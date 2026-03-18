جلسات استماع في الكونغرس لمسؤولي الأمن القومي بشأن الحرب على إيران

- يواجه كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة ترامب ضغوطاً في جلسات استماع الكونغرس حول الحرب على إيران، بعد ضربة مميتة استهدفت مدرسة في إيران، مما أثار تساؤلات حول دقة المعلومات الاستخباراتية. - كشفت صحيفة واشنطن بوست عن توجيهات أميركية للسفارات بمراجعة إجراءاتها الأمنية، مع تصاعد الهجمات الإيرانية على البعثات الدبلوماسية الأميركية، حيث أُبلغ عن نحو 300 هجوم في العراق. - أظهرت تحقيقات أن الضربة على المدرسة في إيران كانت نتيجة خطأ في المعلومات الاستخباراتية، حيث أُدرج المبنى ضمن الأهداف العسكرية بسبب بيانات قديمة.

من المتوقع أن يواجه كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال جلسات استماع متتالية في الكونغرس تبدأ اليوم الأربعاء، أسئلة وضغوطاً بشأن الحرب على إيران، بما في ذلك ضربة مميتة استهدفت مدرسة في بداية الحرب، إضافة إلى قدرة مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" على منع هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة.

وتأتي جلسات الاستماع السنوية حول التهديدات العالمية، التي يشارك فيها أبرز مسؤولي الاستخبارات في الحكومة، في وقت تتزايد فيه التدقيقات بشأن الحملة العسكرية الأميركية في المنطقة، وتتزايد المخاوف من العمليات المسلحة داخل البلاد، عقب هجمات حديثة على كنيس في ميشيغن وجامعة في فيرجينيا. ومن المتوقع أن تتركز الشهادات أمام لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ على الحرب، وفق "أسوشييتد برس"، ولا سيما الكشف عن أن معلومات استخباراتية قديمة على الأرجح أدت إلى إطلاق صاروخ أميركي أصاب مدرسة ابتدائية في إيران، وأدى إلى مقتل أكثر من 165 شخصاً.

وذكرت التقارير أن بيانات الاستهداف القديمة جاءت من وكالة استخبارات الدفاع، ومن بين الشهود مديرها الفريق جيمس إتش آدامز. وقال البيت الأبيض إن الضربة لا تزال قيد التحقيق. ويرجح أن تتطرق الجلسات، التي تبدأ اليوم في مجلس الشيوخ، وتستمر الخميس في مجلس النواب، إلى الجدل الداخلي داخل الإدارة بشأن الحرب، في ضوء استقالة جو كينت هذا الأسبوع من منصبه مديراً للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب. وقال كينت أمس الثلاثاء، إنه لا يستطيع، "من باب الضمير"، دعم حرب إدارة ترامب، وإنه لا يوافق على أن إيران تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة.

واشنطن توعز لسفاراتها حول العالم بمراجعة إجراءاتها الأمنية

وتتزامن جلسات الاستماع في الكونغرس مع ما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اليوم الأربعاء، عن إصدار الولايات المتحدة توجيهات لجميع سفاراتها بمراجعة إجراءاتها الأمنية "فوراً"، مع تصاعد الهجمات الإيرانية على البعثات الدبلوماسية الأميركية، حيث أُبلغ عن نحو 300 هجوم في العراق وحده، وفقاً لإحصاءات داخلية لوزارة الخارجية.

وأشارت برقية أرسلتها الوزار، إلى "الوضع الجاري والمتطور في الشرق الأوسط، واحتمالية حدوث آثار جانبية"، مشددة على أنه ينبغي على "جميع البعثات الدبلوماسية حول العالم" تشكيل لجان عمل طارئة، وهي فرق متعددة التخصصات، مصمّمة لتحديد التهديدات والتخطيط لها، ومراجعة "وضعها الأمني". وقالت الصحيفة إنه على الرغم من إرسال أوامر مماثلة إلى البعثات الدبلوماسية في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، فإن أمر يوم الثلاثاء بدا وكأنه يمثل المرة الأولى التي تُصدر فيها أوامر لجميع البعثات على مستوى العالم بمراجعة أمنها بسبب الحرب الإيرانية.

ويوم الخميس الماضي، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن المبنى الذي استُهدف في الضربة التي طاولت مدرسة في إيران وأدى إلى سقوط 168 ضحية من طالبات المدرسة تراوح أعمارهن بين 7-12 عاماً، أُدرج ضمن قائمة الأهداف العسكرية نتيجة خطأ في المعلومات الاستخباراتية. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، لا يزال من غير الواضح سبب استهداف المبنى، غير أن أحد المطلعين على الضربة قال إن الموقع صُنّف سابقاً على أنه مصنع، وجرت الموافقة عليه باعتباره هدفاً عسكرياً، فيما أشار مصدر آخر إلى أن مستودع أسلحة كان يقع في المنطقة نفسها، مرجحاً أن يكون القصف نتيجة خطأ في تحديد الموقع أو سوء تقدير استخباراتي.

ونقلت الصحيفة عن تحقيق أولي للبنتاغون، كشفت عنه "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الضربة، وأن الحادثة قد تكون ناجمة عن استخدام بيانات استهداف قديمة. وأكد مسؤول أميركي ومصدر مطلع على عملية الاستهداف أن التحقيق الأولي يشير إلى أن الجيش الأميركي هو من نفذ الضربة، مرجحين أن يكون الخطأ نتيجة معلومات استخباراتية غير دقيقة حول موقع الهدف.

وأظهرت تحليلات لصور الأقمار الصناعية أن المدرسة كانت في السابق جزءاً من قاعدة بحرية إيرانية وربما ظلت مرتبطة ببحرية الحرس الثوري الإيراني، إلا أنها فُصلت عن القاعدة بجدار منذ عام 2015، كذلك أُضيفت مداخل منفصلة بين عامي 2015 و2016. وتظهر صور لاحقة وجود ساحة ألعاب للأطفال في الموقع منذ عام 2017. كذلك أظهرت صور أقمار صناعية تغييرات إضافية في المجمع عام 2022، عندما فُصلَت عيادة طبية عن بقية المباني بجدران إضافية. ويقول خبراء إن وجود المدرسة والعيادة قرب مجمع للحرس الثوري لا يجعلهما أهدافاً عسكرية مشروعة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)