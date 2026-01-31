- البرلمان العراقي يواجه تحديات في انتخاب رئيس الجمهورية بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية، مما يعيق التوصل إلى مرشح توافقي وتأمين النصاب القانوني. - يتنافس 13 مرشحاً على المنصب، مع احتدام المنافسة بين "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، واستمرار الحوارات دون توافق، مما يهدد بتأجيل الجلسة. - نوري المالكي يصر على الترشح لرئاسة الحكومة رغم المعارضة الأمريكية، بينما لم يحدد تحالف "الإطار التنسيقي" موقفه النهائي، مما يعقد تشكيل الحكومة الجديدة.

يتجه البرلمان العراقي إلى عقد جلسة جديدة يوم غد الأحد مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، هي الثانية بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي على خلفية تصاعد الخلافات بين الكتل والأحزاب السياسية وغياب التوافقات المسبقة التي تعد شرطاً غير معلن لتمرير المناصب العليا في النظام السياسي العراقي. في الأثناء، جدّد رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، اليوم السبت، تمسّكه بالترشّح لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة تأتي رغم مواقف أميركية معارضة.

وأعلن مجلس النواب العراقي، ليلة أمس الجمعة، تحديد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما دخل العراق، مساء أمس الأول الخميس، في فراغ دستوري بعد إخفاق مجلس النواب في التصويت السابق. ورغم وضع الموعد الجديد، تظل المؤشرات قوية على إخفاق البرلمان العراقي مجدداً في انتخاب رئيس جديد، نتيجة عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق جامع حول دعم مرشح واحد قادر على تأمين النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة. وتزداد هذه الترجيحات في ظل استمرار الانقسام داخل البيت الكردي على وجه الخصوص، حيث ما تزال الخلافات قائمة بين الأحزاب الكردية الرئيسية بشأن المرشح الأوفر حظاً، الأمر الذي ينعكس سلباً على فرص الحسم داخل قبة البرلمان.

ويتنافس 13 اسماً على منصب رئيس جمهورية العراق، بينهم شخصيات عربية ضمن ما قال بعضهم إنها مساعٍ لكسر معادلة المحاصصة في المناصب. وتضمنت قائمة الأسماء الأخرى كلاً من: شوان نامق، وأحمد عبد الله توفيق، وحسين سنجاري، ونجم الدين عبد الكريم، وآسو فريدون، وسامان علي إسماعيل، وصباح صالح سعيد، وعبد الله محمد علي ظاهر، وإقبال عبد الله، وسردار عبد الله، ومثنى أمين نادر، ونوزاد هادي مولود. لكن المنافسة المحتدمة والقوية تنحصر بين مرشحي حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" نزار آميدي، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" فؤاد حسين.

وقال عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" محمود خوشناوه، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يوجد أي اتفاق أو توافق حتى الآن بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بشأن ملف انتخاب رئيس الجمهورية، أو الاتفاق على الدخول بمرشح واحد يحظى بدعم الطرفين". وبين خوشناوه أن "الحوارات والنقاشات ما تزال مستمرة ولم تحسم بعد، سواء على مستوى التفاهمات الثنائية بين الحزبين الكرديين، أو ضمن المشاورات الأوسع مع الكتل والأحزاب السياسية في بغداد، والخلافات القائمة ما زالت تشكل عائقاً أمام بلورة موقف كردي موحد بشأن هذا الاستحقاق الدستوري".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني منفتح على جميع الحوارات التي من شأنها الوصول إلى حل توافقي يحفظ التوازنات السياسية والدستورية، ويضمن شراكة حقيقية في إدارة الدولة، والاتصالات السياسية متواصلة على مدار الساعات المقبلة، سواء داخل الإقليم أو في العاصمة بغداد، في محاولة لحسم هذا الملف قبل عقد جلسة البرلمان". وأكد أن "جميع الخيارات والسيناريوهات ما تزال مفتوحة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي مسبق، وغياب التوافق قد ينعكس على مسار جلسة البرلمان يوم غد الأحد، ويؤدي إلى تكرار سيناريو التأجيل أو الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

من جهته قال عضو "الإطار التنسيقي" عدي الخدران، لـ"العربي الجديد"، إن "قادة الإطار يجرون اتصالات واجتماعات متواصلة ومكثفة مع مختلف القيادات الكردية، في إطار الجهود الرامية إلى حسم الخلاف القائم بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، بما يضمن إنجاح جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الأحد". وأوضح أن "قيادات الإطار التنسيقي تضع أولوية قصوى للتوصل إلى تفاهم سياسي مع الأطراف الكردية، انطلاقاً من الحرص على استكمال الاستحقاقات الدستورية وعدم السماح باستمرار خرق المدد الزمنية التي نص عليها الدستور".

