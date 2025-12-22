- يثير قانون التجريد من الجنسية في الجزائر جدلاً بسبب مخاوف من تطبيقه بشكل غير سليم، حيث يهدف إلى سحب الجنسية من مرتكبي أفعال مضرة بالمصالح العليا للبلاد. طالب نواب البرلمان بتوضيح الضمانات القانونية لمنع أي انزلاق في الإجراءات. - عبّرت منظمة "شعاع" الحقوقية عن قلقها من أن القانون قد يقوض الضمانات الدستورية للحقوق والحريات الأساسية، ويكرّس الحرمان التعسفي من حقوق الأفراد، مما يتعارض مع الدستور والالتزامات الدولية. - حاول وزير العدل طمأنة النواب بتوضيح أن القانون يتضمن ضمانات كفيلة بتأطير إجراء التجريد، مثل اشتراط وجود أدلة ثابتة وآلية الإنذار المسبق، ويُطبق فقط إذا كان المعني يحمل جنسية أخرى.

يثير قانون التجريد من الجنسية الذي اقترحه البرلمان الجزائري بحق مرتكبي أفعال مضرة بالمصالح العليا للبلاد، والمقرر التصويت عليه الأربعاء المقبل، جدلاً سياسياً وحقوقياً في الجزائر، بسبب مخاوف من إمكانية تطبيق هذا التدبير القانوني على نحو غير سليم. وكان نواب تحدثوا في الجلسة التي عقدت مساء الأحد قد طالبوا بتحديد وتوضيح كامل للضمانات القانونية الكفيلة بمنع أي انزلاق في إجراءات التجريد.

وطالب النائب عن الجالية في فرنسا عبد الوهاب يعقوبي بإدخال تعديلات ملزمة في التشريع الجديد تحصر سحب الجنسية ضمن إطار قضائي. وطرح يعقوبي، الاثنين، تعديلاً يطالب بأن يكون القرار القضائي هو المصدر الوحيد لسحب الجنسية، منعاً لخطر تأويل موسّع يسمح بإنتاج آثار قانونية أو إجرائية قبل أو خارج الإطار القضائي، وأشار إلى أن "سحب الجنسية، لا سيما عندما تكون أصلية، يمس جوهر الانتماء القانوني والسياسي للفرد، وإخضاعه لرقابة القاضي المستقل لا يُعد مساساً بسيادة الدولة، بل تكريساً لها في إطار دولة القانون وحمايةً لقرينة البراءة".

وفي السياق نفسه، عبّرت منظمة حقوقية تُدعى "شعاع"، أسسها ناشطون جزائريون ومقرها في لندن، في بيان لها اليوم، عن أن "مشروع تعديل قانون الجنسية، بما يتضمنه من توسيع لحالات التجريد وصياغات قانونية فضفاضة، يمثل مساراً تشريعياً خطيراً من شأنه تقويض الضمانات الدستورية للحقوق والحريات الأساسية، إذ يفتح المجال لتحويل إجراء استثنائي إلى أداة عقابية تُستخدم ضد التعبير السلمي، بما يخلّ بمبدأ المواطنة المتساوية ويكرّس الحرمان التعسفي من حق أصيل، في تعارض مع الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".

في المقابل، حاول وزير العدل لطفي بوجمعة استباق الجدل بتقديم توضيحات في البرلمان، مساء الأحد، وطمأنة النواب حول ما وصفه بـ"توفر القانون الجديد على ضمانات كفيلة بتأطير إجراء التجريد مع تحديد الحالات المؤدية إلى ذلك"، وقال إن القانون يتشدد في مسألة التجريد، إذ يشترط بشكل قاطع وجود أدلة وقرائن ثابتة على ارتكاب هذه الأفعال من قبل الشخص المعني، إضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة تُوكل إليها دراسة هذه الحالات من دون حكم مسبق، وأشار أيضاً إلى وجود إمكانية لاسترداد الجنسية الجزائرية بعد 24 شهراً على الأقل من تاريخ التجريد منها.

من جهته، أكد النائب هشام صفر، خلال رده على المخاوف التي عبّر عنها زملاؤه النواب أمس، أن إجراء التجريد من الجنسية الجزائرية يتمتع بطابع استثنائي جداً ومرفق بضمانات قانونية إضافية، وقال إن عملية التجريد "تُطبق فقط على كل جزائري تثبت في حقه دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، بأفعال خطيرة محددة في القانون، ولم يتوقف عنها رغم توجيه إنذار رسمي له من قبل الحكومة الجزائرية"، وأشار إلى توفر آلية الإنذار المسبق للشخص المعني للتوقف عن الأفعال، وهي آلية تم استحداثها لأول مرة بوصفها ضمانة إضافية، الغاية منها تمكين المعني من التراجع عن أفعاله.

وكان البرلمان الجزائري قد بدأ، السبت الماضي، مناقشة مسودة قانون يتيح للحكومة تجريد بعض المناوئين المقيمين في الخارج ومرتكبي أفعال مضرة بالمصالح العليا للبلاد من الجنسية الجزائرية. وسرّعت السلطات الجزائرية تمرير هذا القانون لتوجيه رسالة مباشرة إلى بعض النشطاء المقيمين في الخارج المناوئين للسلطة، والذين يتعرضون بشكل مستمر لمصالح الدولة، ويستفيدون من وجودهم في الخارج، مع التلويح بتنفيذ تدابيره بحقهم، إضافة إلى بعض النشطاء في حركة انفصال منطقة القبائل (ماك)، وحركة رشاد الراديكالية، والواردة أسماؤهم في اللائحة الوطنية للإرهاب.

وتقر مسودة القانون الجديد، الذي يعد ثاني قانون يُصاغ ذاتياً من قبل البرلمان منذ عام 1997 بعد قانون تجريم الاستعمار، بما يضفي مشروعية سياسية وتمثيلية للتشريع الجديد أمام مخاوف المنتظم الحقوقي الدولي، تجريدَ الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة بموجب مرسوم رئاسي، وبعد توجيه إنذار معلن، بحق "كل جزائري يقوم خارج الجزائر بأفعال تتعلق بالإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، وإظهار الولاء لدولة أخرى، وتقديم خدمات لدولة أخرى مقابل أموال أو مزايا موجّهة للإضرار بمصالح الدولة الجزائرية، والعمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية، والتعامل مع دولة أو كيان معادٍ للدولة الجزائرية". كما يتيح النص تجريد المسلحين الذين ينشطون ضمن تنظيمات توصف بأنها إرهابية وتخريبية في الخارج.

ولا يُطبق التشريع الجديد إلا إذا كان المعني يحوز جنسية أخرى، تفادياً لخلق حالات انعدام الجنسية، عدا في بعض الحالات مثل الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو حمل السلاح ضد الجزائر، فيما لا ينعكس التجريد من الجنسية على أفراد عائلة المعني، زوجته وأبنائه القصر.