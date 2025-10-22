تونس: أحزاب تساند حراك قابس وتنتقد خطاب قيس سعيد

- شهدت مدينة قابس في تونس احتجاجات واسعة ضد التلوث البيئي، حيث نفذ السكان إضرابًا عامًا ومسيرة حاشدة بسبب تدهور الوضع البيئي نتيجة المجمع الكيميائي. - انتقدت أحزاب سياسية تعامل السلطة مع الأزمة، مشيرة إلى فشل الحكومة في تقديم حلول حقيقية واعتمادها على القمع والتشويه، مع فجوة بين الخطاب الرسمي والمطالب الشعبية. - دعت الأحزاب المعارضة إلى تحقيق مستقل في "الجريمة البيئية" ومحاسبة المسؤولين، مع التأكيد على الشفافية وإيجاد حلول جذرية للتلوث البيئي.

ساندت عدة أحزاب في تونس حراك قابس ضد التلوث، جنوبي البلاد، بعد الإضراب العام الذي نُفذ أمس الثلاثاء، والمسيرة الحاشدة التي جابت المنطقة، مؤكدة أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، ليل أمس، لن يقود إلى حل الأزمة، خاصة في ظل مواصلة الحديث عن "مؤامرة ومتآمرين وخونة". وأكد الحزب الجمهوري، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن منظومة الحكم الحالية فشلت في تقديم حلول سياسية حقيقية، مشيراً إلى أن "السلطة اكتفت بخطابات إنشائية وبلاغات خالية من أي التزام فعلي، في وقت كانت فيه قابس تنتظر قرارات واضحة لإنقاذ بيئتها وحياة أبنائها".

وقال البيان إن "سكان قابس ضحايا التلوّث يدفعون منذ عقود ثمن سياسات لا تراعي الإنسان ولا البيئة"، مؤكداً أن المقاربات الأمنية التي لجأت إليها السلطة في مواجهة احتجاجات سلمية ومشروعة، والاعتقالات والملاحقات الأمنية التي طاولت عدداً من النشطاء "تمثل شكلاً جديداً من القمع، يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة بدل الاستماع إليها". ولفت البيان إلى أن "الحراك السلمي فضح الخطاب الرسمي الذي يدّعي تمثيل "إرادة الشعب"، بينما يقمعها حين تعارض مصالحه الضيّقة".

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الهبّة الشعبية في قابس كشفت "زيف الخطابات والشعارات الرسمية التي اعتمدها رئيس الجمهورية قيس سعيّد طيلة 8 سنوات، والتي اصطدمت بواقع شعبي، فخروج آلاف المواطنين في مسيرة حاشدة في قابس تحت شعار واحد وهو "الشعب يريد تفكيك الوحدات الملوثة" لا يمكن تأويله، لأن هذا المطلب غير قابل لأي تأويلات، وبالتالي ترديد نظرية المؤامرة والتخوين غير مقبول، وهذه السردية سقطت وجرى اكتشاف زيف هذه الخطابات".

وأضاف الصغير أن "هناك اليوم فجوة بين الخطاب الرسمي والممارسة، وبين المطالب الشعبية والشعارات الواهية التي تعتمد على الخطابة"، مؤكداً أن "كل هذا لا يعّبر عن مطالب الشعب"، مشيراً إلى أنه "في غياب البرنامج والقدرة على حل المشاكل، فإن التآمر يحضر في محاولة فاشلة لاعتماد أسلوب الترهيب وللتعامل مع أي أزمة". وأدان حزب العمال، في بيان له أمس، من جهته، محاولات تشويه وتجريم تحركات قابس ومواطنيها من قبل أنصار السلطة، مضيفاً أن "حراك قابس يأتي بسبب المجمع الكيميائي، وهي حالة تفاقمت بتواتر حالات التسمّم والاختناق في عدد من المدارس".

