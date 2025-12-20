جردة روبيو لسياسة واشنطن الخارجية: تلميع وتسويغ

- استعرض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السياسة الخارجية للإدارة الأميركية، مشيراً إلى العمل وفق مصالح الولايات المتحدة، وتناول قضايا مثل غزة وأوكرانيا وفنزويلا، مع غياب لملفات إيران وسوريا والصين. - أبدى روبيو لغة ودية تجاه الأوروبيين، مشيداً بالعلاقة مع حلفاء الناتو، في ظل توتر العلاقات مع موسكو بسبب حرب أوكرانيا، حيث أشار ترامب إلى أن الحرب "تقترب من إنجاز ما". - تحدث روبيو بتفاؤل عن خطة ترامب في غزة، مشيراً إلى اجتماع مرتقب في ميامي، دون التزام زمني لتحقيقها، مع توقع لقاء ترامب ونتنياهو.

في أطول مؤتمر صحافي لوزير خارجية أميركي (أكثر من ساعتين)، استعرض الوزير ماركو روبيو، اليوم الجمعة، حصاد سياسة الإدارة الخارجية للسنة الحالية، عملاً بالتقليد المعمول به في مثل هذا الوقت من كل عام. جولة الأسئلة والأجوبة مع المراسلين، الذين احتشدوا في صالة الإيجاز الصحافي اليومي بالوزارة والمقفلة منذ أربعة أشهر ونصف، شملت بدرجة أو بأخرى الملفات والقضايا المطروحة كافة، التي تقدّمها قطاع غزة وأوكرانيا وفنزويلا، مع مرور خاطف على السودان ولبنان، وشبه غياب لملفات إيران وسورية وحتى الصين. وحرص روبيو، منذ البداية، على التذكير بأن "المبدأ الجوهري" الذي تتحرك الإدارة على أساسه في سياستها الخارجية هو العمل وفق ما "تقتضيه مصالحها" وحساباتها في كل صفقة، وليس وفق سياسة خارجية محددة أو ما تقتضيه المواثيق والأعراف وقوانين الفصل في النزاعات والحروب.

تقييمه لحصيلة هذا النهج بقي في حدود محاولة تلميعه وتسويغ الاستمرار في اعتماده، ولو أنه لم يحقق سوى بعض الإنجازات التي ما زالت معلّقة ومفتوحة على المجهول المفخخ، مثل وقف النار في غزة ولبنان. أمّا باقي النزاعات، مثل أوكرانيا والسودان وفنزويلا، فقد ازدادت تعقيداً، ولا وصفة لها لدى الوزير سوى أنها تتطلب "المزيد من العمل"، من دون الإفصاح عن طبيعة هذا العمل ولا عن سقفه الزمني، ولو التقريبي، المتوقع للوصول إلى المخارج المطلوبة. وقال الرئيس ترامب، الخميس، إن حرب أوكرانيا "تقترب من إنجاز ما". لكن إشارته الغامضة التي جاءت عشية لقاء مفاوضين أميركيين وروس الأسبوع القادم في مدينة ميامي – ولاية فلوريدا، بدت أقرب إلى محاولة الضغط غير المباشر على موسكو منها إلى التكهن المبني على معطيات واعدة. وكان البيت الأبيض قد سبق أن تحدث بهذه اللغة، بعد لقاءات مع الجانب الروسي أو قبلها، ليتبيّن في النهاية أن الإنجاز ليس أكثر من وهم.

وفي هذا السياق، كان من اللافت أن يتحدث الوزير روبيو بلغة ودّية غير مألوفة إزاء الأوروبيين، مشيداً بـ"العلاقة الخاصة التي تربطنا بهم. حيث لا ينبغي لنا الاعتذار عن جذورنا الغربية" الأوروبية. لغة تؤشر على انعطافة في خطاب الإدارة، وبالتحديد البيت الأبيض، تجاه الحلفاء في "الناتو"، الذي طالما اتسم بالنفور وبتصوير الأوروبيين على أنهم عبء على أميركا. وكأن في الأمر رسالة مبطّنة إلى موسكو، التي تشير أجواء واشنطن إلى عدم الارتياح لتشددها في حرب أوكرانيا. كذلك لوحظ، في المقابل، ترحيب ضمني أميركي بقرار الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا قرضاً بـ120 مليار دولار.

وبالضبابية نفسها تحدث الوزير روبيو عن احتمالات المضي بـ"المرحلة الثانية" من خطة ترامب في غزة، إذ اكتفى بالإعراب عن "التفاؤل" بإنجاز هذه المهمة، لكن من دون التزام تحقيقها. الإدارة عازمة على "مواصلة" التحرك في هذا المجال، لكن العملية "تحتاج إلى وقت"، طبعاً من غير تحديده ولو على وجه التقدير. وفي هذا السياق، أشار إلى اجتماع الفريق القطري – المصري – التركي غداً في ميامي مع الثنائي ويتكوف – كوشنر، الذي قد يشارك فيه الوزير كما ألمح. لكن من غير المتوقع أن يبتّ الجانب الأميركي بمقترحات يمكن أن يطرحها الثلاثي، كما تردد، قبل أن يسمع الرئيس ترامب من نتنياهو خلال زيارة هذا الأخير لمارا – لاغو في 29 من الشهر الجاري.

ترامب أبدى قلة اهتمامه باللقاء، قائلاً إن نتنياهو هو الذي طلب الزيارة. لكن السوابق تفيد بأن هذا الأخير تمكن من نيل ما جاء من أجله في اللقاءات الأربعة السابقة مع الرئيس ترامب، ما عدا الأخير الذي أجبره خلاله البيت الأبيض على القبول بوقف النار في غزة والاعتذار من القيادة القطرية بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة. لكن السؤال الآن: هل يتكرر مثل هذا الضغط؟ خلال ندوة نظمتها اليوم مؤسسة كارنيغي للسلام والدراسات في واشنطن، حول خطة ترامب واحتمالاتها، طُرح مثل هذا السؤال، الذي بقي من دون إجابة. وقد يمكن استخلاص الجواب من إطلالة الوزير روبيو الطويلة، التي تفيد بأن اللاحق كالسابق في سياسة الإدارة الخارجية، وبالذات في الشرق الأوسط.