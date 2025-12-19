تيتيه: مسار ليبيا نحو الانتخابات ما زال محفوفاً بالتعقيدات

- تواجه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحديات في تنفيذ خريطة الطريق السياسية، التي تشمل تعيين مجلس المفوضية العليا للانتخابات، توحيد المؤسسات، وإطلاق حوار مع الأطراف الليبية، لكن الانقسامات الداخلية تعيق التقدم. - لم يتم إحراز تقدم في تعيين رئيس للمفوضية أو تعديل الإطار الانتخابي بسبب الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، رغم جهود بعض الأعضاء لدفع العمليات قدماً. - التشرذم المالي يعيق الاستقرار الاقتصادي، لكن توقيع اتفاقية برنامج تنموي موحد يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات العامة.

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إنّ انخراط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف المختلفة حول خريطة الطريق التي قدمتها لمجلس الأمن قبل أربعة أشهر يواجه تحديات كثيرة، مشيرة إلى أنّ المسار نحو إجراء الانتخابات ما زال محفوفاً بالتعقيدات التي يمكن التغلّب عليها. وأضافت خلال إحاطتها اليوم الجمعة أمام مجلس الأمن "لقد انقضت أربعة أشهر منذ أن قدمتُ خريطة الطريق إلى هذا المجلس لأول مرة في 21 أغسطس/آب، وقد انخرطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف الليبية المعنية بشأن تنفيذها، وأعترف بأنه كان أمراً مليئاً بالتحديات".

وشدّدت المبعوثة الأممية على ضرورة "ألّا تُرهن العملية السياسية بتقاعس الجهات الفاعلة السياسية الرئيسية التي تُبقي، عن قصد أو غير قصد، على الوضع الراهن"، وأضافت "في إحاطتي الأخيرة، ذكرت أنه إذا فشلت المؤسّستان في الاتفاق على أول مرحلتَين من خريطة الطريق السياسية، فسأكون مستعدة للبحث عن آلية بديلة وطلب دعم هذا المجلس". وتتضمن الخريطة السياسية للبعثة، ثلاثة أركان: أولها قيام مجلس النواب والدولة بتعيين مجلس المفوضية العليا للانتخابات إلى جانب إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية، وثانيها توحيد المؤسّسات عبر تشكيل حكومة موحدة للبلاد، وثالثها "الحوار المهيكل".

وأضافت "يُتيح لنا إطلاق الحوار المهيكل فرصةً للتشاور مع الأطراف الليبية المعنية بشأن أفضل السبل للمضي قدماً في تنفيذ العنصرَين الأولَين من خريطة الطريق، وسنستفيد من توصياتهم لتهيئة الظروف السياسية اللازمة لإجراء الانتخابات. بالتوازي مع ذلك، سنواصل التواصل مع الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية لدفع خريطة الطريق السياسية قدماً. أعتزم عرض هذه الآلية في إحاطتي الإعلامية القادمة في فبراير/شباط".

وتوقفت المبعوثة الأممية عند عدد من الخطوات وتقارير سابقة لها حول الموضوع والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ تلك الخطوات. وقالت إنّ المجلس الأعلى للدولة "قدّم أسماءً إلى مجلس النواب لاختيار رئيس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات"، مشيرة إلى أنه "لم يُحرز أي تقدم إضافي". وتابعت "وعقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاحقاً، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، اجتماعاً عاماً للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بمشاركة ممثلين عن المؤسّستين، ودعتهم لتقديم إحاطة حول التقدم المحرز بشأن هاتَين الخطوتَين الرئيسيتَين، ولكن كان من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى توافق في الآراء".

