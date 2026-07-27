ثلاثة جرحى في هجوم بالسكين في باريس وتوقيف مشتبه فيه

- أصيب ثلاثة أشخاص في هجوم بسلاح أبيض في باريس، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد تدخل فرق الإسعاف، بينما تم توقيف المشتبه فيه بسرعة بمساعدة شرطي خارج أوقات عمله. - المشتبه فيه ظهر في مقطع فيديو مثبّتاً على الأرض، ووزير الداخلية الفرنسي أشار إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير واضحة، حيث كان المهاجم يتحدث بعبارات غير مترابطة. - تتولى المديرية الأولى للشرطة القضائية في باريس التحقيقات، بينما تراقب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإجراءات عن كثب.

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم الاثنين في باريس، في هجوم نفذه رجل بالسلاح الأبيض، وفق ما أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى توقيف المشتبه فيه "بسرعة". ووقع الهجوم قرابة الساعة التاسعة والنصف بتوقيت غرينيتش عند منطقة بورت دو كليشي شمال غربي باريس. وأوضحت الشرطة أن "فرق الإسعاف قامت بمعالجة ثلاثة ضحايا... ونقلهم إلى المستشفى"، بدون كشف أي تفاصيل حول حالتهم.

وقالت صحيفة لوفيغارو، نقلاً عن مصادر أمنية، إن المصابين الثلاثة أعمارهم 19 و24 و36 سنة. وأضافت أنه جرت مشاهدة رجل يعتدي على مارّة في الشارع، من قبل شرطي كان خارج أوقات عمله، فبادر هذا الأخير فوراً إلى طلب تعزيزات وتعقّب المشتبه فيه، قبل أن يتمكن من توقيفه بمساعدة طاقم شرطة.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المشتبه فيه مثبَّتاً أرضاً من قبل عدد من الأشخاص، فيما بدا عليه الكثير من الارتباك. من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إنه لا يزال "حذراً جداً بشأن دافع هذا العمل العنيف" الذي ارتكبه رجل "يتحدث بعبارات غير مترابطة"، وفق تعبيره.

وحسب الصحيفة الفرنسية، تتولى المديرية الأولى للشرطة القضائية في باريس التحقيقات لمعرفة، على وجه الخصوص، الدوافع التي أدت إلى هذا الهجوم، فيما أفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنها "تراقب عن كثب الإجراءات التي تقودها نيابة باريس".