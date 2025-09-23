جماعة الحوثيين تحذر من الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر

- حذرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين من أي احتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر، مشيرة إلى مخططات معادية تستهدف الجبهة الداخلية، وأكدت جاهزيتها لإفشالها بحزم. - اتهمت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة استغلال المناسبة لإثارة الفتنة والفوضى، معتبرة ذلك محاولة بديلة بعد فشل الجهود الأمريكية والبريطانية في منع دعم الشعب الفلسطيني. - شنت جماعة الحوثيين حملة اختطافات واسعة شملت ناشطين، في إطار عملياتها السنوية بالتزامن مع ذكرى الثورة، التي تعارض أهدافها ومبادئها.

حذرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، اليوم الثلاثاء، من أي مظاهر للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر /أيلول، بذريعة "وجود مخططات معادية لاستهداف الجبهة الداخلية"، مؤكدة جاهزيتها لإفشال تلك المخططات والتصدي لها بحزم. وقالت داخلية الحوثيين في بيان صادر عنها إن "العدو (الاحتلال الإسرائيلي) يسعى هذا العام لتكرار محاولاته تنفيذ مخططات خبيثة عبر استغلال مناسبة ذكرى 26 سبتمبر"، محذرة "كل من تسوّل له نفسه التورط في خدمة الأعداء أو السقوط في مستنقع الخيانة والعمالة".

كما أكدت "جاهزية الوزارة والأجهزة الأمنية، لإفشال وإحباط أي فتنة يسعى العدو لإثارتها تحت أي عنوان وفي أي وقت"، معتبرة أن "الأعداء يسعون إلى تنفيذ مخططات خبيثة تستهدف بلادنا تحت عناوين وشعارات خادعة، بغرض ضرب الجبهة الداخلية وإثارة الفتنة والفوضى". وأضافت أن ذلك "يأتي كمحاولة بديلة بعد الفشل الأميركي والبريطاني الواضح في منع شعبنا من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة، وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على بلدنا وفشله في إيقاف العمليات العسكرية اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني".

‌وذكرت داخلية الحوثيين أن "المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية، إلى جانب تصريحات الأعداء أنفسهم، تكشف عن هذه المساعي المشبوهة"، مضيفة أن "العدو الأميركي والإسرائيلي في العام الماضي.. حاول تنفيذ هذه المخططات من خلال إنفاق أموال طائلة على المرتزقة والخونة، بهدف استغلال بعض المناسبات الوطنية وتحويلها إلى منصات لإثارة الفوضى واستهداف الجبهة الداخلية".

في السياق أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن جماعة الحوثيين شنت مؤخرا حملة اختطافات واسعة شملت عددا من الناشطين بينهم الكاتبان أوراس الإرياني وماجد زايد، في إطار العمليات التي تنفذها سنويا بالتزامن مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر. يشار إلى أن الحوثيين يعارضون أهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 والتي قام بها الضباط الأحرار في اليمن ضد نظام المملكة المتوكلية اليمنية، وتم بموجبها إعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية في الشطر الشمالي من اليمن.