جلسة مقررة للبرلمان العراقي ولا اتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية

- تتواصل الخلافات السياسية في العراق حول مرشح رئاسة الجمهورية، حيث تجاوز عدد المرشحين 45 مرشحًا دون اتفاق سياسي بين القوى الكردية والأطراف الأخرى، مما يثير مخاوف بشأن كفاءة البرلمان. - حدد مجلس النواب موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات الترشح وفقًا لقانون الترشيح، مع محاولات لتوحيد الموقف الكردي وتقديم مرشح توافقي. - يشهد البرلمان صراعًا مبكرًا حول رئاسة اللجان النيابية، مما قد يعطل عمله، ويُشدد على ضرورة حسم ملف اللجان لضمان انطلاقة فاعلة للدورة البرلمانية.

تتواصل الخلافات السياسية في العراق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، رغم مضي البرلمان في عقد جلسته التي يوجب الدستور العراقي أن يتم فيها إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتحديد موعد انتخاب الرئيس العراقي الجديد من بين المرشحين وبأغلبية الثلثين.

وحتى صباح اليوم الاثنين، تجاوز عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية 45 مرشحًا، وتؤكد المعطيات السياسية غياب أي اتفاق أو تفاهم سياسي حقيقي بين القوى السياسية الكردية من جهة، وباقي الأطراف السياسية العراقية من جهة أخرى، بشأن مرشح توافقي يمكن أن يحظى بإجماع أو قبول واسع داخل البرلمان.

ولم تقتصر الخلافات على منصب رئاسة الجمهورية فحسب، بل امتدت لتشمل صراعًا محتدمًا بين الكتل والأحزاب السياسية حول رئاسة اللجان النيابية، ولا سيما اللجان المهمة والرئيسية ذات التأثير المباشر على المسارين التشريعي والرقابي.

هذا الصراع المبكر، الذي برز مع انطلاق الجلسات الأولى لمجلس النواب، يثير مخاوف جدية بشأن قدرة المؤسسة التشريعية على أداء دورها الدستوري بكفاءة وفاعلية، في ظل غياب التوافقات السياسية وتغليب منطق المحاصصة والمصالح الحزبية على متطلبات العمل البرلماني والمؤسسي. كما ينذر باستمرار حالة الشلل أو التعطيل لعمل البرلمان، كما حدث في دورته السابقة (الخامسة)، بحسب مراقبين.

وحدد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، موعدًا نهائيًا لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد فتح باب الترشيح في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادًا إلى قانون الترشيح رقم (8) لسنة 2012، ودعوة الراغبين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم طلباتهم الرسمية. وبموجب القانون، يُشترط في المرشح أن يكون "عراقيًا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة، وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وكذلك حاصلًا على شهادة جامعية أولية على الأقل ومعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها".

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين يتضمن التصويت على النظام الداخلي، وتشكيل لجنة لاختيار أعضاء اللجان النيابية، ورئاسة تلك اللجان.

من جهته، قال السياسي الكردي من أربيل، ياسين عزيز، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات بين القوى الكردية حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة، على الرغم من الجهود والمساعي التي تبذلها أطراف سياسية مختلفة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق يفضي إلى تقديم مرشح واحد يمثل الموقف الكردي الموحد".

وبيّن عزيز أن "هناك محاولات حثيثة تقودها قوى وشخصيات سياسية فاعلة، سواء من داخل البيت الكردي أو من خارجه، بهدف إنهاء حالة التباين والتوصل إلى تفاهم مشترك حول اسم واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، وهذه الجهود لم تثمر حتى الآن عن اتفاق نهائي، ولا تزال الخلافات تلقي بظلالها على المشهد السياسي".

وأضاف أن "تعدد الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية يعد أمرًا طبيعيًا في ظل النظام الديمقراطي وتنوع الأحزاب والقوى السياسية، ولا يمكن اعتباره مؤشرًا سلبيًا، لكن حسم هذا الملف يبقى مرهونًا بالتوافقات السياسية والاتفاقات التي تعقدها الكتل والأحزاب المعنية".

