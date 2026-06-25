- الجلسة الختامية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تركز على اختيار المناطق التجريبية للانسحاب الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، مع استمرار لبنان في المفاوضات رغم العراقيل الإسرائيلية والاعتماد على الضغط الأمريكي للتوصل إلى اتفاق. - الخلافات تبرز حول إصرار إسرائيل على أن تكون المناطق التجريبية خارج الأراضي المحتلة، بينما يطالب لبنان بانسحاب إسرائيلي ضمن "الخط الأصفر" وآلية مراقبة عبر لجنة الميكانيزم، مع استمرار الخلاف حول آلية وجدول زمني للانسحاب. - التوترات الميدانية تتصاعد مع انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا، بينما يراقب حزب الله هذه الانتهاكات، وتظهر توترات داخلية في لبنان بعد رفض الوفد العسكري اللبناني التقاط صورة مع الوفد الإسرائيلي.

انطلقت اليوم الخميس بتوقيت بيروت الجلسة الختامية من خامس جولة مباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وسط توقعاتٍ بأن تكون حاسمة على مستوى اختيار المناطق التجريبية التي من المقرر أن ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "لبنان يتمسّك بمواصلة المفاوضات رغم وضع إسرائيل الكثير من العراقيل، ويعوّل على ضغط واشنطن من أجل التوصّل إلى اتفاق".

وأشارت المصادر إلى أنّ "هناك آمالاً معقودة للتوصّل إلى اتفاق في الجلسة الختامية اليوم، والتي ستنعقد على المستوى السياسي لبحث المناطق التجريبية وآليات انسحاب إسرائيل"، مضيفة: "قد يخرج بيان أميركي بعد ختام الجلسة، والأمور كلها معلّقة على الأجواء التي ستكون في الاجتماع". ولفتت إلى وجود تباينات وخلافات بشأن الكثير من النقاط، ضمنها تمسّك إسرائيل بحرية التحرّك لإزالة ما تعتبره تهديداً، بينما يتمسّك لبنان بضرورة أن يكون وقف إطلاق النار شاملاً بما في ذلك وقف الاغتيالات.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ أبرز النقاط الخلافية، يتمثل في إصرار إسرائيل على أن تكون المناطق التجريبية من خارج نطاق الأراضي التي تحتلها، في شمال نهر الليطاني، وذلك لنشر الجيش اللبناني فيها ونزع السلاح منها، لكن الأخير يرفض ذلك ويصرّ على أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في نطاق ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، لينتشر هو فيها ويطبّق خطته لحصر السلاح.

و"الخط الأصفر" هو خط ترسيم فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، في محاكاة لتجربة طبّقها في قطاع غزة، ويمتد من بلدة الخيام والطيبة شرقاً بمحاذاة مجرى نهر الليطاني، وصولاً إلى بنت جبيل، وينتهي غرباً قرب رأس البياضة.

ويتمسّك لبنان كذلك، بأن تكون آلية المراقبة عبر لجنة الميكانيزم، (مراقبة تنفيذ وقف العمليات العدائية)، لكن هناك نقاش حول الأطراف العاملة فيها، علماً أنّ اللجنة ترأسها واشنطن وتضمّ فرنسا، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" ولبنان وإسرائيل، وذلك وسط رفض الجانب اللبناني أي تعاون أو تنسيق مع الاحتلال.

وعقدت الجلسة الأولى في واشنطن، أول أمس الثلاثاء، على المستويين العسكري والسياسي، بينما عقدت الثانية، عسكرياً، بمشاركة رئيس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم، على أن تكون الجلسة الختامية اليوم على المستوى السياسي. وطبقاً لمعلومات "العربي الجديد"، فإن الجلسة الأربعاء كانت أفضل من سابقتها، لكنها لم تحرز تقدّماً كبيراً إلا لناحية الاتفاق على بعض الأمور التقنية وتأكيد استمرار الهدنة، بينما لا يزال الخلاف الأساسي حول آلية انسحاب اسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوباً وجدولها الزمني، وسط تمسّك لبناني بضرورة تحديد جدول على ألا يكون طويلاً، مع خلاف أيضاً حول المناطق التي يجب أن ينسحب منها أولاً الاحتلال الإسرائيلي.

ووصف مسؤول في الخارجية الأميركية المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في إطار الجولة الخامسة بـ"الصعبة"، لكنه أكد في المقابل أنها ستستمرّ، مشدداً في حديث لـ"العربي الجديد"، على أنّ الهدف المشترك هو إنهاء دوامة العنف نهائياً. وشهدت الجولة الخامسة توترات عدّة، منها ما حصل أول أمس الثلاثاء، مع رفض الوفد العسكري اللبناني التقاط صورة على طاولة المفاوضات مع أعضاء الوفد الإسرائيلي، الأمر الذي أحدث أيضاً خلافاً في الداخل اللبناني وتباينات في الآراء، بين من أيّد خطوة الجيش وأثنى عليها، وبين من اعتبر أن الجيش يخرج عن القرار السياسي اللبناني الممثل بالرئيسين جوزاف عون ونواف سلام.

ميدانياً، لا تزال إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بسلسلة اعتداءات تنفذها في الجنوب اللبناني، وتسفر عن سقوط شهداء وجرحى، إلى جانب خروقها المستمرّة للأجواء اللبنانية بما في ذلك بالعاصمة بيروت، وذلك في وقت أكد حزب الله أنه يراقب هذه الانتهاكات ويرصدها.