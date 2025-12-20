جلسة تاريخية للبرلمان الجزائري لسن قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي"

- بدأ البرلمان الجزائري مناقشة مسودة قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، مطالبًا فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم، واسترجاع الأرشيف المنهوب، بهدف تعزيز العلاقات على أساس الاحترام المتبادل. - شهدت الجلسة حضورًا كبيرًا من أعضاء الحكومة، وأكد وزير المجاهدين دعم الحكومة للبرلمان، ويُعتبر القانون الأول من نوعه منذ 1997، مما يعزز مصداقيته في المحاججة مع فرنسا. - يتضمن القانون 26 مادة تجرّم الاستعمار الفرنسي، وتلزم الجزائر بالسعي للاعتراف والاعتذار، مع تحديد عقوبات بالسجن لمن يمجد الاستعمار.

بدأ البرلمان الجزائري، السبت، جلسة وُصفت بـ"التاريخية"، لمناقشة مسودة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، يتضمن بنوداً تشريعية تثبت على نحوٍ قاطع مطالب باتجاه الدولة الفرنسية بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم الاستعمار والمجازر والتفجيرات النووية، واسترجاع الأرشيف والمنقولات المنهوبة. وهذا النص يُعدّ الأول من نوعه في سياق يتسم بتوتر شديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية.

ووصف رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، الجلسة النيابية الخاصة بهذا القانون بأنها "لحظة فارقة، وجلسة تاريخية مباركة، وفعل سيادي بامتياز، وموقف أخلاقي صريح، ورسالة سياسية واضحة، تعبّر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف في الذاكرة غير القابلة للمساومة"، مشيراً إلى أن "مسألة تجريم الاستعمار ليست موجّهة ضد الشعب الفرنسي، ولا تستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل تنطلق من مبدأ مكرَّس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم، ولا تُبرَّر بالقوة، ولا تُغلق ملفاتها بالصمت"، لافتاً إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية يجب أن تكون "قائمة على الاحترام المتبادل والندية والتعاون، دون أي طمس للحقائق أو إنكار للجرائم، والمصالحة الحقيقية لا تُبنى إلّا على الاعتراف والاعتذار والإنصاف".

وكان لافتاً، وعلى غير العادة، حضور جميع أعضاء الحكومة. وقال وزير المجاهدين (قدماء محاربي ثورة التحرير)، خلال جلسة البرلمان، إن الجزائر مصرة على مساءلة الدولة الفرنسية بشأن جرائمها في الجزائر، وأعلن الدعم الكامل من الحكومة للبرلمان في هذه الخطوة. وهذه هي المرة الأولى منذ أول برلمان تعدّدي في الجزائر عام 1997، التي يصدر فيها البرلمان قانوناً قام بصياغته بمبادرة نيابية، إضافة إلى قانون لتجريد الجنسية مقرّر أن يصادق عليه الأربعاء المقبل، إذ جرت العادة أن تنفرد الحكومة بطرح مسودات القوانين، ويكتفي البرلمان بمعالجتها وإدخال تعديلات طفيفة عليها. وتعطي صياغة البرلمان لقانون تجريم الاستعمار، بدلاً من طرحه من الحكومة، مصداقية سياسية وتمثيلية أكبر في سياق المحاججة السياسية بين الجزائر وفرنسا في المستقبل.

ويُعتقد أن تكون ظروف الأزمة السياسية وشبه القطيعة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الجزائر وباريس، أكبر دافع للحكومة الجزائرية للإذن للبرلمان بتمرير قانون تجريم الاستعمار، خاصة مباشرة بعد تواطؤ غير ظاهر للسلطات الفرنسية، للسماح لحركة "ماك" الانفصالية بإقامة حفل لإعلان استقلال مزعوم لمنطقة القبائل عن الجزائر، أُقيم الأحد الماضي في باريس.

