جلسة نيابية ثانية مرتقبة الأحد لانتخاب رئيس العراق وسط غياب التوافق

يتجه البرلمان العراقي إلى عقد جلسة جديدة يوم غد الأحد مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، هي الثانية بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي على خلفية تصاعد الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية وغياب التوافقات المسبقة التي تعد شرطاً غير معلن لتمرير المناصب العليا في النظام السياسي العراقي.

وأعلن مجلس النواب العراقي، ليلة أمس الجمعة، تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما دخل العراق، مساء أمس الأول الخميس، في فراغ دستوري بعد إخفاق مجلس النواب في التصويت السابق. ورغم وضع الموعد الجديد، تظل المؤشرات قوية على إخفاق البرلمان العراقي مجدداً في انتخاب رئيس جديد، نتيجة عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق جامع حول دعم مرشح واحد قادر على تأمين النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة. وتزداد هذه الترجيحات في ظل استمرار الانقسام داخل البيت الكردي على وجه الخصوص، حيث ما تزال الخلافات قائمة بين الأحزاب الكردية الرئيسية بشأن المرشح الأوفر حظاً، الأمر الذي ينعكس سلباً على فرص الحسم داخل قبة البرلمان.

ويتنافس 13 اسماً على منصب رئيس جمهورية العراق، بينهم شخصيات عربية ضمن ما قال بعضهم إنها مساعٍ لكسر معادلة المحاصصة في المناصب. وتضمنت قائمة الأسماء الأخرى كلاً من: شوان نامق، وأحمد عبد الله توفيق، وحسين سنجاري، ونجم الدين عبد الكريم، وآسو فريدون، وسامان علي إسماعيل، وصباح صالح سعيد، وعبد الله محمد علي ظاهر، وإقبال عبد الله، وسردار عبد الله، ومثنى أمين نادر، ونوزاد هادي مولود. لكن المنافسة المحتدمة والقوية تنحصر بين مرشحي حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" نزار آميدي، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" فؤاد حسين.

وقال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" محمود خوشناوه، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد أي اتفاق أو توافق حتى الآن بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن ملف انتخاب رئيس الجمهورية، أو الاتفاق على الدخول بمرشح واحد يحظى بدعم الطرفين". وبين خوشناوه أن "الحوارات والنقاشات ما تزال مستمرة ولم تحسم بعد، سواء على مستوى التفاهمات الثنائية بين الحزبين الكرديين، أو ضمن المشاورات الأوسع مع الكتل والأحزاب السياسية في بغداد، والخلافات القائمة ما زالت تشكل عائقاً أمام بلورة موقف كردي موحد بشأن هذا الاستحقاق الدستوري".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني منفتح على جميع الحوارات التي من شأنها الوصول إلى حل توافقي يحفظ التوازنات السياسية والدستورية، ويضمن شراكة حقيقية في إدارة الدولة، والاتصالات السياسية متواصلة على مدار الساعات المقبلة، سواء داخل الإقليم أو في العاصمة بغداد، في محاولة لحسم هذا الملف قبل عقد جلسة البرلمان". وأكد أن "جميع الخيارات والسيناريوهات ما تزال مفتوحة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي مسبق، وغياب التوافق قد ينعكس على مسار جلسة البرلمان يوم غد الأحد، ويؤدي إلى تكرار سيناريو التأجيل أو الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

من جهته قال عضو "الإطار التنسيقي" عدي الخدران، لـ"العربي الجديد"، إن "قادة الإطار يجرون اتصالات واجتماعات متواصلة ومكثفة مع مختلف القيادات الكردية، في إطار الجهود الرامية إلى حسم الخلاف القائم بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، بما يضمن إنجاح جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الأحد". وأوضح أن "قيادات الإطار التنسيقي تضع أولوية قصوى للتوصل إلى تفاهم سياسي مع الأطراف الكردية، انطلاقاً من الحرص على استكمال الاستحقاقات الدستورية وعدم السماح باستمرار خرق المدد الزمنية التي نص عليها الدستور".

وشدد الخدران على أن "المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية الوطنية، والتنازل المتبادل بين جميع الأطراف، من أجل المضي قدماً بانتخاب رئيس الجمهورية، باعتباره خطوة مفصلية تفتح الطريق أمام تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خاصة أن استمرار تأخير حسم ملف رئاسة الجمهورية سينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية، ويؤخر تشكيل الحكومة، في وقت يحتاج فيه العراق إلى حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية".

وأضاف أن "الأجواء العامة للاجتماعات إيجابية، وهناك تفهم متبادل بين الإطار التنسيقي والقيادات الكردية لأهمية المرحلة وحساسية الظرف، نأمل أن تفضي هذه الحوارات إلى اتفاق نهائي قبل موعد انعقاد الجلسة البرلمانية، فإنجاح جلسة البرلمان يوم غد يمثل رسالة طمأنة للشعب العراقي، ويؤكد قدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية العليا".