وأكد السياسي الكردي أن "منصب رئاسة الجمهورية يأتي ضمن إطار التوازن وتقاسم المناصب بين المكونات والأحزاب، وفق الأعراف السياسية المعمول بها، وأي حسم نهائي يجب أن يتم عبر التفاهمات الحزبية وليس عبر فرض الأمر الواقع".

وختم عزيز قوله بأن "هناك أهمية لتوحيد الموقف الكردي في هذه المرحلة الحساسة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على الاستقرار السياسي ودور المكون الكردي في العملية السياسية، وباب الحوار ما زال مفتوحًا، والأيام القليلة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في هذا الملف، خصوصًا مع وجود وساطات سياسية داخلية وحتى خارجية لحسم الملف وفق التوقيتات الدستورية".

من جهته، قال الخبير في الشؤون القانونية والدستورية، علي التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "المادة 72 من الدستور حدّدت 30 يومًا موعداً أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب".

وبيّن التميمي أنه "يُستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية أن تُفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان، أي ألا يقل عدد الحضور عن 220 نائبًا عند افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت، كما يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع".

في المقابل، قال عضو مجلس النواب، مختار الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك خلافات سياسية حادة وصراعًا مبكرًا بين عدد من الكتل والأحزاب بشأن رئاسة اللجان النيابية وتشكيلة أعضائها، واستمرار هذه الخلافات قد يقود إلى تعطيل عمل البرلمان بشقيه التشريعي والرقابي مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة".

وبيّن الموسوي أن "الصراع القائم حاليًا بين بعض القوى السياسية لا يقتصر على رئاسة اللجان النيابية فحسب، بل يمتد ليشمل عضوية تلك اللجان، في محاولة من بعض الأطراف لفرض نفوذها والسيطرة على مفاصل العمل البرلماني، وهذا النهج يعكس غياب التوافق السياسي وينذر بتداعيات سلبية على أداء المؤسسة التشريعية".

وأضاف أن "اللجان النيابية تعد الركيزة الأساسية لعمل مجلس النواب، سواء في ما يتعلق بتمرير القوانين أو ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة، وأي تأخير أو تعطيل في حسم ملف رئاسات اللجان وأعضائها سينعكس بشكل مباشر على أداء المؤسسة التشريعية بشكل عام".

وأكد الموسوي أن "استمرار الخلافات والصراعات السياسية في هذه المرحلة المبكرة قد يؤدي إلى شلل تشريعي ورقابي، ويعيد مشهد التعطيل الذي شهده البرلمان في دورات سابقة، ولهذا على جميع الكتل السياسية تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بالحوار والتفاهم بعيدًا عن منطق المحاصصة والصراعات الضيقة".

وشدّد عضو مجلس النواب على أن "هناك ضرورة للإسراع في حسم ملف اللجان النيابية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، بما يضمن انطلاقة فاعلة للدورة البرلمانية الجديدة، وقدرة مجلس النواب على أداء مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية على أكمل وجه".

وبعد حسم تسمية رئيس البرلمان العراقي الجديد في جلسة البرلمان التي عُقدت الاثنين الماضي، يتجه العراق إلى الاستحقاق الدستوري الثاني المتمثل في انتخاب رئيس الجمهورية، وهو منصب فخري في نظام دستوري تتركز فيه السلطات التنفيذية والقرارات الأساسية بيد رئيس الوزراء، وجرى العرف السياسي أن يكون من نصيب القوى الكردية، الذي يخضع حاليًا لمفاوضات شاقة بين الأحزاب الكردية، في إطار مبدأ "المحاصصة" المعمول به في العراق منذ عام 2003.

وعقب انتخاب رئيس الجمهورية، يكلّف الرئيس الجديد مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددًا بتشكيل الحكومة، ليقدّم الأخير برنامجه الوزاري خلال مدة أقصاها 30 يومًا، تمهيدًا للتصويت عليه ومنح الحكومة الثقة، لتباشر عملها بكامل الصلاحيات الدستورية، فيما يبدأ البرلمان ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.