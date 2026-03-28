تونس: مسيرة شعبية داعمة لفلسطين في يوم الأرض

شارك تونسيون ومناصرون للحق الفلسطيني وعدة قوى مدنية، مساء اليوم السبت، في مسيرة حاشدة بتونس العاصمة لإحياء يوم الأرض ونصرة للقضية الفلسطينية. ورفع المشاركون شعارات شددوا فيها على أن القضية الفلسطينية لا تتجزأ، وأن مساندة فلسطين ليست جريمة، مطالبين بالإفراج عن جميع الموقوفين والموقوفات على خلفية ما يُعرف بأسطول الصمود في تونس.

ويحيي الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض في 30 مارس/آذار من كل عام، والذي تعود أحداثه إلى مارس/آذار 1976 بعد أن قامت السّلطات الصهيونية بمصادرة آلاف الأراضي الفلسطينية. ورفع المحتجون شعارات: "مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة" و"فلسطين عربية" و"لن تبقى تونس محرومة من التعبير عن القضية".

وقال عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع صلاح الدين المصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذه المسيرة تأتي إحياءً ليوم الأرض الذي مضى عليه نحو خمسة عقود، مؤكدًا أنها تمثل "لمسة وفاء للشهداء الذين سقطوا في فلسطين دفاعاً عن أرضهم ورفضاً لتهويدها". وأضاف أنه "رغم مرور 47 عاماً على يوم الأرض، فإن إحياء هذه الذكرى يأتي في ظرف دقيق"، داعياً الأمة العربية إلى "الوقوف صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال، وعدم التراجع عن تحرير فلسطين باعتبارها عنوان الكرامة".

مسيرة في تونس دعماً لفلسطين (العربي الجديد)

وأضاف المتحدث أن "اعتقال موقوفي أسطول الصمود هو رسالة طمأنة للصهاينة، بينما كان هؤلاء يدافعون عن القضية الفلسطينية، وساهموا في تنظيم أسطول الصمود ومحاولة كسر الحصار عن غزة". وأكد أنه "لا مجال للاحتلال ولا لإذلال الأمة العربية، خاصة ون أميركا وإسرائيل في مأزق، لأن حروبهما ضد اليمن والعراق ولبنان وإيران تعكس هذا المأزق". وأشار إلى أن "الحرب لم تحسم بمجرد وجود حاملة طائرات، كما كان يعتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل لا تزال إيران صامدة، وكذلك اليمن، وكل الدول التي تشهد عدواناً"، مبيناً أن "الحرية قادمة والمعركة من أجل تحرير فلسطين مستمرة".

وقال عضو حملة المليون توقيع ضد التطبيع رشيد العثماني، في كلمة، إن ذكرى يوم الأرض يمر هذا العام في ظرف إقليمي حساس، مؤكداً أنه "في مثل هذا اليوم، يغيب عن هذه المسيرة نشطاء أسطول الصمود ممن خاضوا عدة تحركات، وقادوا عدة أنشطة داعمة للمقاومة ولفلسطين". وبين المتحدث أن فلسطين توحد الجميع وهي البوصلة التي تقود التحركات الميدانية من أجل التحرر.

وقال الناشط في الحق الفلسطيني ومنسق أسطول الصمود خالد بو جمعة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "في ذكرى يوم الأرض، دعت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع بالتعاون مع تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين إلى مسيرة شعبية دعماً لفلسطين وضد الهجمة الأميركية الصهيونية على لبنان وإيران".

وأوضح أن كل الشعارات اليوم مساندة للحق الفلسطيني وداعمة للمقاومة، مضيفاً أن "هذا اليوم هو أيضاً فرصة للتذكير بتضحيات الشهداء الذين قدموا حياتهم من أجل تحرير الأرض والمقاومة". ولفت إلى أن "الشعب التونسي يدعم المقاومة، وهي فرصة للمطالبة أيضاً بإطلاق سراح الموقوفين والموقوفات في أسطول الصمود".