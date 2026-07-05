"ثورة طيور النحام" تتوسع في ألبانيا رفضاً لمشروع عائلة ترامب

- شهدت تيرانا أكبر تظاهرة ضد مشروع منتجع سياحي فاخر مرتبط بإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر في محمية نارتا الطبيعية، حيث طالب المتظاهرون بإلغاء المشروع واستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، معتبرين أن المشروع يهدد المحمية ويعكس غياب الشفافية. - تحولت الاحتجاجات إلى حركة شعبية تُعرف بـ"ثورة طيور النحام"، حيث رفع المتظاهرون مجسمات طيور النحام الوردية، معتبرين أن المشروع يخدم مصالح فئة محدودة على حساب المصلحة العامة. - رغم الاحتجاجات، يتمسك رئيس الوزراء بالمشروع، واصفاً إياه بأنه فرصة لتحويل ألبانيا إلى وجهة سياحية راقية، مؤكداً أن تنفيذه سيخضع لتقييم الأثر البيئي وفق معايير الاتحاد الأوروبي.

شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، يوم السبت، أكبر تظاهرة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لمشروع إنشاء منتجع سياحي فاخر مرتبط بابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، في محمية نارتا الطبيعية غربي البلاد، وسط تصاعد المطالب بإلغاء المشروع واستقالة رئيس الوزراء إيدي راما.

وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة، التي جاءت في اليوم الخامس والثلاثين من الحراك الاحتجاجي، الذي بدأ أواخر مايو/ أيار الماضي اعتراضاً على المشروع المقرر تنفيذه في منطقة زفيرنيتش، والمقدرة كلفته بنحو 4.6 مليارات دولار. وتحولت الاحتجاجات إلى حركة شعبية تُعرف باسم "ثورة طيور النحام"، في إشارة إلى طيور النحام الوردية (الفلامينغو) التي تتخذ من محمية نارتا موطناً لها، وأصبحت رمزاً للحراك. ورفع المتظاهرون مجسمات ضخمة للطائر ولافتات كتب عليها: "ألبانيا ليست للبيع"، و"ألغوا قانون المناطق المحمية"، معتبرين أن المشروع يهدد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في البلاد، ويعكس غياب الشفافية في إدارة الاستثمارات الكبرى.

ويشمل المشروع إنشاء منتجع فاخر على جزيرة سازان غير المأهولة، التي كانت قاعدة عسكرية شيوعية سابقة، إلى جانب تطوير عقاري على ساحل بحيرة نارتا، التي تعد محطة رئيسية لعشرات أنواع الطيور المهاجرة، وفي مقدمتها طيور النحام الوردية. ويرى المحتجون أن المشروع يجسد نموذجاً للتنمية التي تخدم مصالح فئة محدودة على حساب المصلحة العامة، بينما حذرت عالمة الطيور ليدي سلغجيكاي من أن النظام البيئي في محمية نارتا يتعرض لضغوط متزايدة، معتبرة أن إقامة المنتجعات الجديدة ستكون "قبلة الموت" للمحمية.

وشهدت الاحتجاجات، الخميس، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام البرلمان، بعدما حاول المحتجون منع النواب من دخول المبنى. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق الحشود، فيما أعلنت إصابة 15 من عناصرها وتوقيف 25 متظاهراً. وفي تظاهرة السبت، طالب المشاركون بالإفراج عن 19 متظاهراً ما زالوا قيد الاحتجاز، ورددوا هتافات بهذا الشأن قبل أن تتجه مجموعات منهم إلى مركز للشرطة في تيرانا، حيث رشق بعضهم المبنى بالحجارة وحطموا نوافذه، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام خراطيم المياه لتفريقهم. وانتقدت "لجنة هلسنكي الألبانية"، وهي منظمة حقوقية محلية، استخدام الشرطة للقوة، مؤكدة أن "العنف الفردي لا يمكن أن يبرر الاستخدام المفرط للقوة".

في المقابل، يتمسك رئيس الوزراء إيدي راما بالمشروع، واصفاً إياه بأنه أكبر استثمار تشهده ألبانيا، وفرصة لتحويلها إلى وجهة سياحية راقية، مؤكداً أن تنفيذه سيخضع لتقييم الأثر البيئي وفق معايير الاتحاد الأوروبي. ورفض راما الاتهامات التي تربط المشروع بشبهات فساد أو غسل أموال، نافياً أن يكون "العراب" الذي يقف وراء شبكة تحمي المشروع، ومشدداً على أن استثمارات جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب قانونية ولا علاقة لها بالتحقيقات الخاصة بمالكين سابقين للأراضي. وأضاف أن الادعاءات بشأن اعتماد الاقتصاد الألباني على غسل الأموال "مبالغ فيها"، مؤكداً أن حكومته تنفذ ما وصفها بأقوى حملة لمكافحة الفساد في تاريخ البلاد، واتهم خصوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستغلال المشروع لإثارة الجدل، معرباً عن ثقته بالمضي في تنفيذه، وواصفاً إياه بأنه "فرصة تاريخية لألبانيا".

(فرانس برس، العربي الجديد)