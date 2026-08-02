- دعت حركة النهضة إلى توقيع عريضة دولية لإنقاذ حياة رئيسها راشد الغنوشي والإفراج عنه وعن السجناء السياسيين في تونس، مشيرة إلى تدهور حالته الصحية ونقله المتكرر للمستشفى. - أوضحت جمعية ضحايا التعذيب في تونس المخاوف الجدية على حياة الغنوشي، مؤكدة على ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية للسجناء السياسيين، خاصة كبار السن والمرضى. - طالبت الجمعية السلطات والهيئات الدولية بالتدخل لضمان حماية الموقوفين واحترام حقوق الإنسان، مشددة على أهمية الرعاية الصحية والتواصل مع العائلات والمحامين.

دعت حركة النهضة إلى التوقيع على عريضة دولية للمطالبة بإنقاذ حياة رئيسها راشد الغنوشي، والإفراج عنه، إلى جانب الإفراج عن السجناء السياسيين في تونس. وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، بلقاسم حسن، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إن من حق العائلات وهيئة الدفاع والجهات السياسية المعنية والرأي العام الوطني عموماً معرفة حقيقة الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين الذين يمرون بأوضاع صحية دقيقة، ومن بينهم الغنوشي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، مبيناً أن الغنوشي نُقل في عدة مناسبات إلى المستشفى، ولم يُسمح لأي شخص بزيارته، بعدما عانى من متاعب صحية. وأضاف أن هذه العريضة وطنية ودولية، وهي مفتوحة لكل من يدافع عن الحريات وحقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث أن "المطلب الأساسي هو إنقاذ رجل يبلغ من العمر 85 عاماً، يقبع في السجن بأحكام مؤبدة وأخرى مشددة، في ظل ظروف مناخية قاسية تتمثل في الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وانقطاع الكهرباء". وبحسبه، فإن "هذا المطلب ليس الأول، فقد سبق أن وجه عدد من الجمعيات والمنظمات والهيئات دولية، نداءاتٍ لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، من بينهم الغنوشي، وهو رئيس البرلمان لدورة 2019 - 2024، والمفكر البارز الذي يقبع وراء القضبان لأنه عارض الانقلاب وطالب باستعادة المسار الديمقراطي". وأكد أن طلب إنقاذ راشد الغنوشي ينطلق من مرجعية وأبعاد إنسانية وحقوقية وديمقراطية، في سياق التضامن مع المعتقلين السياسيين والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وأطلقت جمعية ضحايا التعذيب في تونس، أول أمس، نداءً دولياً لإنقاذ حياة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (85 عاماً)، والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، مبينة أن هناك مخاوف جدية على حياة الغنوشي، خاصة بعد تسجيل تراجع في حالته الصحية ونقله المتكرر إلى المستشفى منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي لإجراء الفحوص اللازمة، معتبرة أن وضعه الصحي يشكل "خطراً حقيقياً" على حياته. ولقيت العريضة الدولية المفتوحة تفاعلاً واسعاً، إذ طالبت بتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والاحتجازية لعدد من الرموز والقيادات السياسية الناشطة في تونس، وعلى رأسهم الغنوشي والشابي. وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء الوضع الصحي للمعارض الشابي (82 عاماً)، محذرة من المخاطر التي تواجه السجناء، خصوصاً كبار السن والمرضى، في ظل موجات الحر التي تشهدها تونس.

وأضافت أن النداء يمثل دعوة عاجلة إلى السلطات المعنية، وإلى الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، كالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وجميع الهيئات المعنية بدعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان، للتدخل السريع وضمان الحماية الكاملة لسلامة وحرية جميع الموقوفين في القضايا ذات الصبغة العامة، مشيرة إلى أن استمرار احتجاز أشخاص متقدمين في السن ويعانون من أوضاع صحية متدهورة يعرّض حياتهم لخطر حقيقي.

وقالت إن الغنوشي والشابي وجميع السجناء السياسيين محتجزون بسبب ممارستهم السلمية حقوقهم الأساسية، مؤكدة ضرورة ضمان حصول جميع المحتجزين على الرعاية الصحية وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم. وشددت الجمعية على أن النداء لا يتعلق بأشخاص بعينهم، بل بالدفاع عن مبادئ أساسية تشمل الحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة والكرامة الإنسانية، داعية تونس إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وكان الغنوشي قد اعتُقل في 17 إبريل/نيسان 2023 بعد مداهمة منزله، ثم أُودع السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".