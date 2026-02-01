"جبهة تيغراي" للاتحاد الأفريقي: مستعدون لحوار شامل مع أديس أبابا

- رحبت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بتصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكدة دعمها للحوار كوسيلة لتحقيق السلام في إثيوبيا، وفقاً لاتفاق بريتوريا. - حذرت أحزاب معارضة في تيغراي من مخاطر تهدد بانهيار اتفاق السلام بسبب التوترات المتصاعدة، داعية المجتمع الدولي لتعزيز مراقبة وقف إطلاق النار وضمان عودة النازحين. - شدد الحزبان المعارضان على ضرورة انخراط دولي مستمر وآليات مراقبة فعالة، محذرين من تداعيات إنسانية خطيرة في حال تجدد القتال، ودعوا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين.

أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" (TPLF) ترحيبها بتصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بشأن التطورات الأخيرة في إقليم تيغراي، مؤكدة دعمها دعوات التهدئة والحوار، باعتبارهما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في إثيوبيا.

وفي رسالة رسمية وموجهة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أمس السبت، شددت الجبهة على موقفها الثابت بأن الحوار يظل الخيار الوحيد القابل للاستمرار لمعالجة القضايا العالقة بين إقليم تيغراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وذلك في إطار الالتزام الكامل بنص وروح اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية الدائم.

وأكدت الجبهة استعدادها للانخراط بشكل بناء في أي مبادرة حوار تسهلها مفوضية الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك المبادرات التي تقودها اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بإثيوبيا، بهدف تعزيز السلام وبناء الثقة ودفع مسار المصالحة الوطنية. كما شددت الجبهة على أن نجاح أي حوار يتطلب تسهيلاً نشطاً ومستداماً وفي الوقت المناسب، محذرة من أن غياب هذا الدور قد يهدد المكاسب التي تحققت منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأعربت عن أملها في أن يساهم تجديد وتعزيز انخراط الاتحاد الأفريقي في خلق الزخم اللازم لتجاوز حالة الجمود الراهنة.

وفي ختام الرسالة، جددت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التزامها الدائم بالسلام والاستقرار، وأكدت استعدادها للمشاركة في حوار جاد وشامل وموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة، معربة عن تطلعها إلى دور أفريقي أقوى لضمان التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق بريتوريا. وفي السياق، حذرت أحزاب معارضة في إقليم تيغراي من مخاطر جدية تهدد بانهيار اتفاق السلام، في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحفاظ على وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وقال حزب سالساي وياني تيغراي، أمس السبت، في بيان صحافي، إن مؤشرات التدهور المتسارع في الأوضاع تنذر بـ"انهيار كارثي" للسلام الهش الذي أنهى حرب تيغراي المستمرة لعامين، بموجب اتفاق بريتوريا الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وطالب الحزب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب الوسطاء الآخرين، بالتدخل الفوري لتعزيز مراقبة وقف إطلاق النار، وضمان عودة آمنة للنازحين إلى مناطقهم.

وفي السياق ذاته، عبّر حزب استقلال تيغراي عن مخاوف مماثلة، مشيراً إلى تصاعد التوتر بين جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية. وحذر الحزب من أن أي خطوات أحادية من أي من الطرفين قد تقوّض اتفاق وقف الأعمال العدائية، مؤكداً أن تجدد القتال ستكون له تداعيات إنسانية خطيرة، لا سيما على مئات الآلاف من النازحين الذين لا يزالون عاجزين عن العودة إلى ديارهم.

وشدد الحزبان على أن اتفاق بريتوريا للسلام يتطلب انخراطاً دولياً مستمراً، وآليات مراقبة فعالة لمنع الانتهاكات، داعين الوسطاء والجهات الضامنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تنفيذ الاتفاق، وحماية المدنيين، والحيلولة دون عودة العنف واسع النطاق. وفي رسائل رسمية وجهها الحزبان إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الضامنين والميسرين لاتفاق السلام، أعربا عن قلقهما البالغ إزاء ما وصفاه بتصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي قد تفضي إلى انهيار السلام الهش في الإقليم.

وحذّر حزب سالساي وياني تيغراي، في رسالة مفتوحة، من أن تيغراي "تقف على حافة كارثة كان بالإمكان تجنبها"، مشيراً إلى أن تنامي المواجهات العسكرية يهدد بنسف ما تحقق من مكاسب منذ توقيع اتفاق بريتوريا. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتحدث فيه تقارير عن اندلاع اشتباكات متفرقة بين القوات الحكومية ومقاتلي تيغراي شمال غربي الإقليم، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية، ما يعيد إلى الواجهة المخاوف من تجدد الأعمال العدائية في المنطقة.