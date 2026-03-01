ثمانية قتلى في بيت شيمش إثر سقوط صاروخ إيراني

- شهدت منطقة بيت شيمش غرب القدس المحتلة سقوط صواريخ إيرانية، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة مئات آخرين، مع انهيار مبانٍ وإصابات حرجة. - تضررت تل أبيب بشكل كبير، حيث تضررت واجهات المباني وتفحمت السيارات، وتم إجلاء أكثر من 200 شخص بعد تضرر مبنى سكني ومسرح "البيما". - نشر جيش الاحتلال قوات لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ، وارتفعت الاتصالات بخطوط المساعدة النفسية بنسبة 210%، مع تعتيم إعلامي على حجم الخسائر.

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل، إثر سقوط صواريخ إيرانية في منطقة بيت شيمش غرب القدس المحتلة، في إطار موجة صاروخية إيرانية تأتي ردّاً على العدوان الأميركي الإسرائيلي الذي بدأ أمس. كما سُجّلت مئات الإصابات في مناطق متفرقة، وسط دويّ صفارات الإنذار.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل ثمانية أشخاص في بيت شيمش جراء إصابة مباشرة بصاروخ إيراني. وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن الحادث أسفر عن إصابات حرجة، إثر انهيار مبنى أصابه الصاروخ في منطقة القدس. وأوضحت في بيان أن طواقم الإطفاء والإنقاذ من منطقة القدس تعمل في موقع الحادث، حيث سُجل عدد من الإصابات نتيجة إصابة مباشرة لمبنى انهار، مشيرة إلى احتمال وجود عالقين تحت الأنقاض. وأضافت أن الطواقم تواصل عمليات التمشيط والبحث لتحديد أماكن العالقين والعمل على تخليصهم من تحت الركام.

وكانت أعلنت فرق الإسعاف الإسرائيلية تسجيل أكثر من 20 مصاباً في بيت شيمش، من بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة، قبل الإعلان لاحقاً عن سقوط قتلى.

وتشير معطيات متقاطعة من وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن حصيلة الإصابات في ضربة واحدة على تل أبيب وحدها تراوحت بين 21 و27 مصاباً، من بينهم حالتان بين الحرجة والخطيرة، وثلاث إصابات متوسطة، فضلاً عن إصابات طفيفة جراء سقوط شظايا ومقذوفات، وسط تضارب في الأرقام الصادرة عن مختلف المصادر.

وأفادت منصات إسرائيلية غير رسمية بوقوع انفجار ضخم في منطقة نهر اليركون (نهر العوجا) بالقرب من تل أبيب، كما تحدثت تقارير عن سقوط صاروخ في منطقة بيت شيمش بالقرب من القدس. وأكد الإسعاف الإسرائيلي تلقيه بلاغاً عن سقوط صاروخ مباشر في منطقة تل أبيب، دون تحديد ما إذا كان في منطقة اليركون بالفعل. وأشارت فرق الإسعاف الإسرائيلية إلى وقوع عدد من الإصابات، بينها حالات خطيرة، إثر سقوط صواريخ إيرانية في منطقتَي القدس وتل أبيب الكبرى.

وفي وقت لاحق، قالت الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، إن 456 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الصواريخ الإيرانية، وما زال 86 منهم يتلقون العلاج اللازم.

דוברות זק״א- רגע של אמת:

מבצע שאגת הארי:



הרוגה ראשונה למבצע שאגת הארי בזירת הנפילה בתל אביב:

מתנדבי זק״א בסיוע האמבולנסים שפרוסים בזירת הנפילה בעיר תל אביב החלו כעת לטפל בהרוגה כבת 35 לערך שחולצה מזירת הנפילה כשהיא ללא רוח חיים.

בנוסף מתנדבי זק״א יחד עם כוחות צה״ל ומשטרת ישראל… pic.twitter.com/cXcY2BUIVG — זק״א - רגע של אמת (@zaka_il) February 28, 2026

وكشفت صور ومقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن حجم الدمار الذي لحق بأحد الشوارع في تل أبيب، حيث تناثرت واجهات المباني المحطمة وتفحّمت السيارات، وخلف سقوط أحد الصواريخ حفرة ضخمة في الأرض، فيما عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحرائق وإجلاء المصابين. وطاول الدمار مبنى سكنياً من تسعة طوابق، إلى جانب مسرح "البيما" في وسط المدينة.

ولم تقتصر الأضرار على تل أبيب، إذ أفادت صحيفة هآرتس نقلاً عن بلدية تل أبيب، بأن 40 مبنى تضرر بدرجات متفاوتة جراء سقوط صاروخ على المدينة، مشيرة إلى إجلاء أكثر من 200 إسرائيلي تضررت منازلهم. كما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط شظايا على مبنى سكني في منطقة هشارون وسط إسرائيل من دون إصابات، كما سقط صاروخ إيراني في محيط مستوطنة "بيت شيمش" في القدس المحتلة، وأفادت تقارير بسقوط صاروخ آخر قرب معسكر للاحتلال شمالي الضفة الغربية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية رصد سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقتي غوش دان ووسط البلاد.

في مواجهة هذا الوضع، أعلن جيش الاحتلال نشر قوات من قيادة الجبهة الداخلية، من الخدمة الفعلية والاحتياط، في المواقع المتضررة لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ واسعة النطاق، فيما انتقلت فرق الإنقاذ من مبنى إلى آخر للتحقق من الأضرار والإصابات.

على صعيد آخر، أشارت القناة 12 إلى ارتفاع بنسبة 210% في الاتصالات بخطوط المساعدة النفسية منذ بدء إطلاق الصواريخ الإيرانية. وزاد من تعقيد المشهد أن نحو 150 ألف إسرائيلي باتوا عالقين خارج إسرائيل جراء إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات. وفي الوقت ذاته، فرضت سلطات الاحتلال حالة من التعتيم الإعلامي على حجم الخسائر وعدد الصواريخ وأماكن سقوطها.