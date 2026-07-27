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ثلاث جريحات بهجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه به

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باريس

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27 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 17:36 (توقيت القدس)
عناصر شرطة باريس في مكان الحادث، 27 يوليو 2026 (كينزو تريبويار/ فرانس برس)
عناصر شرطة باريس في مكان الحادث، 27 يوليو 2026 (كينزو تريبويار/ فرانس برس)
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- أصيب ثلاثة أشخاص في هجوم بسلاح أبيض في باريس، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد تدخل فرق الإسعاف، بينما تم توقيف المشتبه فيه بسرعة بمساعدة شرطي خارج أوقات عمله.
- المشتبه فيه ظهر في مقطع فيديو مثبّتاً على الأرض، ووزير الداخلية الفرنسي أشار إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير واضحة، حيث كان المهاجم يتحدث بعبارات غير مترابطة.
- تتولى المديرية الأولى للشرطة القضائية في باريس التحقيقات، بينما تراقب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإجراءات عن كثب.

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم الاثنين في باريس، في هجوم نفذه رجل بالسلاح الأبيض، وفق ما أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى توقيف المشتبه فيه "بسرعة". ووقع الهجوم قرابة الساعة التاسعة والنصف بتوقيت غرينيتش عند منطقة بورت دو كليشي شمال غربي باريس.

وفي وقت لاحق، اتضح أن الضحايا ثلاث نساء، اثنتان منهنّ إصابتهما بالغة. وأفادت شرطة باريس، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس، أن "فرق الإسعاف قامت بمعالجة ثلاث ضحايا... ونقلهنّ إلى المستشفى"، بدون كشف أي تفاصيل حول حالتهنّ، وقالت "سرعان ما جرى توقيف شخص يحمل سلاحَين أبيضَين".

وقالت صحيفة لوفيغارو، نقلاً عن مصادر أمنية، إن المصابات أعمارهنّ 19 و24 و36 سنة. وأضافت أنه جرت مشاهدة رجل يعتدي على مارّة في الشارع، من شرطي كان خارج أوقات عمله، فبادر هذا الأخير فوراً إلى طلب تعزيزات وتعقّب المشتبه فيه، قبل أن يتمكن من توقيفه بمساعدة طاقم شرطة.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المشتبه فيه مثبَّتاً أرضاً من قبل عدد من الأشخاص، فيما بدا عليه الكثير من الارتباك. وذكر وزير الداخلية، لوران نونيز، أن "شرطياً من مركز باريس كان خارج خدمته ألقى القبض" على المشتبه به، مثنياً على "شجاعة" الشرطي. وأكد نونييز عند الظهر في إطار الإيجاز الصحافي لمجلس الوزراء أن "أيا من النساء الثلاث ليست في حالة حرجة تهدد حياتها".

لكنه أضاف أن "اثنتان منهنّ في حالة طوارئ قصوى، وهما بالتالي مصابتان بجروح بالغة"، إحداهما في أسفل الظهر والثانية في البطن. وقال نونيز إن المشتبه به "لم يعلن هويته سوى شفهياً" ويدلي بـ"كلام غير مترابط"، داعياً إلى "لزوم الحذر الشديد حيال الدوافع خلف هذا العمل بالغ العنف".

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وحسب الصحيفة الفرنسية، تتولى المديرية الأولى للشرطة القضائية في باريس التحقيقات لمعرفة، على وجه الخصوص، الدوافع التي أدت إلى هذا الهجوم، فيما أفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنها "تراقب عن كثب الإجراءات التي تقودها نيابة باريس".

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