصاد، التي تراجعت إلى نحو 40% في هذا التوقيت، وإلى 30% بين المستقلين. وذكر زعيم الأغلبية جون ثون علنا للصحافيين الشهر الماضي أنهم يواجهون تحديات سياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، محذرا من أنه يجب على الجمهوريين إدراك ضرورة تحسين رسالتهم.

المفارقة أن الصحيفة اعتمدت على ثلاثة مصادر رئيسية من داخل الكونغرس في مادتها، طلبوا جميعاً عدم ذكر أسمائهم، ما يشير إلى مخاوفهم من الوقوع تحت طائلة هجوم ترامب الشخصي عليهم، وحتى المصدر الرابع عضو الكونغرس توم تيليس، فلم ينتقد ترامب وإنما ذكر أن "هناك مستشارين يلحقون الضرر بمستقبله السياسي"، أما المصدر الخامس الاستراتيجي فين ويبر، فأشار إلى حالة القلق المتزايد لدى الجمهوريين.