جماعة الحوثي تعلن مقتل رئيس أركانها محمد الغماري وتعيّن خلفاً له

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم الخميس، مقتل رئيس هيئة الأركان التابع للجماعة اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، وأعلنت تعيين يوسف المداني خلفا له. وكانت إسرائيل قد رجحت مقتل الغماري خلال الغارة التي استهدفت اجتماعا لحكومة الحوثيين غير المعترف بها نهاية أغسطس/ آب الماضي، وأدت إلى مقتل رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء. وقال بيان للجماعة إن "جولات الصراع مع العدو (الاحتلال الإسرائيلي) لم تنتهِ وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع بعون الله تعالى حتى تحرير القدس وزوال الكيان".

القوات المسلحة اليمنية: نزف إلى الشعب اليمني استشهاد القائد الجهادي الفريق الركن محمد عبدالكريم الغماري.pic.twitter.com/JqEIZHBM46 — العميد يحيى سريع (@army21yemen) October 16, 2025

وبعد الهجوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو شن ما سماه "هجوما دقيقا" على موقع عسكري تابع للجماعة استهدف فيه رئيس الأركان ووزير الدفاع في جماعة الحوثيين، موضحا حينها أنه ينتظر تأكيدا لنتيجة الهجوم. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية بارزة "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة".

وكانت الجماعة قد عينت الغماري في ديسمبر/ كانون الثاني 2016 رئيساً لهيئة أركانها. ويعد المسؤول الأول عن التخطيط والتنسيق للعمليات العسكرية للجماعة، بما في ذلك الهجمات عبر الحدود، كما يُعد من أبرز القادة المسؤولين عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه السعودية والإمارات. والغماري من مواليد محافظة حجة شمال غربي اليمن، والتحق مبكرا بصفوف جماعة الحوثيين حيث التحق بمعهد حسين بدر الدين الحوثي في عام 2003، وتلقى تعليماً عقائدياً وفقاً لأيديولوجيا الجماعة. وأعلنت إسرائيل استهدافه أكثر من مرة.

وفي عام 2012، سافر إلى لبنان حيث خضع لتدريبات عسكرية وعقائدية على يد حزب الله، كما تلقى دورات أخرى على يد الحرس الثوري الإيراني. وشغل الغماري منصب المشرف العسكري لمحافظة حجة، ثم القائد الميداني في محافظة الحديدة، فالمسؤول الأمني في صنعاء.

وارتبط اسم الغماري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بالهجمات البحرية التي استهدفت سفن الشحن في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وكذلك الهجمات التي طاولت الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي مايو/ أيار 2021، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه بتهمة تهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، أدرجته الأمم المتحدة ضمن قائمة العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن 2140 و2216 لدوره المحوري في تأجيج النزاع المسلح.