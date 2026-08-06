جمعية أطباء لحقوق الإنسان تطالب بفحص مستقل لحسام أبو صفية

- تقدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بالتماس للمحكمة الإدارية لإلزام مصلحة السجون بالسماح لطبيب مستقل بفحص الدكتور حسام أبو صفية، الذي يعاني من إصابات خطيرة في الرأس والصدر والعين اليسرى. - يأتي الالتماس بعد تقارير عن سوء معاملة واعتداءات جسدية تعرض لها الدكتور أبو صفية أثناء أسره، مما دفع الجمعية للمطالبة بفحص طبي مستقل لتقييم حالته الصحية. - شددت الجمعية على ضرورة الفحص الفوري، مؤكدة أن هذا الحق مكفول قانونيًا، وطالبت بعقد جلسة عاجلة لإلزام مصلحة السجون بإجراء الفحص.

تقدّمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بالتماس إلى المحكمة الإدارية الإسرائيلية، تطالب فيه بإلزام مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لطبيب مختص في الطب الباطني من طرف الجمعية بإجراء فحص طبي مستقل للدكتور حسام أبو صفية (52 عاماً)، داخل جناح "راكيفت" الواقع تحت الأرض في سجن نيتسان، أو في أي مكان آخر يحتجز فيه، وذلك بعدما كشف ملفه الطبي الرسمي عن إصابة موثقة في عينه اليسرى، إلى جانب شكاوى قدمها إلى الطاقم الطبي بشأن إصابات في الرأس والصدر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإصابات الموثقة في الملف الطبي للدكتور حسام أبو صفية؟ ما هي الادعاءات المتكررة بشأن تعرض الدكتور أبو صفية للعنف أثناء أسره؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي هذا الالتماس، بحسب بيان للجمعية، بعد أن رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية، في 5 يوليو/ تموز، طلب الجمعية السماح لطبيب مستقل بزيارة الدكتور أبو صفية. كما يأتي في أعقاب التقارير التي نشرتها الجمعية خلال الشهر الماضي بشأن تعرض أبو صفية لسوء معاملة واعتداءات جسدية خطيرة أثناء أسره، وبعد أن سلّمت مصلحة السجون إلى الجمعية ملفه الطبي الرسمي. ويظهر الملف الطبي أنه، عقب الطلب الذي تقدم به المحامي ناصر عودة بعد زيارته أبو صفية في 2 يوليو، طالباً إخضاعه بشكل عاجل لفحص من قبل طبيب السجن، خضع أبو صفية بالفعل لفحص أجراه أحد أفراد الطاقم الطبي.

وأضاف البيان: "توثق السجلات الطبية إصابة في عينه اليسرى، كما تسجل شكواه إلى الطاقم الطبي إصابات في الرأس والصدر تسببت له بآلام في الأضلاع. وفي أعقاب شكواه من إصابة في الصدر، أحيل لإجراء صورة أشعة. إلا أن نتائج الفحص لا تظهر في الملف الطبي الذي تسلّمته الجمعية، ولا يمكن من خلاله معرفة ما أظهره الفحص، أو ما إذا كانت نتائج صورة الأشعة قد وثقت، أو ما هو العلاج الذي تلقاه لاحقاً، إن وجد".

وتؤكد جمعية أطباء لحقوق الإنسان أنّ "هذه المعطيات الجديدة تنضم إلى الإفادة الخطية التي نشرها الشهر الماضي المحامي ناصر عودة، والتي وصف فيها الحالة التي وجد عليها الدكتور أبو صفية أثناء زيارته له، إذ كان يعاني من إصابات خطيرة في الرأس والوجه والأذنين والرقبة، ويواجه صعوبة في التنفس، ولا يستطيع الجلوس من دون أن ينهار، وكان على وشك فقدان الوعي. وخلال زيارة لاحقة، أبلغ الدكتور أبو صفية محاميه بأنه تعرّض مرة أخرى للضرب على أيدي عناصر من مصلحة السجون بعد تلك الزيارة، بما في ذلك الضرب بالهراوات، وأن أحد السجانين أغلق باب الزنزانة على إصبعه، ما تسبب له بتجمع دموي".

تؤكد الجمعية أنّ طلبها السماح للطبيب المستقل بزيارة الدكتور أبو صفية قُدم إلى مصلحة السجون في 7 يوليو/ تموز، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن

وشددت الجمعية، في التماسها، على أنّ "الحالة الطبية المعقدة للدكتور أبو صفية، إلى جانب المعطيات الواردة في ملفه الطبي الرسمي والادعاءات المتكررة بشأن تعرّضه للعنف، تستوجب السماح بشكل فوري لطبيب مستقل بفحصه وإعداد تقرير طبي مستقل. كما يشير الالتماس إلى أن حق السجين في أن يفحصه طبيب من اختياره، والحصول على رأي طبي مستقل، هو حق تكفله اجتهادات المحكمة العليا الإسرائيلية، وقانون حقوق المريض، وكذلك أنظمة مصلحة السجون الإسرائيلية نفسها".

وأضافت الجمعية أن طلبها السماح للطبيب المستقل بزيارة الدكتور أبو صفية قدم إلى مصلحة السجون في 7 يوليو، إلا أنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن، ولذلك يطالب الالتماس المحكمة الإسرائيلية بعقد جلسة عاجلة، وإلزام مصلحة السجون بالسماح بإجراء الفحص دون تأخير، معتبراً أن الفحص الطبي المستقل هو الوسيلة الوحيدة لتقييم الحالة الصحية للدكتور أبو صفية بصورة مهنية ومستقلة. ويأتي هذا الالتماس بالتوازي مع التماس آخر ما زال منظوراً أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، من بينهم الدكتور حسام أبو صفية، محتجزين في إسرائيل من دون توجيه لوائح اتهام ومن دون محاكمة. وكانت الجمعية قد قدمت مؤخراً ردها على موقف الدولة، ويترقب الطرفان الآن قرار المحكمة بشأن الخطوات المقبلة في الإجراءات القضائية.