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تونس تستدعي السفيرة الفرنسية احتجاجاً على مقابلة مع المرزوقي
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- استدعت وزارة الخارجية التونسية السفيرة الفرنسية احتجاجاً على مقابلة بثتها قناة فرنسية مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، معتبرةً أنها تمس بسيادة تونس وأمنها القومي.
- عبرت الوزارة عن استنكارها لتكرار مثل هذه المشاهد في الإعلام الفرنسي، واعتبرتها تجاوزاً لحرية التعبير ودعوة للتدخل في الشأن الداخلي التونسي.
- دعت تونس فرنسا لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه التصرفات، مشيرةً إلى أن المرزوقي يعيش في فرنسا ويعد من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد.
- عبرت الوزارة عن استنكارها لتكرار مثل هذه المشاهد في الإعلام الفرنسي، واعتبرتها تجاوزاً لحرية التعبير ودعوة للتدخل في الشأن الداخلي التونسي.
- دعت تونس فرنسا لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه التصرفات، مشيرةً إلى أن المرزوقي يعيش في فرنسا ويعد من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد.
استدعت وزارة الخارجية التونسية، مساء الجمعة، السفيرة الفرنسية لدى تونس، احتجاجاً على بث "إحدى القنوات العمومية الفرنسية" مقابلة مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الذي تصفه السلطات التونسية بأنه مطلوب للعدالة. وقالت الوزارة، في بيان، إنها أبلغت السفيرة "احتجاجاً شديد اللهجة"، معتبرة أن المقابلة تضمنت "مساساً بسيادة الدولة التونسية واستهدافاً لأمنها القومي ومؤسساتها، ودعوة صريحة إلى الفتنة والاقتتال الداخلي".
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ولم تسمّ الخارجية التونسية القناة أو الشخصية المعنية، إلا أن معلقاً يُعد مقرباً من دوائر السلطة قال إن الأمر يتعلق بقناة "فرانس 24" ومقابلة أُجريت أخيراً مع المرزوقي. وأعربت الوزارة عن "استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية"، معتبرة أن ذلك يتجاوز "بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الإعلامية"، ويندرج في إطار "الدعوة إلى التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة".
كما شددت على أن "الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة تُرتّب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية"، داعية باريس إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق تشريعاتها الوطنية، لوضع حد لما وصفته بـ"هذه التصرفات غير المقبولة". ويعيش المرزوقي في فرنسا، ويعد من أبرز منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيّد. وكانت السلطات التونسية قد أصدرت بحقه أحكاماً غيابية بالسجن في قضايا عدة، من بينها تهمة "المساس بأمن الدولة".
(فرانس برس)