جايير بولسونارو يبدأ عقوبة السجن... رئيس سابق "لا يشبه" ترامب

- بدأ الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تنفيذ عقوبة السجن لمدة 27 عاماً بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب فاشل في 2023، حيث قاد "منظمة إجرامية" لضمان بقائه في السلطة بعد فوز لولا دا سيلفا في انتخابات 2022. - فشل مخطط بولسونارو بسبب عدم دعم كبار قادة الجيش، وتضمن المخطط اغتيال لولا ونائبه والقاضي ألكسندر دي مورايس. المحكمة العليا رفضت طلبات الدفاع لإعادته إلى الإقامة الجبرية. - استغل بولسونارو المزاج اليميني للناخبين وحشد التأييد من المسيحيين الإنجيليين والمتشددين، لكن العلاقة مع ترامب تدهورت بعد تعاون الأخير مع لولا، مما يشير إلى نهاية حقبته السياسية.

بدأ الرئيس البرازيلي السابق، الذي يقود تيار اليمين المتطرف في البلاد، جايير بولسونارو، أول من أمس الثلاثاء، تمضية عقوبة السجن 27 عاماً، داخل سجن في مركز للشرطة، وذلك لإدانته بالتخطيط لانقلاب فاشل في عام 2023، بعدما استنفد كل طرق الاستئناف. وبدخول جايير بولسونارو البالغ من العمر 70 عاماً، السجن، ينضم الرئيس البرازيلي السابق إلى لائحة رؤساء دول سابقين تشمل حديثاً، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، والرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، أدينوا إما بمحاولات انقلاب أو قضايا فساد، وليس من بينهم اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى السلطة هذا العام، بعدما لوحق بتهم عدة، من بينها الانقلاب على الدستور. ولأن بولسونارو، يعدّ النسخة الأميركية الجنوبية من ترامب، فقد راهن كثيراً على استنساخ تجربته ودعمه، لكن يبدو أنه أساء إدارة لعبة إعادة صياغة المشهد السياسي في البرازيل، عبر شدّ عصب التيار اليميني المتطرف والفاشي داخله. ففي بلد مثل البرازيل، ليست آلة الديمقراطية التي سمحت لبولسونارو وتياره بالتمدد، قادرة على العمل وحدها لإبقائه في المشهد رغم كلّ انعطافاته الخطيرة، ومن بينها المعركة المفتوحة التي قادها ضدّ القضاء، المؤسسة صاحبة النفوذ القوي في البلاد، وذلك قبل محاولة انقلابه على فوز اليساري لولا دا سيلفا بالرئاسة مجدداً قبل عامين.

دين بولسونارو في سبتمبر بتهمة تزعّم "منظمة إجرامية

ويمكن القول إن البرازيل في عهد لولا سجّلت نقطة على الولايات المتحدة في عهد ترامب، بسجن بولسونارو، الذي ظلّ حتى يوم السبت الماضي، يأمل اللجوء إلى سفارة أجنبية والهروب خارج البلاد، حيث كان ترامب من أشدّ المنتقدين لإدانته، وسعى لاستغلال سلاح التعرفات الجمركية لمنع المحاكمة.

جايير بولسونارو في السجن

وكان جايير بولسونارو دين في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة تزعّم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبدادياً في السلطة" بعد فوز لولا في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2022. وقال الادعاء إن عدم نيله الدعم اللازم من كبار قادة الجيش هو السبب الوحيد لفشل مخطط بولسونارو، الذي تضمن اغتيال لولا ونائبه جيرالدو ألكمين والقاضي ألكسندر دي مورايس، حين اقتحم أنصاره القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس وساحة المحكمة الفيدرالية العليا في العاصمة برازيليا، في 8 يناير/كانون الثاني 2023، مطالبين الجيش بالتدخل لعزل لولا. وردّت المحكمة العليا طعناً بالحكم من محاميه، في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وقرّرت أول من أمس تثبيته، في قرار لا يقبل الطعن. وأمرت المحكمة العليا، محكمة عسكرية، النظر في ما إذا ينبغي تجريد بولسونارو من رتبته العسكرية، وهو كان ضابطاً في الجيش. وقال محامي الدفاع عنه، باولو كونيا بوينو، إن إغلاق القضية "مفاجئ"، نظراً إلى أن "استئنافاً يمكن قبوله لم يتم تقديمه بعد"، مشيراً إلى أنه سيقدّمه على أي حال.

