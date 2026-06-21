جلسة طارئة بشأن لبنان تتصدر مفاوضات سويسرا بين واشنطن وطهران

- تتصدر القضية اللبنانية المفاوضات الأميركية الإيرانية في سويسرا، حيث تُناقش الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، مما يعكس أهمية الملف اللبناني لكلا الجانبين. - تشير التقارير إلى تحول في المقاربة الأميركية بالسماح لإيران بطرح الملف اللبناني، رغم تبادل الاتهامات بخرق التفاهمات، وذلك بسبب المصلحة المشتركة في إنهاء الصراع. - وصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى سويسرا، مؤكداً على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في لبنان، بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان.

يتصدّر الملف اللبناني جدول أعمال المفاوضات الأميركية الإيرانية التي تنطلق اليوم الأحد في سويسرا، بعدما أُدرجت جلسة طارئة مخصصة لبحث الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، في اليوم الأول من المحادثات. ونقلت شبكة "سي أن أن" عن دبلوماسي مطلع على المباحثات أن الجلسة الطارئة الخاصة بلبنان ستكون أول ملف يناقشه الوفدان الأميركي والإيراني. ونقلت الشبكة عن مسؤول إيراني قوله إن إنهاء النزاع في لبنان يمثل "البند الأكثر أهمية على جدول أعمال الوفد الإيراني". وفي السياق، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، قبيل مغادرته إلى سويسرا، إن إحراز تقدم في ملف وقف إطلاق النار في لبنان يشكل إحدى الأولويات الرئيسية للمحادثات.

بدورها، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلاً عن دبلوماسي مشارك في الاجتماعات، بأن جلسة طارئة خُصصت لمناقشة التطورات في لبنان أُضيفت إلى برنامج اليوم الأول من مفاوضات السلام في سويسرا، مؤكدة أن الملف اللبناني سيكون أول قضية تُطرح على طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأشارت الشبكة إلى أن إدراج هذا الملف ضمن المحادثات يعكس تحولاً في المقاربة الأميركية، من خلال السماح لإيران بطرح الملف اللبناني ضمن أجندة التفاوض.

أخبار فانس في سويسرا بعد وصول وفد التفاوض الإيراني

وقال مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، سينا أزودي، إن الولايات المتحدة وإيران أوفدتا مسؤولين رفيعي المستوى إلى سويسرا لإجراء محادثات رغم تبادل الاتهامات بخرق التفاهمات، لأن الجانبين يتشاركان "مصلحة مباشرة" في إنهاء الصراع. وأوضح أزودي، في تصريحات نقلتها شبكة "سي أن أن"، أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تمثل قضية مهمة بالنسبة لإيران، في حين قد تنظر الولايات المتحدة إلى التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز باعتبارها انتهاكاً لمذكرة التفاهم.

وأضاف أن إنهاء هذا الصراع يصب في مصلحة الطرفين، مشيراً إلى أن طهران قد تسعى من خلال المحادثات إلى اختبار مدى قدرة واشنطن على كبح إسرائيل ووقف الأعمال القتالية في لبنان. وأكد أن إيران تأمل أن تتمكن، عبر التفاوض مع الجانب الأميركي، من دفع الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية.

إلى ذلك، وصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سويسرا، فيما كان الوفد الإيراني قد وصل في وقت سابق للمشاركة في المفاوضات. كذلك يشارك في الاجتماعات وسطاء من قطر وباكستان. وأكد فانس أن الوضع في لبنان "يتحسن"، مشيراً إلى أن التحدي يتمثل بضمان استدامة وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الأوضاع مجدداً إلى دوامة التصعيد. وقال إن الولايات المتحدة تعمل على إدارة هذا الملف بما يضمن أمن كل من إسرائيل ولبنان، مضيفاً أن المشكلة تكمن في تبادل إطلاق النار بين الطرفين وما ينتج منه من ردود فعل متبادلة تعرقل تثبيت التهدئة. واعتبر أن المطلوب وقف إطلاق النار لفترة كافية تسمح بصموده واستمراره، مؤكداً أن هذا ما تسعى إليه واشنطن حالياً. وينضم فانس إلى المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لمتابعة المفاوضات مع إيران في سويسرا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السويسرية على منصة إكس: "نرحب بوصول الوفد الإيراني إلى سويسرا"، مضيفة أن المحادثات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية أيضاً أن وفد طهران وصل إلى سويسرا لبدء المحادثات.