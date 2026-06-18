تونس: حكم بالسجن 6 أشهر على القاضي والمرشح الرئاسي مراد المسعودي

- أُدين مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان والمرشح السابق للرئاسة، بتهمة تقديم رشاوى للتأثير على الناخبين، مع تخفيف عقوبته من 8 إلى 6 أشهر سجنًا. - القضية تعود لفترة الانتخابات الرئاسية، حيث اتُهم المسعودي بجمع تزكيات بطرق غير قانونية، وهو ما نفاه مؤكدًا أنها قضية سياسية شملت معارضين آخرين. - المسعودي، الذي أُوقف في أغسطس 2025، طعن في الحكم وأُفرج عنه ليُحاكم بحالة سراح، وكان ضمن 57 قاضيًا شملهم قرار العزل في 2022.

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، مساء الأربعاء، بإقرار إدانة رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان، القاضي المعزول والمرشح السابق للرئاسة مراد المسعودي، مع تخفيف العقوبة السجنية من 8 أشهر إلى 6.

وتعود القضية إلى فترة الانتخابات الرئاسية، حيث وُجهت للمسعودي تهم تتعلق بتقديم مبالغ مالية وهدايا عينية بهدف التأثير على الناخبين، وذلك خلال حملته الانتخابية. وسبق أن صدر ضد المسعودي حكم ابتدائي غيابي بالسجن لمدة 8 أشهر.

ويُذكر أن المسعودي أعلن في 2024 ترشحه للانتخابات الرئاسية، قبل أن تتم ملاحقته قضائيا بشبهة جمع تزكيات انتخابية بطرق غير قانونية وتقديم عطايا للتأثير على الناخبين، وهو ما نفاه المسعودي وهيئة الدفاع عنه، مؤكدين أن القضية سياسية، وقد شملت عدداً من المترشحين والمعارضين للرئيس قيس سعيد.

وكان مراد المسعودي قد تعرض للإيقاف في أغسطس/آب 2025 إثر تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في حقه، قبل أن يطعن في الحكم ويفرج عنه على أن تتم محاكمته بحالة سراح. ويُشار إلى أن المسعودي من بين 57 قاضيا وقاضية شملهم قرار العزل الصادر سنة 2022.