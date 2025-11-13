جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في مارس

- حددت محكمة الاستئناف في باريس مواعيد جلسات استئناف نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، ضد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية لعام 2007، من 16 مارس إلى 3 يونيو 2026. - خرج ساركوزي من السجن مؤقتاً بعد تعليق تنفيذ العقوبة، ويعتزم الطعن على حكم السجن لخمس سنوات، مؤكداً على سعيه لإثبات نزاهته وعدم اعترافه بالذنب. - يمثل الحكم بالسجن سقوطاً مدوياً لساركوزي، الذي كان شخصية ذات نفوذ دولي كبير خلال فترة رئاسته بين 2007 و2012.

قالت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، إن جلسات النظر في استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007، ستُعقد من 16 مارس/آذار إلى الثالث من يونيو/حزيران 2026.

وخرج ساركوزي من السجن هذا الأسبوع، بعد أن قررت المحكمة عدم تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، خلافاً للحكم الأصلي. وسيسعى الرئيس الأسبق الآن إلى الطعن على الحكم بسجنه خمس سنوات الصادر بحقه في سبتمبر/أيلول.

وأدين ساركوزي بالتآمر للحصول على أموال لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وكان ساركوزي قد أعلن أنه لا ينتظر "إطلاقاً" الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات، مؤكداً العمل على إثبات "نزاهته". ورداً على سؤال عمّا إذا كان ينتظر عفواً من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي "لا". وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية في سبتمبر/أيلول الماضي: "لكي يجري العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك، وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبداً بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتّى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي"، وختم حديثه بعبارة "سأنتصر".

ويمثل الحكم بالسجن على ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، سقوطاً مدوياً لشخصية سياسية كانت تحظى بنفوذ واسع على الساحة الدولية.

(رويترز، فرانس برس)