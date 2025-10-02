- انطلق اعتصام مفتوح أمام السفارة الأميركية في تونس، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين ضمن أسطول الصمود العالمي، وغلق السفارة وطرد السفير الأميركي، مؤكدين أن التصعيد وارد لتحقيق هذه المطالب. - أكد نفطي حولة، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أن ما تعرض له أسطول الصمود هو قرصنة في المياه الدولية، مشيراً إلى أن أميركا شريكة في هذه الجرائم، مما يستدعي الضغط على السفارة الأميركية. - شدد الناشطون على ضرورة تحمّل الدولة التونسية مسؤوليتها وإصدار بيان تنديد، مؤكدين أن المقاومة ستنتصر رغم التواطؤ العربي، وأن أسطول الصمود كسر حاجز الخوف وحقق أهدافه.

انطلق في تونس اعتصام مفتوح أمام السفارة الأميركية، حيث احتشد العديد من التونسيين، مساء اليوم الخميس، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين ضمن أسطول الصمود العالمي، ومطالبين بغلق السفارة، وطرد السفير الأميركي. ورفع المحتجون شعارات: "أميركا هي هي. مطلب واحد للجماهير غلق سفارة وطرد سفير"، "فلسطين عربية"، "أسطولنا أسطول صمود جاء لكسر الحدود"، "الحرية لأسطول الصمود"، "علّي الصوت والشعار لا بوارج في البحار".

وقال عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، نفطي حولة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الاعتصام أمام السفارة الأميركية هو اعتصام مفتوح إلى حين إطلاق سراح المعتقلين التونسيين ضمن أسطول الصمود العالمي، مؤكداً أن التصعيد وارد، وسيتم اتباع كل الأشكال النضالية. وأضاف حولة أن ما تعرض له أسطول الصمود هو قرصنة في المياه الدولية، في انتهاك واضح لكل القوانين، مبيناً أن هذا غير مفاجئ لأن الكيان الصهيوني يتبع أساليب وحشية، مشيراً إلى أن أميركا شريكة في هذه الجرائم، ولذلك لا بد من الضغط على السفارة الأميركية بتونس.

وشدد المتحدث على أنه على الدولة التونسية تحمّل مسؤوليتها، وإصدار بيان تنديد، في ظل عدد الأسرى التونسيين لدى الاحتلال ممن شاركوا في الأسطول. من جانبه، قال القيادي في حزب العمال، علي الجلولي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السلطات التونسية للأسف صمّاء ولم يصدر عنها أي موقف لغاية اللحظة رغم أسر عدد هام من التونسيين، مؤكداً أن هذا الصمت وصمة عار على جبين الدولة، مضيفاً: "لكن رغم التواطؤ العربي، فإن المقاومة ستنتصر".

أمّا الناشط السياسي زهير حمدي، فرأى أن أسطول الصمود تمكن من كسر حاجز الخوف، وأن من شاركوا لا يهدفون إلى نشر العنف كما يروج الكيان، بل إلى كسر الحصار، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الكيان أثبت مرة أخرى وحشيته وتجاوزه لكل القوانين، من خلال اعتراض أسطول الصمود. وأضاف أن الهدف الحقيقي لأسطول الصمود تحقق حتى ولو لم يصل إلى شواطئ غزة، مؤكداً أن الحكومات الغربية هي الآن تحت ضغط شعوبها، وهو ما يفسر جل التحركات في عدة بلدان، فالعالم يتغير بفعل فلسطين وغزة.