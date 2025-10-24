جدل في الكابينت الإسرائيلي: أنقتل الطفل الغزي أولاً أم حماره

- في اجتماع المجلس الوزاري المصغّر في تل أبيب، أثار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جدلاً بتساؤله عن إطلاق النار على الأطفال الفلسطينيين وحميرهم عند اقترابهم من "الخط الأصفر" في غزة. - إسرائيل تسيطر على 70% من قطاع غزة، وتخطط لانسحاب إضافي بعد تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط ونزع سلاح "حماس"، مع بقاء قواتها في "المنطقة الأمنية". - ستبقى قوات الاحتلال حول غزة وممر صلاح الدين لعدة سنوات لضمان عدم وجود تهديدات، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

نقلت تقارير قناة "كان 11" العبرية عن جدل دار داخل اجتماع المجلس الوزاري المصغّر في تل أبيب، طُرِح خلاله بغرابة وسخرية سؤال حول من يجب قتله أولاً، الأطفال الفلسطينيين في حال اقترابهم من "الخط الأصفر" في قطاع غزة أم حميرهم إن كانوا برفقتهم.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها قناة "كان 11" العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، تساءل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) الذي عُقد اليوم الخميس، حول الخط الأصفر في قطاع غزة: "لماذا لا نطلق النار على طفل مع حمار؟"، وذلك رداً على تصريح نائب رئيس أركان جيش الاحتلال بشأن التعامل مع من يقتربون من الخط الأصفر، والذي قال فيه: "إذا كان المشتبه به بالغاً نطلق النار، أما الطفل مع الحمار فنقوم باعتقاله".

وتساءل الوزير المكلّف بالتنسيق بين الحكومة والكنيست دودي أمسالم بدوره: "على من نطلق النار أولاً، على الطفل أم على الحمار؟"، فيما لخّص وزير الأمن يسرائيل كاتس الموقف بالقول إن "من يقترب من السياج يجب أن يعلم أنه قد يتعرض للأذى". والخط الأصفر هو الخط الذي انسحبت إليه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى من الاتفاق مع حركة "حماس"، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وبحسب القناة العبرية، تسيطر إسرائيل حتى الآن على نحو 70% من قطاع غزة، في بيت لاهيا وبيت حانون والشجاعية شمالي القطاع، وفي البريج والمغازي وسطه، وكذلك في رفح وممر صلاح الدين (فيلادلفي)، وبشكل جزئي في خانيونس جنوباً. وفي المرحلة التالية التي لم يُحدد موعدها بعد، من المفترض أن ينفّذ جيش الاحتلال انسحاباً إضافياً، ووفقاً للخطة، سيحدث ذلك فقط بعد انتقال الحكم في غزة إلى حكومة تكنوقراط مؤقتة وتسليم السيطرة على المنطقة لقوة عسكرية عربية - دولية.

وتشترط إسرائيل نزع سلاح "حماس" والقطاع لانسحاب قواتها من الجزء الأكبر من القطاع، والتمركز في ما يُسمى "المنطقة الأمنية"، فيما ستبقى قوات الاحتلال منتشرة حول قطاع غزة وفي ممر صلاح الدين على الحدود مع مصر عدة سنوات، بذريعة التأكد من عدم وجود تهديد من القطاع على دولة الاحتلال.