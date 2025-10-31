- أعلنت حكومة الحوثيين في اليمن عن محاكمة 43 موظفًا محليًا للأمم المتحدة بتهمة التورط في غارة إسرائيلية استهدفت قادة حوثيين في صنعاء، بينما ترفض الأمم المتحدة هذه الاتهامات وتطالب بالإفراج عن موظفيها المحتجزين. - اقتحمت قوات الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، مما أدى إلى اعتقالات واسعة، وتتهم الأمم المتحدة الحوثيين بتعطيل جهودها الإنسانية في اليمن. - عينت الأمم المتحدة معين شريم لتعزيز الجهود لإطلاق سراح موظفيها المحتجزين، وسط تصاعد التوترات والاعتقالات في صنعاء.

قال القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها في اليمن عبد الواحد أبو راس، لوكالة "رويترز"، إن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في أغسطس/آب الماضي. وقُتل رئيس الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء في أغسطس، في أول هجوم من نوعه يغتال مسؤولين كباراً. ورفضت الأمم المتحدة مراراً اتهامات الحوثيين بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في الأمر.

وقال أبو راس في مقابلة مع رويترز: "الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل و(يتم) إطلاع النيابة أولاً بأول مع كل خطوة يتم القيام بها". وأضاف أبو راس: "وبالتالي ما دامت النيابة مطلعة، مؤكد أن هذا المسار مستتب إلى نهايته وصولاً إلى المحاكمات وإصدار أحكام قضائية". وذكر أن "خلية" داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر.

ولم يصدر أي تعليق بعد من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي. ورفضت الأمم المتحدة مراراً الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس. وتقول الأمم المتحدة إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين. وهؤلاء المتهمون يمنيون. وبموجب القانون اليمني، قد يواجهون عقوبة الإعدام.

جاءت الاعتقالات الأخيرة بعد أن دخلت قوات الأمن التابعة لجماعة الحوثيين عدة مكاتب للأمم المتحدة في صنعاء يوم الأحد. واتهمت الأمم المتحدة الحوثيين باتخاذ خطوات زادت من صعوبة تقديم المساعدات للمحتاجين في اليمن. وقال أبو راس إن الحكومة تدعم منظمات إنسانية أخرى. وأضاف: "هناك بيان واضح وصريح من وزارة الخارجية بأننا سنكون عونا وسنداً للمنظمات الملتزمة بمبادئ العمل الإنساني وسنسهل لها أنشطتها وسنسهل لها أعمالها".

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تكليف معين شريم، النائب السابق للمبعوث الأممي إلى اليمن، بقيادة وتعزيز الجهود الرامية لإطلاق سراح موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين. ومنذ شهر أغسطس/ آب الماضي، بدأ الحوثيون بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عقب اقتحام مقارها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم. وفي هذا السياق، أفادت مصادر خاصة "العربي الجديد" بأنّ مسلحين تابعين لجماعة أنصار الله اقتحموا، السبت الماضي، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في صنعاء. وأضافت المصادر أنّ المسلحين الحوثيين عبثوا بمحتويات المكتبين وصادروا أشياء منهما، كما اعتقلوا عدداً من الموظفين.

(رويترز، العربي الجديد)