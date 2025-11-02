جدل حول إسرائيل وسياسة واشنطن الخارجية... وجبهة ترامب مهددة بالتصدع

- شهدت واشنطن جدلاً حول سياسة ترامب الخارجية، حيث انقسمت الرموز السياسية إلى فريقين: "أميركا أولاً" الذي يفضل الانكفاء، و"لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" الذي يدعم العلاقات مع إسرائيل. - فريق "أميركا أولاً" انتقد العلاقات الأميركية الإسرائيلية، مشيرًا إلى عدم تطابق المصالح، مما أدى إلى اتهامات بمعاداة السامية وتجاوب في الكونغرس مع الخط الجمهوري التقليدي. - تصاعد التذمر بعد انتقادات نائب الرئيس للكنيست، مما يعكس رغبة في الابتعاد عن "الترامبية" تمهيداً لمعركة الرئاسة 2028، وسط غموض في السياسة الخارجية الأميركية.

بقدر ما كانت الأسابيع الأخيرة حافلة بالحراك الدبلوماسي والزيارات الخارجية، أثار ذلك الجدل في واشنطن حول سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية، وبالتحديد في صفوف الرموز السياسية والفكرية المحسوبة على خندقه، التي تتولى التنظير والتسويق لطروحاته الأساسية، التي اختصرها بشعاري "أميركا أولاً" و"لنجعل أميركا عظيمة مجدداً". من البداية، انقسمت هذه الرموز إلى فريقين: جمهوري تقليدي متحزب للشعار الأول ولانكفاء أميركا، وجمهوري ترامبي يتبنى الشعار الثاني، ومنه الجمهوريون اليهود. والمفارقة أن كليهما معروف بولائه لترامب ومقرّب منه.

فريق "أميركا أولاً" كان دائماً متوجساً من أنصار إسرائيل في الفريق الثاني، والعكس صحيح. الخلاف بينهما كان تحت السطح إجمالاً، وبقيت تجلياته ضمن دائرة الاحتواء. لكن الدعم الأميركي المفتوح لإسرائيل في حرب غزة وما شهدته من انتهاكات وفظائع فجّر الخلاف بين الفريقين على شكل تراشق مكشوف وعنيف عبر المنابر والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام. بحصيلته الآن، بدأت ترتسم ملامح تصدّع في جبهة ترامب، على شكل فرز بين تيار يبدو أنه ينشد العودة إلى ما يشبه مدرسة المحافظ العتيق باتريك بيوكانن، الذي قال مرة إن الكونغرس "أرض أميركية تحتلها إسرائيل"، وبين بقية التيار الترامبي الذي يعتزم مواصلة المسار الراهن. الخلاف بين المدرستين عميق، ولا يبدو أن هناك مساحة للتسوية فيه، من دون أن يعني ذلك انهياراً وشيكاً لسيطرة ترامب على الحزب الجمهوري وأجنحته، أو بداية تفكيك للعلاقات التاريخية الأميركية - الإسرائيلية.

الإشارات في هذا الاتجاه توالت من كل صوب. فريق "أميركا أولاً" بادر إلى نقد السائد في العلاقات مع إسرائيل من خلال التشديد على خطاب التمايز بين "المصالح الأميركية التي لا تتطابق مع مصالح إسرائيل". وفي أثناء المطالبة بالإفراج عن الأسرى، وخصوصاً الأميركيين، دعا مقدِّم البودكاست الشهير والمحافظ الأصولي تاكر كارلسون، المتهم بمعاداة السامية، إلى "تجريد كل أميركي – يهودي – من هويته الأميركية عندما يقاتل مع الجيش الإسرائيلي". بل ذهب إلى حد القول إن "الإنجيليين الصهاينة" في أميركا مصابون بـ"فيروس دماغي"! والمعروف أن الرئيس ترامب ما زال على اتصال معه. زميله البودكاستر ستيف بانون، المنتمي إلى الخط نفسه، والذي يخاطب قاعدة عريضة من المحافظين، وشغل منصب معاون لترامب في رئاسته الأولى، يتهم الموساد بالسيطرة على وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، من خلال تزويدها بمعلومات "تعكس موقف نتنياهو والموساد"، من نوع أن "حماس لا تريد وقف النار".

أخيراً، تفاقم هذا الخطاب وتوسعت تهمة "معاداة السامية" لتشمل كافن روبرتس، رئيس مؤسسة "هاريتاج فاوندايشن للدراسات" في واشنطن، التي تُعدّ العمود الفقري للفكر المحافظ في أميركا. تضامن روبرتس مع كارلسون أعطى دفعة وزخماً لخطاب فريق "أميركا أولاً" المناوئ لإسرائيل وماكينتها السياسية في واشنطن، بما اعتبره البعض يصبّ في صالح العودة إلى الخط الجمهوري التقليدي الذي يتطلع إلى إضعاف العلاقات الأميركية - الإسرائيلية. ويُذكر أن هذه النغمة بدأت تلقى تجاوباً في صفوف الجمهوريين في الكونغرس، من أمثال النائبة مارجوري تايلور غرين، التي وصفت ما جرى في غزة بأنه "إبادة"، وقبل أيام شكَت من أن إسرائيل تمارس الآن، بواسطة مفاتيحها، "تأثيرها الفريد في زملائها النواب".

وقد تعززت أجواء التذمّر هذه بعد التأنيب شديد اللهجة الذي وجّهه نائب الرئيس، جي دي فانس، أخيراً للكنيست الإسرائيلي على "رعونته" في التصويت على ضمّ الضفة، قائلاً إنه "شعر بالإهانة" لحصول التصويت في أثناء زيارته لإسرائيل. لكن نائب الرئيس نسي أو تناسى أن مثل هذا التحدي ليس الأول من نوعه، وأن ذلك ما كان ليحدث لولا "الشيك على بياض" الأميركي لإسرائيل. مع ذلك، هناك من وضع كلام فانس في خانة البدء بالتموضع في الموقع الجمهوري المتجاوب مع خط المحافظين القدامى، خصوصاً تجاه إسرائيل، تمهيداً لخوض معركة الرئاسة في عام 2028، بعيداً عن ظلّ "الترامبية". وقد تعمّد، قبل يومين، التشديد على هذا التوجّه خلال حديث له في جامعة ولاية ألاباما، عندما سُئل: "لماذا على أميركا أن تدعم إسرائيل التي ارتكبت التطهير العرقي في غزة؟"، حيث لم يعترض على السؤال.

خطاب الاعتراض على السياسة الخارجية أخذ جرعة من الزخم في المدة الأخيرة، خصوصاً في جانبه الإسرائيلي. وبعض قوته ناجم عن أنه برز وتفاعل في ظلّ الترامبية التي لم يخاصمها أصحابه. واللافت أن البيت الأبيض نأى هو الآخر عن التصدي لهذا الخطاب، وكأن في ذلك إقراراً ضمنياً بأن مردودات الأشهر التسعة الأولى من رئاسة ترامب الثانية كانت، في أحسن أحوالها، رمادية، مثل القمة قبل يومين مع الرئيس الصيني، التي لم تكن لتنتهي إلى تسوية مؤقتة لسنة، إلا لأن العلاقات الأميركية - الصينية محكومة بالتعايش، وإن كان متذبذباً. والآن، تبدو الإدارة متجهة إلى مصادمة مع فنزويلا، رغم التحذيرات من العواقب، ربما للهروب من الأزمات الخارجية والمحلية الأخرى، وبما قد يعمّق الخلافات بين المنادين بنفض اليد من الخارج، بما فيه إسرائيل، وبين الضاغطين في الاتجاه المعاكس.