وأردفت "في 28 نوفمبر، وبعد مزيد من المشاورات، وقّعت اللجنتان المؤسّسيتان التابعتان للهيئتَين المعنيتين، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاقيةً تُنشئ آليةً لاختيار أعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ووفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، كان من المفترض أن تُرسل قائمة المرشحين من المجلس الأعلى للدولة إلى مجلس النواب، وأن تُستكمل عملية الاختيار بحلول 11 ديسمبر/كانون الأول"، وأضافت "إلّا أن ذلك لم يحدث. وفي تقديري، فإنّ هذه التأخيرات تُعزى إلى انعدام الثقة بين المؤسّستين، والانقسامات الداخلية فيهما، والعجز عن تجاوز الخلافات والاتفاق على سبيل للمضي قدماً لحلّ الأزمة الراهنة. ومع ذلك، لا بدّ لي من الإشادة بالجهود الجادة التي بذلها بعض الأعضاء لدفع هاتَين العمليتَين قدماً".

وفيما يتعلق بتعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، قالت تيتيه "قام المجلس الأعلى للدولة بحل وفده إلى لجنة 6+6 في العام 2023 في قرار شهد خلافات داخلية، ولم نتلقَ إلّا بالأمس رسالة من رئاسة المجلس الأعلى للدولة تفيد بإعادة تشكيل وفده إلى لجنة 6+6، ما يتيح الآن فرصةً للانخراط في مناقشة هذه المسائل. ونلاحظ أن هذه المسألة كانت محلّ خلاف داخلي داخل المجلس الأعلى للدولة".

وأشارت تيتيه إلى أنّ الأمم المتحدة ترى "أنه من الضروري إنجاز هاتَين المهمتين لضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية. ومن المستحسن أن يكون لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مجلس إدارة مكتمل التشكيل لإدارة عملية إجراء الانتخابات التي ستكون الأكثر أهمية في تاريخ البلاد". ولاحظت أن "الإطار القانوني للمجلس يتطلب تمثيل جميع مناطق البلاد فيه، وحالياً لا يوجد ممثلون عن المنطقة الشرقية. ومع ذلك، نلاحظ أن المجلس يضم عدداً كافياً من الأعضاء لتحقيق النصاب القانوني اللازم لتسهيل إجراء الانتخابات، ولذلك كان من الممكن إجراء الانتخابات البلدية في جميع أنحاء البلاد. وبناءً على ذلك، سنواصل العمل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

إلى ذلك، أشارت تيتيه إلى أنه "بعد أيام قليلة، سيحتفل الليبيون بعيد الاستقلال في 24 ديسمبر، وهو نفس التاريخ المحدد للانتخابات الوطنية في العام 2021. بعد أربع سنوات، لا يزال مسار البلاد نحو الانتخابات محفوفاً بالتعقيدات التي تُعدّ تحدياً، ولكن يمكن التغلب عليها". ودعت المبعوثة الأممية "جميع القادة الليبيين إلى الاستجابة لمطالب الشعب الليبي وتجاوز خلافاتهم من أجل وحدة الدولة الليبية وسلامتها، ولتحقيق رفاهية الشعب الليبي"، وشددت على أن "الروح الحقيقية للاستقلال تكمن في قدرة الأمة على صياغة مستقبلها من خلال الوحدة، ما يمهد الطريق لدولة آمنة وذات سيادة، وحكومة تحظى بدعم غالبية مواطنيها، وتتمتع بشرعية متجددة ومؤسّسات موحدة".

الوضع المالي

من ناحية أخرى، أوضحت المبعوثة الأممية في إحاطتها أن استمرار التشرذم المالي "يقوض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويؤدي إلى إضعاف تقديم الخدمات، وتآكل ثقة الجمهور في مؤسّسات الدولة"، واعتبرت توقيع وفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في 18 نوفمبر، اتفاقيةً لإنشاء برنامج تنموي موحد إطاراً مشتركاً للإنفاق التنموي و"خطوةً بناءةً في الاتجاه الصحيح، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق ودفع عجلة المبادرات التنموية في جميع أنحاء البلاد بطريقة حكيمة مالياً وشاملة".

وقالت إنه "في حال جرى تطبيق الاتفاقية بشفافية ورقابة فعّالة وبما يتوافق مع القانون الليبي والمعايير الدولية لإدارة المالية العامة، فمن شأنها أن تساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان". وحثت المبعوثة الأممية في هذا الشأن "الأطراف الليبية المعنية على مواصلة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية وطنية موحدة."