وشدد الخدران على أن "المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية الوطنية، والتنازل المتبادل بين جميع الأطراف، من أجل المضي قدماً بانتخاب رئيس الجمهورية، باعتباره خطوة مفصلية تفتح الطريق أمام تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خاصة أن استمرار تأخير حسم ملف رئاسة الجمهورية سينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية، ويؤخر تشكيل الحكومة، في وقت يحتاج فيه العراق إلى حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية".

وأضاف أن "الأجواء العامة للاجتماعات إيجابية، وهناك تفهم متبادل بين الإطار التنسيقي والقيادات الكردية لأهمية المرحلة وحساسية الظرف، نأمل أن تفضي هذه الحوارات إلى اتفاق نهائي قبل موعد انعقاد الجلسة البرلمانية، فإنجاح جلسة البرلمان يوم غد يمثل رسالة طمأنة للشعب العراقي، ويؤكد قدرة القوى السياسية على تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية العليا".

المالكي يتمسّك برئاسة الحكومة العراقية

في سياق متصل، جدّد نوري المالكي تمسّكه بالترشح لرئاسة الحكومة العراقية، معتبراً أن اختياره يستند إلى "إرادة الشعب والقرار الوطني المستقل"، مؤكداً أنه لن يتراجع عمّا وصفه بحق العراقيين باختيار قياداتهم عبر المؤسّسات الدستورية.

وقال المالكي في معرض رده على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام في الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي، بشأن تكليف الكتلة الأكثر عدداً لمرشحها بتشكيل الحكومة، "ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي ومؤسّساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية"، مشدداً أنه من هذا المنطلق نؤكد أننا "لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".

وتابع، "نحترم إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل، ونتطلع إلى أن يحترم الآخرون هذا القرار كما نحترم إرادتهم في إدارة شؤونهم"، مشيراً إلى أن "اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن وطني يجب أن يُحترم، كما نحترم خيارات الآخرين"، وأكد "نتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى، ولا سيّما الدول التي تعاونت معنا والتي ستتعاون مستقبلاً، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية".

وتابع "احترام إرادتنا وديمقراطيتنا وحق شعبنا في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسّسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً لدينا، وسنمضي في اعتماد هذه الإرادة ولن نتراجع عنها". جاء ذلك بعد يوم واحد فقط، من لقاء المالكي بالقائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد جوشوا هاريس، وقال مدير المكتب الاعلامي للمالكي في بيان، إنّ "المالكي استقبل هاريس، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما جرت مناقشة الحوارات الجارية بين القوى السياسية نحو تشكيل الرئاسات، ورؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة القادمة".

يأتي ذلك في وقت لم يعلن فيه تحالف "الإطار التنسيقي" حتّى الآن موقفاً رسمياً حاسماً إزاء ترشيحه للمالكي، وسط حديث عن تقاطعات واختلافات بين قيادات الإطار بشأن ذلك. ووفقاً لنائب في الإطار التنسيقي، فإنّ "الملف مازال مثار جدل داخل قوى الإطار، وإنّ قوى مؤثرة أبدت مواقف غير داعمة للمالكي"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن "موقف المالكي لا يمثل رأي الإطار التنسيقي، وأن هناك مساعي وجهوداً متواصلة تبذل لأجل عقد اجتماع وخروج برأي موحد إزاء الملف".

وأشار إلى أنّ "الحسم ما زال صعباً، خاصة وأن المالكي يضغط بكل الاتجاهات في سبيل الاستمرار بترشيحه، غير أن قوى في الإطار ترى أن مصلحة العراق يجب أن تتقدم على المصالح الأخرى". وحذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، من عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة الجديدة، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لن تساعد العراق"، في حال عودة الأخير إلى المنصب الذي سبق أن شغله بين عامَي 2006 و2014.