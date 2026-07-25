تونس تستدعي السفيرة الفرنسية احتجاجاً على مقابلة مع المرزوقي

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ما هي التهم الموجهة ضد الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي؟ ما هي الإجراءات التي طالبت بها تونس من فرنسا لوقف هذه التصرفات؟

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