وقبل القانون الجديد، كانت السلطات الجزائرية قد عطّلت عدداً من المبادرات السابقة لسن قانون تجريم الاستعمار، منذ أول صيغة طُرحت منه عام 1984، وتكررت محاولات نيابية في عام 2001 من النائب أرزقي فراد، وفي أكتوبر 2011 طرح 120 نائباً، بمبادرة من النائب موسى عبدي، مشروع قانون لتجريم الاستعمار، لكن مكتب البرلمان، الذي كان يرأسه حينها عبد العزيز زياري، أسقط مشروع القانون، لكون الظروف السياسية ذات الصلة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، التي كانت في وضع طبيعي، لم تسمح بتمرير هذا القانون في تلك الفترة، على الرغم من أن البرلمان الفرنسي كان قد صادق في 23 فبراير/ شباط 2005، على قانون يُمجد الاستعمار ويعتبره نقلاً للحضارة إلى الجزائر، كما طرح النائب زكريا بلخير، في إبريل/ نيسان 2021، مسودة قانون نوعي في السياق نفسه، لكنه لم يحظ بموافقة مكتب البرلمان والحكومة.

وكان البرلمان الجزائري قد شكّل، في مارس/ آذار الماضي، لجنة خاصة ضمت ستة نواب يمثلون الكتل النيابية الرئيسة: حركة مجتمع السلم (إسلامي)، التجمع الوطني الديمقراطي (تقدمي)، حزب جبهة التحرير الوطني (محافظ)، جبهة المستقبل (وسط)، حركة البناء الوطني (إسلامي)، وكتلة المستقلين، وصاغت اللجنة مسودة أولى بـ54 مادة، قبل أن يجري اختزالها إلى 26 مادة. وخلال النقاشات التمهيدية، الثلاثاء الماضي، داخل لجنة الدفاع حول هذا القانون، عبّر بعض أعضاء اللجنة عن استيائهم من حذف بعض البنود من الحكومة.

ويتضمن القانون، الذي حصلت عليه "العربي الجديد"، 26 مادة تتعلق بتجريم الاستعمار وجميع ممارساته ذات الصلة بتفكيك كيان المجتمع الجزائري سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ودينياً، بين عدوان 14 يونيو/ حزيران 1830 حتى الخامس من يوليو/ تموز 1962، ويعتبرها "جريمة دولة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم". وتلزم مواد القانون الدولة الجزائرية "بالسعي بكل الوسائل والآليات، لضمان الاعتراف والاعتذار الرسميين من دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري، والتعويض الشامل"، كما يقرر القانون عقوبات ضد كل مساس بالذاكرة الوطنية أو تمجيد أو ترويج أو تبرير أو الإشادة بالاستعمار الفرنسي، بأي شكل كان، تصريحاً أو كتابة أو رسمياً، إذ يعاقب القانون مرتكبي هذه الأفعال بالسجن بين خمس إلى عشر سنوات، وفقدان الحقوق المدنية والسياسية.

ويُحدد القانون أكثر من 30 جريمة من جرائم الاستعمار الفرنسي، تتعلق بالتجارب والتفجيرات النووية، التي يشدد على مسؤولية فرنسا في تنظيف مناطق التفجيرات في الصحراء، وقتل السكان المدنيين، واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دولياً، وزرع الألغام، والسطو على خزينة الدولة الجزائرية، وإخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية، وممارسة التعذيب، والترحيل غير المشروع للسكان المدنيين إلى الجبال والمناطق القاحلة، ومصادرة أملاكهم، والنفي إلى خارج الوطن، إذ كانت فرنسا قد أبعدت في القرن 19 مئات المقاومين الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة، ولم يتسن لهم العودة مجدداً إلى الجزائر، وأقيمت لذكراهم لوحة تخليد كبيرة قبالة ميناء الجزائر.

وتدخل في السياق نفسه جرائم "المحاكم الخاصة، والإخفاء القسري، وتجميع السكان المدنيين في محتشدات"، إذ كانت فرنسا قد قامت بتجميع السكان في مخيّمات لمنع اتصالهم بالثوار والمقاومين، وكذلك "الحرمان من التعليم، والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، وتدنيس وتخريب دور العبادة وتحويلها، وجرائم التنصير القسري، وإلحاق الألقاب المشينة بالجزائريين، والتجنيد الإجباري للخدمة في القوات المسلحة الفرنسية"، فقد كانت الأخيرة قد أجبرت الجزائريين على التجنّد في صفوفها في الحربَين العالميتَين الأولى والثانية.