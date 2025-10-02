- نظمت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" اعتصامًا أمام السفارة الأميركية في تونس احتجاجًا على اعتقال نشطاء أسطول الصمود العالمي بعد اعتراضه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية. - يتابع الفريق القانوني لأسطول الصمود التهم الموجهة للمشاركين المختطفين، مع تطوع محامين من غزة للدفاع عنهم، وطالبت عدة أحزاب تونسية بإطلاق سراح المعتقلين واعتبرت أن إسرائيل خرقت المعاهدات الدولية. - دعت الأحزاب التونسية إلى تحرك دولي لحماية النشطاء وإطلاق سراحهم، واعتبرت الهجوم على الأسطول عملاً من أعمال القرصنة، وطالبت بتحرك دبلوماسي عاجل لإدانة ممارسات الاحتلال.

قال عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" صلاح المصري إنه سيتم تنظيم اعتصام مفتوح مساء اليوم الخميس أمام السفارة الأميركية بالعاصمة تونس تنديدا باعتقال نشطاء أسطول الصمود العالمي بعد اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي سفن الأسطول في المياه الدولية واختطاف الناشطين المشاركين في محاولة كسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية إليه.

وأكد المصري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه أمام العدد الكبير لسفن أسطول الصمود العالمي الذي تشارك فيه نحو 48 سفينة و500 ناشط، "فقد تم إرباك العدو الذي يعمل على عدم وصول أي سفينة إلى شواطئ غزة"، مشيرا إلى أن "نجاح ولو سفينة واحدة من الأسطول في الوصول سيمثل رسائل مهمة وتحفيزاً لبقية السفن التي تستعد للخروج مجدداً"، وأوضح أنه رغم اختطاف قوات الاحتلال عدداً من الناشطين "فإن الكيان الصهيوني في حالة إرباك واضحة مقارنة بالمحاولات السابقة في الوصول إلى غزة، كسفن مرمرة وحنظلة والضمير".

وأكد عضو الفريق القانوني لأسطول الصمود، المحامي سامي بن غازي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنهم يتابعون نوعية التهم التي سيوجهها الكيان الصهيوني للمشاركين في أسطول الصمود العالمي الذين جرى اختطافهم في المياه الدولية، موضحاً أنه على ضوء ذلك "سيتم التحرك". وأوضح بن غازي أن "عدة محامين من غزة تطوعوا للدفاع عن المعتقلين، وأنهم بوصفهم فريقاً قانونياً بصدد متابعة أي مستجدات".

وطالبت عدة أحزاب تونسية بإطلاق سراح جميع المعتقلين على متن أسطول الصمود العالمي من قبل الكيان الصهيوني ليلة أمس، مشيرة إلى أن من بينهم 21 تونسيا، مؤكدة أن ما قامت به إسرائيل "خرق للمعاهدات الدولية"، بعد إيقافها أكثر من 22 سفينة، فيما تواصل اعتراض عدد آخر من السفن. ودعا الحزب الجمهوري في بيان له، اليوم الخميس، السلطات التونسية إلى "إعلان موقف واضح من العملية العدوانية على أسطول الحرية وكسر الحصار على غزة وبذل كل ما يمكن بذله لدى أصدقاء تونس للتدخل وضمان سلامة وكرامة التونسيين الأسرى".

وشدد على ضرورة مواصلة الضغط لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، داعياً إلى حماية جميع المختطفين، معتبرا أن أسطول الصمود تعرض لـ"هجمة صهيونية همجية، هي أقرب إلى أعمال القرصنة"، فيما طالبت حركة النهضة المنتظم الدولي والأمم المتّحدة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الأسطول وجميع نشطائه الأحرار وإطلاق سراحهم فورا، ودعت في بيان لها التونسيين والتونسيات إلى الخروج "انتصاراً لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وأضافت أن "أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة تعرض لهجوم غاشم على سفنه بالمسيّرات، واعتقال النشطاء الأحرار الذين هبوا من كل بلدان العالم للمشاركة في كسر الحصار عن غزة"، مطالبة بوضع "حدّ لعربدة كيان الاحتلال الصهيوني وإجباره على احترام القانون الدولي، وإنهاء الحرب على غزة، ووضع حدّ نهائي لجرائم التجويع والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني".

كما دعا حزب العمال الشعب التونسي وقواه التقدمية إلى التحرك احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود واستنكارا لملازمة السلطة الصمت تجاهه، مضيفا في بيان له أمس، أنّ "مداهمة أسطول الصمود جرت بضوء أخضر أميركي وصمت معظم دول العالم وتواطؤ رسمي عربي، وهو ما مثل ويمثل مشاركة في حرب الإبادة التي ينظمها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني". وأضاف "هذا العدوان يشكّل إرهاب دولة ما كان لها أن تستمرّ كل هذا الوقت لولا الدعم المباشر الأميركي".

وطالبت حركة "حق" السلطات التونسية بـ"القيام بدورها في حماية المواطنين التونسيين المنتمين لأسطول الصمود للتصدي لجميع ما سيتعرضون له من احتجاز أو غيره من أشكال الترهيب والترويع"، داعية إلى "تحرك دبلوماسي مستعجل لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين ممارسات العدو الصهيوني في حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة والتصدي اللاقانوني لجميع التحركات لكسر الحصار وآخرها أسطول الصمود".