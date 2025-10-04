جدول انتخابات مجلس النواب المصري: مواعيد الترشح والتصويت والنتائج

- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، حيث تبدأ طلبات الترشح من 8 إلى 15 أكتوبر، مع نشر القائمة النهائية للمرشحين في 23 أكتوبر. - ستجرى الانتخابات على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى محافظات مثل الجيزة والإسكندرية، وتبدأ الانتخابات خارج البلاد في 7 و8 نوفمبر وداخلها في 10 و11 نوفمبر، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 21 و22 نوفمبر خارج البلاد و24 و25 نوفمبر داخلها. - يشرف على الانتخابات حوالي 10,600 قاضٍ، مع تقسيم الدوائر إلى نظامي القوائم المغلقة والانتخاب الفردي، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين 5% من الأعضاء.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم السبت، الجدول التفصيلي لانتخابات مجلس النواب، بما في ذلك مواعيد فتح باب الترشح، وأيام التصويت في الخارج والداخل لكل مرحلة من الانتخابات، وإعلان النتائج النهائية. وقال رئيس الهيئة حازم بدوي، خلال مؤتمر صحافي، إنه تقرر تلقي طلبات الراغبين في الترشح بمقر الهيئة اعتباراً من 8 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف أن الهيئة ستنشر أسماء المرشحين ورموزهم في صحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية" اليوميتين بتاريخ 16 أكتوبر، على أن تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعون خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ومن ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين بالتزامن مع بدء فترة الدعاية في 23 أكتوبر، بحيث يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح هو 25 أكتوبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى منها تشمل محافظات: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. أما المرحلة الثانية فتشمل محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي لمحافظات المرحلة الأولى في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، تمهيداً لإجراء الانتخابات خارج البلاد يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر. وتعلن النتيجة في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر، وتستأنف في ذات الوقت الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة. وتجرى جولة الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الثاني، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 11 ديسمبر.

أما محافظات المرحلة الثانية، فتبدأ فترة الدعاية الانتخابية لها في 6 نوفمبر، وتنتهي في 20 نوفمبر، على أن تجرى الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي داخل البلاد يومي 24 و25 نوفمبر. وتعلن نتيجة المرحلة الثانية في 2 ديسمبر، وتستأنف في الوقت نفسه الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة. وأشار بدوي إلى إجراء انتخابات الإعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن ينتهي ماراثون الانتخابات بإعلان نتيجة الإعادة للمرحلة الثانية في 25 ديسمبر.

وحددت الهيئة المستشفيات والمعامل الطبية المعتمدة للمرشحين، التي ستكون لها صلاحية توقيع الكشف الطبي على الراغبين في الترشح في 27 محافظة، وإجراء الفحوص الطبية المطلوبة قانوناً لتقديمها ضمن مستندات الترشيح. وذكر بدوي أن الهيئة أتمت الاستعداد الفني والبشري والتقني لإجراء انتخابات مجلس النواب، التي سيشرف عليها قرابة 10 آلاف و600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، فضلاً عن تأهيل الموظفين المعاونين للقضاة.

ولأول مرة منذ عام 2011، يشرف أعضاء من الهيئتين على عمليات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس النواب، بدلاً من الجهات القضائية ممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة، بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بمضي عشر سنوات من تاريخ إقرار دستور 2014. وقسم قانون انتخابات مجلس النواب المصري إلى 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي 284 مقعداً، مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5% من إجمالي عدد الأعضاء، بما يوازي 28 نائباً من أصل 596 نائباً.

وأجاز القانون تضمن القائمة الانتخابية الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، أو أن تشكل من مرشحين مستقلين أو حزبيين بالكامل، أو أن تجمع بينهم. وتجاهل القانون، الذي أقره مجلس النواب في 25 مايو/أيار الماضي، توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في "الحوار الوطني"، في ما يخص تطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية بدلاً من القائمة المغلقة، بما يضمن تمثيلاً أكبر للأحزاب.