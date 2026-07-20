جمهورية مزدحمة بالمرشّحين

- يشهد المشهد السياسي الفرنسي زيادة في عدد المرشحين للرئاسة، مما يعكس أهمية الترشح كوسيلة لتعزيز الحضور الإعلامي والسياسي، والتفاوض على أدوار مستقبلية، أو لتعريف الجمهور بأحزاب ناشئة. - برنار كازنوف، رئيس الوزراء الأسبق، أسس حركة جديدة بعد مغادرته الحزب الاشتراكي، مؤكدًا أن ترشحه للرئاسة هو عقد مع الفرنسيين وليس مناورة تكتيكية، مما يعكس مفهوم "سوء النية" لسارتر. - تراجع الأحزاب التقليدية في فرنسا أفسح المجال لشخصيات مستقلة، مستلهمة من تجربة ماكرون، لكن صعود اليمين المتطرف يعقد المشهد الانتخابي.

لتكاثُر مرشّحي الانتخابات الرئاسية الفرنسية فضيلة واحدة: التذكير بأهمية القراءة. أن تقرأ، مثلاً، كتاباً في علم النفس السياسي، يشرح ما يدفع أكثر من خمسة وعشرين إنساناً إلى الاعتقاد بأن قصر الإليزيه ينادي كلّاً منهم بالاسم، أو أن تكتفي بتصفّح العدد الجديد من صحيفة "لو غورافي" الساخرة، التي تقترح حلّاً للمعضلة: "نظراً إلى عدد المرشحين، ستُجرى الانتخابات الرئاسية لعام 2027 على 16 جولة".

والحال أن خوض انتخابات خاسرة ليس، بالضرورة، تصرفاً غير عقلاني. فالترشح يمنح صاحبه حضوراً إعلامياً يرفع من قيمة أسهمه في البورصة السياسية، وقد يتيح له لاحقاً التفاوض على موقع أو دور مع فاعلين أوفر حظاً، كما قد يكون وسيلةً لتعريف الفرنسيين بحزب ناشئ ومشروعه. لكنّ أحداً من المرشحين الحاليين لا يقول إنه يدخل السباق للحصول على 1 أو 2% من الأصوات أو لإبقاء اسمه بين الأسماء المتداولة. إذ يتصرّف الجميع كما لو أن الجولة الثانية، الحاسمة، تنتظرهم، ويقضون ساعات على الشاشات وهم يشرحون للفرنسيين أن مستقبل البلاد متوقف على رؤيتهم هم شخصياً.

قبل ثلاثة أيام، أعطى برنار كازنوف مثالاً جديداً على هذا المنطق. فقد عاد رئيس الوزراء الأسبق (2016 ـ 2017) إلى الأضواء من بابين: حوار أجرته معه صحيفة "لو باريزيان"، ورسالة مطوّلة (من 86 صفحة!) نشرها في الوقت نفسه على موقع حركة" التي أسسها عام 2023، بعد مغادرته الحزب الاشتراكي. وقال كازنوف إنه لا يدخل السباق الانتخابي لمجرد تسجيل حضور أو إضافة اسمه إلى قائمة مزدحمة أصلاً بالأسماء، بل انطلاقاً من "عقد يربطه بالفرنسيين" و"يُلزمه" أمامهم، رافضاً أن يكون ترشحه مجرد "مناورة تكتيكية".

والعقد، كما يعرف الجميع، يتطلب وجود طرفين. غير أن كازنوف وقّع، كما يبدو، في الخانتين، وحوّل وعداً قطعه على نفسه إلى تكليف تلقّاه من الفرنسيين. كان يمكنه أن يقول، ببساطة، إنه يريد أن يصبح رئيساً للجمهورية. لكنه أعاد ترتيب الحكاية بحيث لا يعود الترشح قراراً اتخذه بنفسه، بل واجباً حمّله إياه البلد. لدى جان بول سارتر تسمية دقيقة لهذا النوع من الحكايات: "سوء النية". ولا يقصد الفيلسوف الفرنسي بهذا المفهوم كذبةً عادية يرويها المرء لغيره، بل حيلةً يحجب بها عن نفسه حقيقة خياره، معيداً وصف رغبته على أنها واجب أو ضرورة فُرضت عليه. هكذا، تتحول الرغبة في السلطة إلى استجابة لنداء الفرنسيين، ويصبح الانسحاب وعدم الترشح تخلّياً عن المواطنين و"الأمة"، لا عن طموح شخصي.

غير أن البحث في نفسية كازنوف أو سواه لا يفسّر المشهد كله. فالجمهورية الفرنسية الخامسة، منذ تأسيسها عام 1958، منحت رئيس الجمهورية سلطات واسعة، وجعلت انتخابه الحدث الذي تنتظم حوله الحياة السياسية بأكملها. ومع الوقت، صار الحزب أو التيار الذي لا يقدّم مرشحاً للرئاسة يبدو كأنه بلا وزن فعلي، فيما صار السياسيون ينظرون إلى سيَرهم بوصفها ناقصةً ما لم تتضمن محاولةً للوصول إلى الإليزيه.

ولعقود، كان "الحزب الاشتراكي" واليمين التقليدي، الذي يمثله اليوم حزب "الجمهوريون"، يتوليان مهمة فرز الطامحين داخل المعسكرين الكبيرين، إذ يختار كل منهما مرشحه، فيما تلتزم الأسماء الوازنة الأخرى بدعمه. لكنّ تراجع الحزبين في السنوات الأخيرة أفسح المجال أمام شخصيات عديدة خرجت من صفوفهما لخوض السباق منفردةً، ما زاد المشهد تشتتاً. وحوّل وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة عام 2017 الاستقلال عن أحد الحزبين إلى وصفة مغرية يحاول كثيرون تقليدها اليوم. وتقوم هذه الوصفة على قلْب العملية الحزبية التي حكمت البلد لعقود، إذ بات في إمكان السياسي أن يعلن ترشحه أو نيّته الترشّح أولاً، ثم ينشئ حركةً حول اسمه أو شخصه، ويبحث بعد ذلك عن الناخبين الذين يفترض أنه يمثلهم، في انتظار أن تقوم استطلاعات الرأي بباقي المهمة.

غير أن نجاح الوصفة مرةً لا يعني بالضرورة أنها قابلة للتكرار. فالمساحة التي دخل عبرها ماكرون السباق عام 2017 لم تعد فارغة، بعدما أعاد صعود اليمين المتطرف ترتيب اللعبة الانتخابية حول مواجهة بين مرشحته والمرشح الأقدر على منعها من الوصول إلى الحكم. هو موقع لا يبدو برنار كازنوف وكثيرون غيره قادرين على شغله، حتى الآن على الأقل.