وكان بولسونارو قيد الإقامة الجبرية حتى السبت الماضي، عندما تمّ احتجازه في مقر شرطة برازيليا، بسبب العبث بسوار المراقبة الإلكتروني الخاص به، باستخدام كاوية لحام. وقال بولسونارو، الأحد، إن ذلك حصل في لحظة "هلوسات"، لكن القاضي دي مورايس اعتبر أنه "انتهك عمداً وبوعي معدات المراقبة"، متحدثاً عن "مؤشرات تدل على محاولة محتملة للهروب"، ومشيراً إلى قرب مقر السفارة الأميركية من منزله والعلاقة الوثيقة بين بولسونارو وترامب.

وبعد اعتقاله "وقائياً"، لاعتباره يشكل خطراً للفرار، قرّرت المحكمة بقاء بولسونارو محتجزاً لتمضية العقوبة في غرفة الضباط الآمنة للسجناء المحميين، بمساحة 12 مترا مربعا، حيث يقبع حالياً. وتمّ رفض طلب وكلاء الدفاع إعادته إلى الإقامة الجبرية لأسباب إنسانية، بحجة أنه في "حالة من الارتباك العقلي" بسبب تناول الأدوية. وكان يُمكن أن يُسمح بنقل بولسونارو إلى سجن محلي أو إلى غرفة سجن في منشأة عسكرية في العاصمة.

ملاحق من دي مورايس

وكان زعيم اليمين المتطرف في البرازيل، المحاصر بالأزمات، تحت الإقامة الجبرية منذ أغسطس/آب الماضي عندما ذكر دي مورايس للمرة الأولى أنه قد يهرب. ولطالما نفى جايير بولسونارو ارتكاب أي مخالفات، وكان قد أقسم مرات عدة أمام جمهوره، بأنه لن يتمّ سجنه أبداً، بعدما صعد بشكل مفاجئ أيضاً، من هامش الحياة السياسية، بصفته عضواً متواضعاً في الكونغرس وضابطاً سابقاً غالباً ما يشيد بالحقبة الديكتاتورية (1964 – 1985)، ليصبح رئيساً في أكتوبر 2018، ضد مرشح اليسار آنذاك فرناندو حداد، حين كان البرازيليون يعيشون تحت وقع "خذلان اليسار"، وصدمة سجن لولا، في إبريل/نيسان 2018 بتهمة الفساد، في قضية ضخمة قادها القاضي آنذاك سيرجيو مورو، الذي أصبح لاحقاً وزيراً للعدل في عهد بولسونارو. واستغل بولسونارو المزاج اليميني للناخبين، الذي أفضى أيضاً إلى كونغرس يميني، حيث حظي بدعم التيار اليميني والوسط، ليثبت نفوذه في الجيش والإعلام الموازي الذي عزّز فيه سطوة وسائل التواصل، لمهاجمة اليسار وأنصار البيئة والقضاء والإعلام التقليدي، مع خلق نظريات مؤامرة تتعلّق بالنظام الصحي والإعلام والحريّات الجنسية والجندرية، مشيداً بالديكتاتوريات. وفي أغسطس 2021، أمر القاضي دي مورايس، بفتح تحقيق في حق بولسونارو، لنشره معلومات مضللة بعد هجماته المتواصلة غير المدعّمة بأدلة على النظام الانتخابي، في ما عُرف بقضية "الأخبار المضلّلة". وكان رئيس المحكمة دياس توفولي، قبل ذلك، قد فتح في مارس/آذار 2019، تحقيقاً جنائياً بقضية إهانة المحكمة العليا، من أنصار بولسونارو، وكلّف دي مورايس بقيادة التحقيق.

لطالما نفى بولسونارو ارتكاب أي مخالفات، وكان قد أقسم مرات عدة أمام جمهوره، بأنه لن يتمّ سجنه أبداً

خلال فترة حكمه بين 2018 و2022، خلق جايير بولسونارو حالةً من النفوذ، لم تثبت لاحقاً قوتها، إذ لطالما أوحى باصطفاف الجيش إلى جانبه، وبأن اليسار "مهترئ" لكنه تمكن من حشد التأييد الواسع حوله، وإثبات انقسام المجتمع البرازيلي، حيث إن الفارق بينه وبين لولا، في الانتخابات الرئاسية، لم يتعد الاثنين في المائة. من أبرز داعميه، كان المسيحيون الإنجيليون، والمتشددون في أجهزة الأمن، والمجتمع الصناعي الزراعي. لكن علاقته بترامب، كانت الأكثر جدلية، إذ رغم دعم الأخير له، لاسيما حين اختار بولسونارو "المنفى الاختياري" في فلوريدا، بعد حادثة الاقتحام، سرعان ما ضعفت، إذ اختار ترامب التعاون مع لولا، في ملفات عدة، ما يشي بأن السجن اليوم، قد يكون طيّاً نهائياً لصفحة بولسونارو.

(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)