وأضاف أن "هذا الوضع دفع مواطني الجهة إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج، والمطالبة بوضع حدّ لهذه الجريمة البيئية". وقال البيان إن "سلطة الانقلاب واجهت المطالب المشروعة للمحتجّين بالقمع والتشويه والمغالطة، ممعنة في الاستهتار بأرواح أبناء الجهة وبناتها، وبمستقبل الأجيال القادمة، واضعة على رأس اهتماماتها ما تجنيه من أرباح من المجمع". ودعا حزب العمال إلى "التحرك مساندة لأهالي قابس، ووقف القمع وإطلاق سراح جميع المعتقلين".

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الإضراب العام والحراك الذي حصل أمس في قابس، و"هذه التعبئة العفوية غير مسبوقة، خاصة في مسألة تتعلق بالوضع البيئي، وهي من الأمثلة القليلة في العالم التي تتحرك فيها مدينة بأكملها بهذا الشكل، وبمثل هذا الحشد"، مؤكداً أن "هذا يعكس خطورة الوضع في قابس، وهو دلالة على الوعي، ويمثل عودة قوية للحراك الشعبي". وأضاف الهمامي أن "خطاب السلطة لا يخلو من تناقض، فهو من جهة يشكر أهالي قابس على تحرّكهم، ومن جهة يقمع المحتجين ويزج بهم في السجن"، موضحاً أن "رد السلطة لا يختلف عن ردود الأنظمة السابقة أي القمع، ثم التشويه والتضليل، وهو ما ورد في خطاب سعيّد".

ورأى الهمامي أن "خطاب سعيّد تضمّن تشخيصاً للوضع، لكنه لم يقدّم أي حلول، مما يكشف العجز، كما أن تحميل الغير المسؤولية هو محاولة لتبرير الفشل". وبيّن أن "الحديث عن تآمر ومؤامرة غير جديد، لأن كل الأنظمة السابقة تستعمل هذه الشماعة، وفي الحقيقة المتآمر الحقيقي هو من لا يستمع إلى مطالب الشعب، وهو من يستمر في الخيارات الفاشلة نفسها". وأضاف أن "خطابات العجز نفسها ومحاولات تبرير الفشل متواصلة"، مبيناً أن "الدولة بلا عقل، وكأن هناك مسؤولين آخرين يحكمون البلاد، في حين أن لقيس سعيّد كل الصلاحيات والسلطات، ولكن الحلول غائبة".

من جانبه، أشار حزب المسار الديمقراطي إلى أن احتجاجات المواطنين تتصاعد داخل وخارج قابس، مطالباً السلطة القائمة بإيجاد حل جذري للتلوث وللمجمع الكيميائي مصدر المشكلة البيئية الخطيرة، مضيفاً، في بيان له، أن "هذه الاحتجاجات جوبهت بالقمع من طرف القوات الأمنية، واعتقالات في صفوف المحتجين، وحملات تشويه طاولت المواطنات والمواطنين، والمجتمع المدني، والمناضلين البيئيين". وحمّل الحزب المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة في تواصل تردي الوضع البيئي في قابس، وانعكاساته على صحة المواطنات والمواطنين، وغياب حل عاجل للقضاء، وحلول جذرية، داعياً إلى "إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المتواصلة، والإصغاء لمقترحات مواطني الجهة".

أمّا حركة "حق"، فدعت في بيان لها اليوم، "بعد نجاح الإضراب العام الذي جرى تنفيذه أمس، وبعد المسيرة التاريخية عددياً وتنظيمياً"، إلى "فتح تحقيق جدي ومستقل" حول "الجريمة البيئية" الحاصلة في قابس، ومحاسبة المسؤولين بعيداً عن منطق "أكباش الفداء"، وتفعيل الشفافية في نشر البيانات البيئية ونتائج التحقيقات، مؤكدة أنها تستنكر الحملات المشبوهة وغير الأخلاقية ضد المحتجين من مواطني قابس، وحملات التوقيف التي طاولت العديد منهم، وتطالب بـ"الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية هذه التحركات".