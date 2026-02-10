- طالبت جبهة الإصلاحات الإيرانية بالإفراج الفوري عن قادتها والسجناء السياسيين، محذرة من أن سياسة التضييق تزيد الاحتقان الداخلي وتعزز موقع القوى المتشددة. - أعربت الجبهة عن قلقها من بيان النيابة العامة بشأن التوقيفات، ووصفتها بأنها "إجراء مؤلم"، داعية السلطات للإفراج عن الموقوفين ومنع تفاقم التوتر. - علّق حسين مرعشي على الرواية الرسمية للاحتجاجات، مشيراً إلى الفجوة الثقافية بين الشباب والسلطات وانتقد تحميل المسؤولية لأطراف أجنبية، متسائلاً عن دور الأجهزة الأمنية.

أصدرت جبهة الإصلاحات الإيرانية بياناً دعت فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يتولى أيضاً رئاسة المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس السلطة القضائية غلامحسين محسني إيجئي، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن الإفراج الفوري وغير المشروط عن قادتها الموقوفين وسائر السجناء السياسيين، محذّرة من أن استمرار سياسة التضييق قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان في الساحة الداخلية.

وجاء في البيان، الصادر اليوم الثلاثاء، أنّ توقيف آذر منصوري، رئيسة الجمعية العمومية للجبهة، وكل من جواد إمام المتحدث باسمها، وإبراهيم أصغرزاده رئيس اللجنة السياسية وعضو هيئة الرئاسة، ومحسن أمين‌زاده العضو الدائم في الجبهة، بالتزامن مع استدعاء أعضاء آخرين من هيئة الرئاسة، وفي ظروف سياسية واقتصادية بالغة الحساسية، يمثل "تطوراً مفاجئاً يثير الأسف العميق".

وأضاف البيان أنّ التعامل الإقصائي مع جبهة الإصلاحات باعتبارها أوسع تشكيل سياسي في البلاد، لا يؤدي إلا إلى زيادة شعور الشارع الإيراني باليأس من التيار الوسطي السلمي، ويعزز موقع القوى المتشددة والداعية إلى المواجهة، كما أشار إلى أنّ تأييد بعض الأوساط السياسية والإعلامية لهذه الإجراءات يُظهر أنّ البلاد تتجه نحو مزيد من الانغلاق بدلاً من معالجة الأزمات بالحوار.

وأعربت الجبهة عن قلقها إزاء ما ورد في بيان النيابة العامة بشأن هذه التوقيفات، معتبرة أنّ ذلك يزيد المخاوف حيال المسارات السياسية والأمنية الراهنة.

وفي ختام البيان، وصفت جبهة الإصلاحات توقيف واستدعاء عدد من أعضائها بأنه "إجراء مؤلم"، وجددت دعوتها للسلطات العليا إلى التحرك السريع من أجل الإفراج عن جميع الموقوفين السياسيين ومنع تفاقم التوتر في المشهد الداخلي.

وفي سياق متصل، علّق الأمين العام لحزب "كوادر البناء" الإصلاحي حسين مرعشي على الرواية الرسمية بشأن الاحتجاجات الأخيرة ودور مسلحين مأجورين في قتل المتظاهرين، قائلاً إن جيلاً من الشباب لا يجد نفسه منسجماً مع السلطات ولا مع الخطاب الإعلامي الرسمي، وإن الفجوة الثقافية القائمة خلقت غضباً مكبوتاً يظهر في كل احتكاك اجتماعي أو سياسي.

وأضاف مرعشي، وفق موقع "خبرأونلاين"، أن بين المحتجين من ينتقد أداء النظام أو لا يؤمن به، وربما يعارضه، لكنهم يبقون مواطنين إيرانيين، مؤكداً أن تحميل المسؤولية لـ"أطراف أجنبية" لا يُعفي الأجهزة الداخلية من مسؤولياتها.

وتساءل مرعشي قائلاً: "ما دور الأجهزة الأمنية حين سُمح للموساد بتجنيد عناصر داخل إيران أو إدخال السلاح إلى البلاد؟ وكيف تشكّلت المجموعات المسلحة التي خرجت إلى الشوارع؟".

وشهدت إيران أخيراً احتجاجات دامية بدأت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي واستمرت لنحو أسبوعين، قبل أن تنتهي بعد حوادث دامية شهدتها ليلتا الثامن والتاسع من الشهر الماضي. حتى قبل الليلتين، قتل نحو 35 شخصاً، لكن في ما بعد قُتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بحسب البيانات الرسمية، حيث أعلن مجلس الأمن الدولي أن عدد القتلى بلغ 3117 شخصاً.

وتقول السلطات إن 2427 من القتلى سقطوا على يد "جماعات مسلحة ومثيري شغب"، وتصفهم بـ"الشهداء"، فيما تتهم المعارضة الدولة بقمع المحتجين وقتلهم.

وثمة تضارب في الروايات الرسمية وغير الرسمية بشأن ما جرى، وحول أعداد الضحايا والمسؤوليات المباشرة عن سقوطهم، حيث تؤكد السلطات أن ما حصل كان "فتنة أميركية" أو "شبه انقلاب" امتداداً لحرب يونيو/ حزيران الماضي، لكن المعارضة الإيرانية تتهم السلطات والأجهزة الإيرانية بقمع الاحتجاجات وقمع المحتجين.