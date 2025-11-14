تونس.. حكم بسجن الغنوشي عامين لتبرعه بقيمة جائزة دولية للهلال الأحمر

- أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لمدة عامين وغرامة مالية، بعد تبرعه بقيمة جائزة دولية للسلام إلى الهلال الأحمر التونسي، رغم تكريمه سابقاً على جهوده في نشر التسامح. - هيئة الدفاع عن الغنوشي وصفت الحكم بأنه سياسي وغير عادل، مشيرة إلى وجود إخلالات إجرائية ومخالفة للقانون، مؤكدة أن القضايا المرفوعة ضده ذات طابع سياسي. - عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، اعتبر الحكم جزءاً من سلسلة أحكام جائرة، مطالباً برفع المظالم عن الغنوشي.

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، حكما جديدا بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن مدة عامين وغرامة مالية على خلفية تبرعه بقيمة الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي.

وأكدت هيئة الدّفاع عن رئيس حركة النهضة أن الغنوشي كان قد حصل على الجائزة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 من مؤسسة هندية بعد تكريمه على جهوده التي بذلها طيلة حياته في نشر قيم التسامح والسلام والمحبة بوصفه أول شخصية عربية تنال هذا التكريم. وتُعد هذه الجائزة، التي مُنحت لشخصيات بارزة مثل نيلسون مانديلا، اعترافا بتعزيز قيم السلام والتسامح.

وبحسب بيان لهيئة الدفاع، فإن الغنوشي قرر التبرع بقيمة الجائزة كاملة، والمقدرة بما يفوق أربعة عشر ألف دولار، إلى الهلال الأحمر التونسي دعما لنشاطه الخيري والإنساني داخل البلاد وخارجها في حفل حضره ممثّلون عنها وعدد هام من الشخصيات الرسمية والسياسية وتحت تغطية إعلامية.

وقالت الهيئة إنّ "الحكم قد اختتم مسارا قضائيّا شابته العديد من الإخلالات الإجرائية، ومخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليّات المحاكمة العادلة"، مؤكدة أنه "حكم سياسي غير عادل"، إذ تمسكت النّيابة العموميّة في المحكمة الابتدائيّة بتونس بتتبع الغنوشي رغم سقوط الدعوى بمرور الزمن، بحسب قولها. وأضافت أن "القضايا التي اتهم فيها الغنوشي هي قضايا سياسية كيدية الهدف منها المس من القيمة الاعتبارية لشخصية يشهد لها العالم بالسلم والتسامح".

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الحكم يندرج ضمن سلسلة الأحكام الجائرة في قضايا كيدية"، مشيرا إلى أن الحكم قد صدر على الرغم مما قدمته هيئة الدفاع من حجج وتأكيدها انعدام شروط المحاكمة العادلة. وأضاف حسن أن "الحكم جزافي وجائر، ولا بد من رفع المظالم عن الغنوشي"، مؤكدا أن أغلب القضايا المرفوعة ضده "كتصريحه في المسامرة الرمضانية وقضية شركة نماء وأنستالينغو والعبارة التي أخذت من تعزية وموضوع اللوبيينغ، كلها ذات طابع سياسي".