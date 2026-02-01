جدل داخل مجلس النواب الأردني خلال إقرار اتفاقيات قانونية دولية

- شهد البرلمان الأردني جدلاً بعد موافقة مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية مع المغرب دون تحويله للجنة القانونية، مما أدى لانسحاب نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي احتجاجاً. - صادق مجلس النواب على اتفاقيات تسليم الأشخاص مع إسبانيا وأوزبكستان والمساعدة القانونية مع المغرب، بهدف تعزيز التعاون القضائي، مع تحديد وزارة العدل كسلطة مركزية. - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية على أن الاتفاقيات تتماشى مع الدستور الأردني، ولا تعني تسليم أردنيين، بل غير الأردنيين المطلوبين.

شهدت قبة البرلمان الأردني، اليوم الأحد، جدلاً واسعاً بعد قرار مجلس النواب الموافقة على مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين الأردن والمغرب من دون تحويله إلى اللجنة القانونية المختصة. وصادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشاريع قوانين تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، وتسليم الأشخاص بين حكومتي الأردن وأوزبكستان، والمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومتي الأردن والمغرب، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي الأردن والمغرب لسنة 2025.

وانسحب نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من جلسة اليوم احتجاجاً على شروع مجلس النواب بالتصويت على قانون التصديق على الاتفاقية. وصوّت المجلس، برئاسة النائب الأول خميس عطية، بالموافقة على بدء التصويت على الاتفاقية مع المغرب من دون إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية المختصة، قائلاً إن قرار المجلس بالشروع في مناقشة القانون تحت القبة والتصويت عليه لا يخالف النظام الداخلي للمجلس ولا الدستور.

وعقب انسحاب نواب "العمل الإسلامي" من الجلسة، وافق أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على بنود القانون الخاص بالاتفاقية مع المغرب، وأُقرّ مشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الحكومتين الأردنية والمغربية. وقال رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي، في تصريحات للصحافيين بعد الانسحاب، إن كتلته ملتزمة بالدستور والقانون، وإن الانسحاب من الجلسة لم يكن بهدف الانسحاب فقط، مشيراً إلى أن الخطوة جاءت احتجاجاً على عدم احترام النظام الداخلي وحرمان النواب من التعبير عن آرائهم قبل التصويت على اتفاقيات تسليم الأشخاص المبرمة مع المغرب، والتي لم تُعرض على اللجان القانونية المختصة. وشدد على أن تصويت المجلس على الاتفاقيات من دون إحالتها إلى اللجان المختصة "يتعارض مع النظام الداخلي".

وخلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا، قال العرموطي إن نصوص الاتفاقية تتعارض مع قوانين المملكة، وهي لا تميّز بين الجرائم السياسية والجنائية، لافتاً إلى ضرورة وجود ضمانات قانونية لإعادة المحاكمة في حال صدور أحكام غيابية قبل التسليم. فيما قال وزير العدل بسام التلهوني إن اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا تأتي ترجمةً لأحكام قانون تسليم المجرمين. وأضاف أن الاتفاقيات تنقسم إلى نوعين: الأول تسليم الأشخاص، والثاني نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إضافة إلى المساعدة القانونية والقضائية بين الدول، مع التأكيد أن المصلحة العامة لكلا البلدين تُراعى في هذه الاتفاقيات.

وأوضح أن السلطة المركزية التي تحددها الدولة الموقعة على الاتفاقية هي وزارة العدل وفقاً لأحكام الاتفاقيات الموقعة، مشيراً إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية استلام الوثائق والبيانات والأوراق من الجهة الطالبة، وإرسالها إلى الجهات المعنية، حيث تقوم بدور الوسيط في تنفيذ هذه الاتفاقيات. وأشار التلهوني إلى أن الاتفاقيات تنص على اعتماد اللغتين العربية والإسبانية، إضافة إلى اللغة الإنكليزية لغةً محايدةً تستخدم في حال حدوث أي خلاف بين الطرفين. وبيّن أن هذه الاتفاقيات "تحقق مصلحة الأردن العليا المتمثلة في تسليم واستلام الأشخاص، وتعزيز التعاون والمساعدة القضائية، كما تتيح لبعض الأردنيين قضاء مدد محكومياتهم داخل المملكة بدلاً من قضائها في دول أخرى".

من جانبه، دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إلى ضرورة التفريق بين كلمتي "إبعاد" و"تسليم"، مشدداً على أن "التسليم معتمد بين كل الدول". وقال "إن هذه الاتفاقية مثل باقي الاتفاقيات (تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية أو القضائية) لم تأت بجديد"، مضيفاً "أن الأردن دولة تحترم الدستور، وتسير على منهج الدستور، وما جاء هو ما نصت عليه المادة 33 من الدستور بأن نحيل الاتفاقيات إلى مجلس النواب ومن ثم الأعيان للمصادقة عليها". وتابع العودات: "هذه الاتفاقية ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، وكلما تقدمت العلاقات الأردنية مع أي دولة أخرى، نذهب إلى التعزيز القانوني والقضائي".

في حين قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة، خلال الجلسة، إن اتفاقيتي تسليم الأشخاص بين الأردن ومملكة إسبانيا وجمهورية أوزبكستان لا تعنيان تسليم أردنيين للدولتين المذكورتين. وأضاف خلال رده على انتقادات عدد من النواب وملاحظاتهم حول مشروعي قانوني التصديق على الاتفاقيتين أن الدستور الأردني يمنع تسليم أي أردني لأي دولة أخرى، وأن جوهر الاتفاقيتين يتمثل في تسليم غير الأردنيين المطلوبين في هاتين الدولتين.