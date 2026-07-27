تونس: مطالبة بكشف حقيقة الوضع الصحي للغنوشي والشابي

- جبهة الخلاص الوطني في تونس تعبر عن قلقها إزاء الوضع الصحي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، مشيرة إلى غياب التوضيحات الرسمية ومنع الزيارات، مما يزيد من الغموض والشائعات. - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول وفاة الغنوشي، بينما أكد آخرون أنه يتلقى العلاج وحالته مستقرة، وسط دعوات لكشف الحقيقة لطمأنة العائلات والرأي العام. - السلطات التونسية تُحمل مسؤولية الغموض المحيط بالأوضاع الصحية للمعتقلين السياسيين، مع اتهامات بتسريب الشائعات أو التعتيم على المعلومات.

أكدت جبهة الخلاص الوطني بتونس، في بيان مساء الأحد، أنها "تتابع بقلق" الأنباء المتداولة بشأن الوضع الصحي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي، لافتة إلى أن "غياب أي توضيح رسمي، إلى جانب استمرار منع عائلة الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته والاطمئنان على وضعه الصحي، يفاقم حالة الغموض والقلق، ويفتح الباب أمام مزيد من الشائعات".

يُشار إلى أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت شائعات حول وفاة الغنوشي، فيما نفى آخرون ذلك، مؤكدين أنه يخضع للعلاج في المستشفى، وأن حالته الصحية مستقرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاحتمالات التي طرحها القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي بشأن دوافع السلطات وراء الشائعات؟ ما هي الإجراءات التي طالبت بها جبهة الخلاص الوطني لإنهاء حالة الغموض حول الوضع الصحي للغنوشي والشابي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحملت جبهة الخلاص الوطني السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالة الغموض التي تحيط بالأوضاع الصحية لبعض المعتقلين السياسيين، معتبرة أن "منع الزيارات، إلى جانب غياب التواصل الرسمي والشفاف، أسهما في تفاقم المخاوف". ودعت إلى "كشف حقيقة الوضع الصحي لكل من الغنوشي والشابي، بما ينهي حالة الجدل ويطمئن عائلتيهما والرأي العام".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، إن الوضع الصحي للغنوشي "متدهور جدًا"، وفق ما يلمسه خلال الزيارات، وأن متاعبه تتزايد يومًا بعد يوم.

من جهته، قال القيادي في حركة النهضة، رياض الشعيبي، إن "بعض الصفحات تداولت إشاعات عدة وأخباراً متضاربة حول الوضع الصحي لراشد الغنوشي، غير أن الحقيقة تبقى أن الجهة الوحيدة التي تمتلك المعلومة الدقيقة هي السلطة، خاصة بعد منع الزيارة عنه أثناء وجوده بالمستشفى، وما يرافق ذلك من تعتيم كامل على وضعه الصحي".

ولفت الشعيبي إلى تداول الشائعات في ظل غياب أي توضيح رسمي يفاقم القلق، ويشير إلى احتمالين: إما أن تكون السلطة وراء تسريب الشائعات لصرف الأنظار عن الأزمة والاحتجاجات في البلد، أو أنها تتخلى عن مسؤوليتها في إطلاع عائلة الغنوشي وهيئة الدفاع عنه على حقيقة وضعه الصحي، محملا السلطة، في ذات الوقت، مسؤولية استمرار الغموض.