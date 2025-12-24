تونس: أحكام غيابية ضد متهمي اغتيال مهندس حماس محمد الزواري

- أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن مدى الحياة على 11 متهماً في قضية اغتيال المهندس محمد الزواري، عضو كتائب القسام، بينما تراوحت الأحكام بين عشر سنوات والمؤبد لبقية المتهمين الغائبين عن المحاكمة. - كان الزواري خبيراً في تطوير الطائرات المسيّرة لحركة حماس، واغتيل في 2016 أمام منزله في صفاقس، حيث اتهمت حماس إسرائيل والموساد بتنفيذ العملية. - جميع الأحكام صدرت غيابياً، والمتهمون متوارون عن الأنظار، بينهم تونسيون وأجانب، وقد شاركت طائرات الزواري المسيّرة في عمليات عسكرية لاحقاً.

أصدرت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق 11 متهماً في قضية اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، عضو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيما تراوحت الأحكام بين عشر سنوات والسجن المؤبد لبقية المتهمين الغائبين عن المحاكمة، بحسب محامية عائلته، حنان الخميري، لوكالة فرانس برس.

ويعد محمد الزواري، الذي كان في الـ49 من عمره عند اغتياله في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 أمام منزله في صفاقس (وسط شرقي تونس)، من خبراء تطوير الطائرات المسيّرة لدى حركة حماس، وكان يشرف على مشروع تطوير طائرة مسيّرة باسم "أبابيل1". وأثار اغتياله ضجة واسعة في تونس، التي أكدت تورط "عناصر أجنبية"، فيما اتهمت حماس إسرائيل وجهاز استخباراتها "الموساد" بتنفيذ العملية، بعد أن تظاهر عملاء بأنهم صحافيون للتقرب من الزواري.

ووفق المحامية الخميري، صدرت الأحكام جميعها غيابية لأن المتهمين الـ18 متوارون عن الأنظار، بينهم تونسيون ومصريون ومغاربة وبوسنيون، وقد سبق أن أوقف المتهمون التونسيون ثم أُفرج عنهم أثناء التحقيق، ما سمح لهم بمغادرة البلاد.

وأوضح عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي عبر صفحته على "فيسبوك" أن المحكمة أصدرت أحكاماً مؤبدة على المتهمين الـ11 لمحاكمة القتل العمد للزواري، وجميعهم في حالة فرار، من بينهم إيريك ساراك وآلان كامزيتش (البوسنيان المنفذان)، إضافة إلى 6 أجانب و3 تونسيين آخرين.

ويُذكر أن الزواري كان يعمل أيضاً على مشروع لنيل درجة الدكتوراه لإنشاء غواصة مسيّرة، وقد شاركت طائراته المسيّرة لاحقاً في عمليات عسكرية، بينها "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق إعلان كتائب القسام. وقد وُصفت هذه المسيّرات بأنها صغيرة الحجم وبصمتها الحرارية منخفضة، ما يمكّنها من الاقتراب بدقة من أهدافها دون كشفها، وتحمل صواريخ صغيرة متفجرة.

واُغتيل الزواري بعدما أمضى نحو عقد من الزمن في صفوف المقاومة الفلسطينية، انضم خلالها إلى كتائب القسام، وتدرج في مشاريع تطوير الطائرات المسيرة، قبل أن يُقتل على يد من اتهمتهم حماس بالعمل لصالح الموساد الإسرائيلي.

(فرانس برس، العربي الجديد)