تونس: وزارة الداخلية تعلن القضاء على 4 إرهابيين

- نجحت وزارة الداخلية التونسية في القضاء على خلية إرهابية مكونة من أربعة أفراد في مرتفعات القصرين، حيث قام أحدهم بتفجير نفسه، وذلك بعد تعقبهم في الأيام الأخيرة. - العملية الأمنية تأتي في إطار جهود مستمرة لإحباط أي تهديدات لأمن تونس، وتعتبر امتدادًا لعملية سابقة في يناير أسفرت عن مقتل معاون أمن والقبض على إرهابي. - الظروف المناخية الصعبة دفعت العناصر الإرهابية للتحرك بحثًا عن المؤونة، ويُعتقد أن المجموعة تنتمي لعائلة واحدة، ربما تضم ثلاثة أشقاء.

أعلنت وزارة الداخلية في تونس نجاح الوحدات الأمنية، اليوم الخميس، في القضاء على مجموعة إرهابية تتكون من 3 عناصر، فيما تولى العنصر الرابع تفجير نفسه، وذلك بمرتفعات القصرين، في وسط غرب تونس. وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الخميس، أن قوات الأمن تولت القضاء على خلية إرهابية تتكون من أربعة أفراد بإحدى المناطق المجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس بالقصرين، بعد أن تم تعقبها في الأيام الأخيرة الماضية.

وأضافت وزارة الداخلية أن العمل مستمّر دون انقطاع في كافة أنحاء تونس، لإحباط أي تدبير يستهدف أمن تونس وشعبها. وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن العملية التي جرت مساء اليوم بمرتفعات القصرين كانت في إطار عمل استباقي، وهي امتداد للعملية السابقة التي جرت في 3 يناير/ كانون الثاني الحالي، وقد أسفرت حينها عن مقتل معاون أمن، والقبض على إرهابي، والقضاء على عنصر خطير آخر، وذلك بمحيط السوق الأسبوعية بالقصرين.

وأضاف عبد الكبير أنه في ظل العوامل المناخية السيئة، وبحث العناصر المتحصنة بالجبال عن المؤونة، اضطرت العناصر للتحرك، وقد تم في إطار عملية استباقية تعقب هذه العناصر، ومن ثمة القضاء عليهم. ولفت إلى أن هذه المجموعة تشترك في نفس اللقب ويبدو أنها من العائلة نفسها، وقد يكون من ضمنها 3 أشقاء.