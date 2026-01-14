- تأسست التنسيقية الوطنية في تونس للدفاع عن المعتقلين السياسيين ونشطاء الرأي، وتضم عائلات المساجين وهيئات الدفاع، بهدف توحيد الجهود لمقاومة الاستبداد والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. - أكد المحامي كريم المرزوقي على أهمية التنسيقية كمنصة نضالية، مشيراً إلى دورها في فضح الانتهاكات ودعم العائلات، مع التركيز على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. - شدد المحامي منجي صواب وزينب المرايحي على استمرار النضال القانوني والمدني لدعم المعتقلين، في ظل تزايد أعداد السجناء السياسيين.

أُعلن اليوم الأربعاء في تونس عن تأسيس التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بهدف الدفاع عن المعتقلين السياسيين ونشطاء الرأي والمعارضين بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأكد أعضاء التنسيقية، في مؤتمر صحافي في الذكرى الـ15 للثورة التونسية، في بيانهم التأسيسي، ضرورة "مواصلة النضال وتوحيد الجهود لمقاومة الاستبداد وآلة القمع التي لا تستثني أحداً"، مشددين على الحاجة الملحّة لتكثيف الجهود للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وقالت عضو التنسيقية، وأستاذة القانون العام، سناء بن عاشور، في كلمة خلال المؤتمر، إن التنسيقية "مخصصة للدفاع عن السجناء السياسيين وخاصة كل من وقع سجنهم لأسباب سياسية"، مشيرة إلى أن التنسيقية تتألف من عدة أطراف يجمعها "المحاكمات الظالمة، والزج بالمعارضين في السجون".

وعن أطراف التنسيقية، قال إن من بينها عائلات المساجين السياسيين، ونشطاء، ورابطة عائلات المساجين، وجل هيئات الدفاع، أي المحامين. وقالت المتحدثة إن الهدف هو "تنسيق العمل الميداني، والتعبير عن أوضاع السجناء"، مبينة أن "التنسيقية ستشمل كل سجين عبّر عن رأيه أو عارض السلطة". وحول الفرق بين هذه التنسيقية وبقية المبادرات، قالت في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أغلب التنسيقيات عادة تتعلق بمعتقل أو تشمل ملفاً معيناً أو قضية، ولكن هذه التنسيقية ستجمع كل المعتقلين وتتناول جل الملفات، مؤكدة أن "التنسيقية لن تتجاهل التنسيقيات والمبادرات الموجودة سابقاً بل ستتم مساندة الجهود السابقة والبناء عليها".

من جهته، شدد المحامي كريم المرزوقي في كلمة على أهمية الإعلان عن التنسيقية بالتزامن مع ذكرى الثورة التونسية، مشيراً إلى أن ذلك جاء "ليكون بمثابة محطة نضالية لتوحيد الجهود والعمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين"، ومؤكداً في الوقت ذاته أن "مواجهة سيل المحاكمات السياسية لن يكون إلا بوحدة الصف، وبالمواجهة المشتركة وتنسيق التحركات الميدانية". وفيما قال إن دور التنسيقية سيكون مساندة العائلات وفضح الانتهاكات الجسيمة خاصة أثناء المحاكمات السياسية، أوضح أن التنسيقية "ستكون جامعة وستشمل الجميع بقطع النظر عن الخلفيات السياسية والفكرية"، مشيراً إلى أن السلطة لن تستطيع إسكات أصوات المعارضين والسجناء.

وأكد المرزوقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التنسيقية تضع في صدارة أولوياتها قضية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، موضحاً أنه سيتم العمل على تحقيق هذا الهدف عبر مختلف الوسائل الحقوقية والنضالية المتاحة. وأضاف أن التنسيقية ستعمل على تسليط الضوء على مختلف القضايا المرتبطة بالاعتقال السياسي، ومتابعة التحركات النضالية التي يخوضها المعتقلون داخل السجون، وفي مقدمتها إضرابات الجوع، مشيرًا إلى أن الحقوقي العياشي الهمامي يواصل إضرابه عن الطعام منذ 42 يوماً.

من جهته، قال المحامي منجي صواب، شقيق القاضي الإداري السابق أحمد صواب في كلمة خلال المؤتمر، إن "النظام الحالي، رغم محاولاته إضعاف دور الأجسام الوسيطة، لن ينجح في ذلك، مؤكداً أن المنظمات والنشطاء يواصلون التحرك دفاعاً عن الحريات". وأشار إلى أن أعداد السجناء السياسيين تشهد تزايداً مستمراً، ما يستوجب مواصلة النضال للمطالبة بإطلاق سراحهم جميعاً. كما لفت إلى صعوبة الوضع الصحي لشقيقه داخل السجن، إذ يعاني من عدة أمراض، مؤكداً في الوقت نفسه صموده وتمسكه بحقه في محاكمة عادلة.

بدورها، شددت زينب المرايحي، زوجة السجين السياسي الصحبي عتيق وعضو التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين السياسيين، على التزامهم بكل الوسائل القانونية والمدنية السلمية للدفاع عن المعتقلين السياسيين. وأوضحت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عمل التنسيقية سيشمل مختلف التحركات الميدانية، إلى جانب الندوات وإصدار البيانات، مؤكدة دعمهم لكل جهد من شأنه تحريك ملف معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين والمطالبة بالإفراج عنهم.