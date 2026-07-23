تونس | عفو رئاسي عن الزمال وتدهور الحالة الصحية للغنوشي

- أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد عفواً خاصاً شمل 2439 سجيناً، منهم العياشي الزمال ووديع الجريء، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية. - هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي أعربت عن قلقها إزاء تدهور حالته الصحية ومنع زيارته من قبل محاميه وعائلته، معتبرة ذلك انتهاكاً لحقوقه الأساسية. - المحامية منية بوعلي أكدت على خطورة التعتيم على وضع الغنوشي الصحي، وطالبت بتقديم إيضاحات حول حالته ومكان تواجده، حيث يواجه تهماً تصل عقوبتها إلى أكثر من 67 عاماً.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفواً خاصاً شمل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال، وهو ما أكده المحامي سمير ديلو في تصريح لـ"العربي الجديد"، كما شمل الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم واللاعب الدولي السابق وديع الجريء. ويأتي هذا في وقت كشفت فيه هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، عن تدهور خطير في صحته.

وشمل العفو الرئاسي في تونس 2439 سجيناً، إلى جانب تمتيع 490 سجيناً إضافياً بالإفراج الشرطي، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيان. وصدر العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية. والعياشي الزمال سياسي وعضو سابق في البرلمان التونسي عن ولاية سليانة، شمالي تونس. وقد ترشح للانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024، قبل أن يُودع السجن بتهمة تزوير التزكيات. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بحقه أحكاماً بالسجن مدة 12 عاماً في أربع قضايا، بواقع ثلاث سنوات عن كل قضية.

أما وديع الجريء، فقد أُوقف في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان يقضي عقوبة بالسجن مدة ثلاث سنوات في قضية ثانية بصفته المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، بتهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، والمشاركة في ذلك.

وفي تعليق على قرارات الإفراج، كتب إلياس الشواشي، نجل الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والناشط السياسي، على صفحته في "فيسبوك": "دخلوا وغادروا بقرار سياسي، مناورة لإلهاء الناس عن أزمة الكهرباء والماء، والعجز، ظالم لا قانون، لا قضاء".

تدهور "خطير" في حالة الغنوشي الصحية

في سياق آخر، أعربت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، الخميس، عن قلقها إزاء التدهور الخطير في حالته الصحية، خصوصاً بعد ما تم تداوله من قبل عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدين يوم الجمعة الماضي. وقالت هيئة الدفاع في بيان لها مساء اليوم، إنه رغم هذا الوضع الحرج للغنوشي، إلا أن السلطات رفضت الموافقة على زيارته سواء من محاميه أو أفراد عائلته، في إنتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين، وعلى رأسها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصاً في ظل وضع صحي يبعث على القلق الشديد.

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا المنع غير قانوني، ويُعتبر انتهاكاً جديداً يُضاف إلى سلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، محمّلة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، كما المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية ووضعه الصحي. وذكّرت الهيئة بالقرار الأممي الذي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً، والذي سبق وطالب بإطلاق سراحه وبالتحقيق في الانتهاكات التي طاولته.

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وفي السياق، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي في تصريح لـ"العربي الجديد " إن التعتيم وحجب المعلومة عن الوضع الصحي للغنوشي ومنع المحامين من زيارته أمر خطير، موضحة أنه لا بد من تقديم الإيضاحات اللازمة حول الغنوشي، أي إن كان في المستشفى أو في السجن، وتحديد مكان تواجده وما إذا كان يخضع للعلاج، معتبرة أن هذا لن يضر بمصلحة أي طرف، ومشيرة إلى أن الحجب والمنع ليس في صالح أي كان. وأضافت أن الغنوشي عانى من متاعب صحية يوم الجمعة وأغمي عليه، ثم نقل إلى المستشفى بحضور محامين وشهادات من إدارة السجن، مؤكدة أنه تم فجأة منع هيئة الدفاع من زيارته، والتعتيم على حالته، رغم أنه من حق هيئة الدفاع والمحامين وعائلته زيارته والاطمئنان إلى وضعه الجسدي والصحي.

ولفتت إلى أن العنوشي هو رئيس مجلس نواب سابقاً وله مكانة اعتبارية، وكان من الأنسب تقديم بلاغات بأي مستجدات تطرأ بخصوصه والتصريح بحالته الصحية لإنارة الرأي العام، مشيرة إلى أن فقدان السجين لحريته لا يعني فقدان إنسانيته، ولا علاقته بعائلته، وذلك وفق القانون. ورأت أن ما يحصل من منع وتعتيم يأتي في إطار التنكيل بالعائلات وبهيئة الدفاع.

يشار إلى أن الغنوشي (85 عاماً) يقبع في السجن منذ توقيفه في 17 إبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، وقد صدرت بحقه عدة تهم، منها التحريض على أمن الدولة، وهو يواجه أحكاماً تصل إلى أكثر من 67 عاماً، منها حكم بالسجن 30 سنة والمؤبد.