جلسات استماع في الطعن ضدّ قرار حظر "بالستاين أكشن" ببريطانيا

- فرضت المملكة المتحدة حظراً على حركة "بالستاين أكشن"، مما أدى إلى اعتقالات جماعية لأكثر من 2300 متظاهر، واعتبر الحظر جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، مما أثار انتقادات دولية. - أدرج الحظر الحركة على القائمة السوداء بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، مما أثار جدلاً حول تقاليد العصيان المدني في المملكة المتحدة، حيث لم تُدرج أي منظمة عصيان مدني سابقاً على القائمة السوداء. - شهدت الاحتجاجات اعتقال طلاب ومعلمين ومتقاعدين، ودافعت وزيرة الخارجية عن الحظر، مشيرة إلى أن الحركة ليست سلمية، وأن الحكومة تلقت تقييمات أمنية واضحة.

طعنت إحدى مؤسسي حركة "بالستاين أكشن"، اليوم الأربعاء، في الحظر المفروض من المملكة المتحدة على الجماعة الداعمة للفلسطينيين، والذي أدى إلى اعتقالات جماعية وأثار مخاوف بشأن حرية التعبير والحريات المدنية. وقد أدى هذا الحظر، الذي يجعل الانضمام إلى الجماعة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، إلى اعتقال ما لا يقل عن 2300 متظاهر، وفق منظمة "ديفاند أَور جوريز" المنظمة للاحتجاجات.

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الحظر بأنه "غير متناسب وغير ضروري"، بينما انتقد مجلس أوروبا، الهيئة المسؤولة عن مراقبة وضع حقوق الإنسان في أوروبا، "القيود المفرطة" على الحق في الاحتجاج. وحظرت الحكومة البريطانية الجماعة المؤيدة للفلسطينيين في يوليو/ تموز بعد أيام من اقتحام ناشطين قاعدة جوية في جنوب إنكلترا، احتجاجاً على الحرب في غزة. وقال المدعون العامون إنهم تسببوا في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.3 ملايين دولار) لطائرتين. ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي رفعتها هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمجموعة، أمام المحكمة العليا في لندن يومي الأربعاء والخميس.

وقد أدى الحظر، بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 2000، إلى إدراج منظمة "بالستاين أكشن" على القائمة السوداء، التي تضم أيضاً حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وقال محامي عموري رضا حسين، اليوم، إن الحظر يتعارض مع "التقليد العريق" للعصيان المدني في المملكة المتحدة، لافتاً إلى أن المجموعة "لا تشجع أبداً" على إيذاء الناس. ولفت إلى أن "أي منظمة عصيان مدني مباشر لم تُدرج" سابقاً على القائمة السوداء بموجب قوانين الإرهاب في المملكة المتحدة، وأن "مثل هذا الحظر يتنافى مع تقاليد القانون العام".

ومن بين الموقوفين منذ يوليو، طلاب ومعلمون ومتقاعدون، وحتى قس متقاعد يبلغ 83 عاماً، وقد اقتادت الشرطة العديد منهم بعيداً عن موقع الاحتجاجات. وبحسب شرطة لندن، وُجهت حتى الآن تهم لـ254 شخصاً من أصل أكثر من 2000 معتقل بجرائم أقل خطورة، تصل عقوبتها إلى ستة أشهر. وتجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين أمام المحكمة اليوم، رافعين أعلام فلسطين، ومرددين هتافات دعماً لحركة "بالستاين أكشن". وقالت وزارة الداخلية إن "بالستاين أكشن" انخرطت في "حملة مكثفة" أدت إلى "أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك للبنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة". كما اتهمت المجموعة بـ"الترهيب والعنف والتسبب بإصابات خطرة".

وفي جلسة استماع منفصلة عُقدت الخميس الماضي، قال الادعاء إن ناشطاً في حركة "بالستاين أكشن" ضرب ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة في موقع شركة دفاع إسرائيلية في المملكة المتحدة، بعد اقتحامه المصنع في بريستول في أغسطس. وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، مدافعة عن الحظر في أغسطس، إن بعض أنصار "بالستاين أكشن"، "لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للمنظمة، بسبب القيود القضائية المفروضة على التغطية الإعلامية في ظل وجود محاكمات جادة جارية".

وأضافت "لكن من المهم حقاً ألا يشك أحد في أن هذه ليست منظمة سلمية"، مضيفة أن الحكومة تلقت "تقييمات أمنية واضحة ونصائح" قبل اتخاذ قرار الحظر. وتأسست "بالستاين أكشن" أو "التحرك من أجل فلسطين" في العام 2020، وقدمت نفسها على موقعها الإلكتروني (الذي حظر الوصول إليه الآن) على أنها "حركة عمل مباشر ملتزمة إنهاء الدعم العالمي لنظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي". واستهدفت هذه الحركة مواقع تابعة لشركات أسلحة، أبرزها شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية. وقد صنّفتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر منظمة إرهابية مطلع يوليو. ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ في 5 يوليو، نظم المتظاهرون سلسلة من المسيرات رفعوا فيها لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم بالستاين أكشن".

