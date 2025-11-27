عبرت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس، اليوم الخميس، عن تضامنها مع السجناء السياسيين، خاصة مع القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي مضى على إضرابه عن الطعام 28 يوما، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي. وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثالثة من الطور الاستئنافي المخصصة للنظر في قضية "التآمر على أمن الدولة 1". ورفع المحتجون شعارات: "لا قضاء، لا قانون، الشرفاء في السجون"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "يا جوهر لا تهتم، الحريات تفدى بالدم".

في غضون ذلك، تقرر اليوم الإفراج عن المحامية والسجينة سنية الدهماني، حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، التي أشارت إلى أن قرارا صدر اليوم عن وزيرة العدل بإطلاق سراح مشروط للدهماني. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرار الإفراج عن الدهماني "مهم، والأصل هو الإفراج وعدم سجن أي شخص بسبب التعبير عن رأيه، ولكن تزامن هذا القرار مع انعقاد الجلسة المخصصة للنظر في قضية التآمر 1 يعزز المخاوف من إمكانية التعجيل بإصدار الأحكام اليوم".

وأوضح الصغير أن منظومة الحكم "تعودت على إصدار مبادرات أو قرارات، وعادة هي غير عفوية، بمعنى أن صدور قرار الإفراج بالتزامن مع انعقاد جلسة التآمر 1 يثير العديد من التساؤلات والمخاوف".

وبين أن المحكمة تعقد جلستها الثالثة، ويبدو من خلال هيئة الدّفاع أن القاضي متمسك باستنطاق المتهمين، في الوقت الذي تطالب الهيئة بتأجيل الجلسة. كما تولت التذكير بالإخلالات القانونية التي رافقت المحاكمة عن بعد.

ولفت المتحدث إلى أنه قد تكون هناك محاولة للتعجيل بإصدار الأحكام في هذا الملف. ويحاكم نحو 40 شخصا من قادة الأحزاب والمحامين ورجال الأعمال والشخصيات الإعلامية، منذ فبراير/ شباط 2023 في قضية التآمر 1، من بينهم أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والعديد من السياسيين كعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بالحاج ورجل الأعمال كمال لطيف.