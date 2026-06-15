توم برّاك يعلن وصوله إلى بغداد وهذه أبرز ملامح أجندة زيارته

- وصل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بغداد لدعم حكومة علي الزيدي ومناقشة شراكة جديدة لتعزيز العلاقات الأميركية-العراقية وسط تحديات سياسية وأمنية. - تتضمن زيارة برّاك محادثات مع مسؤولين عراقيين وقيادات سياسية، وتركز على ملف الفصائل المسلحة، تعزيز الاستقرار الأمني، وخفض التوتر الإقليمي، بالإضافة إلى التعاون في الاستثمار وإعادة هيكلة القطاعات الحيوية. - تعكس الزيارة اهتماماً أميركياً متجدداً بالملف العراقي، وتهدف إلى فتح مرحلة جديدة من التنسيق السياسي والأمني، وتوفير غطاء سياسي لدعم الحكومة في تعزيز الاستقرار الداخلي.

أعلن المبعوث الأميركي إلى العراق وسورية توم برّاك وصوله، اليوم الاثنين، إلى بغداد لعقد سلسلة من اللقاءات مع القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين في العراق، مشيراً إلى أنه يعتزم نقل دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحكومة علي الزيدي التي حصلت على ثقة البرلمان منتصف مايو/أيار الماضي ولم تستكمل بعد تشكيل جميع الوزارات بسبب خلافات سياسية. وكتب برّاك في منشور على منصة "إكس": "يسرّني ويشرّفني أن أعود إلى بغداد، حيث ألتقي بفريق سفارة الولايات المتحدة المتميز بقيادة القائم بالأعمال جوشوا هاريس". وأضاف: "سأجتمع اليوم مع رئيس الوزراء الزيدي لنقل دعم الرئيس ترامب لحكومته، ومناقشة شراكتنا من أجل بلورة مسار جديد لعلاقة أميركية - عراقية قوية تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين".

Happy and honored to be back in Baghdad, meeting with our great U.S. Embassy team led by Chargé d’Affaires Joshua Harris. Today I will meet with Prime Minister Al-Zaidi to convey President Trump’s support for his government, and discuss our partnership on a new direction for a… pic.twitter.com/Ds3FY8LIvg — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 15, 2026

وقال مصدر سياسي مطلع لـ"العربي الجديد" إن "زيارة توم برّاك إلى بغداد مفصلية، وخاصة"، موضحاً أنها تتضمن سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الحكومة العراقية وقيادات سياسية بارزة، إضافةً إلى محادثات موازية مع أطراف سياسية في إقليم كردستان العراق. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ملف الفصائل المسلحة يتصدر جدول المباحثات، في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة للدفع باتجاه ضبط السلاح الموجود خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار الاستقرار الأمني في البلاد، إلى جانب بحث آليات خفض التوتر الإقليمي المرتبط بالساحة العراقية". وفيما يخص التعاون بين الجانبين، بيّن المصدر ذاته أنه سيأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات "إذ سيعرض المبعوث الأميركي رؤية واشنطن لدعم الحكومة العراقية في ملفات الاستثمار، وإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع مسار الإصلاحات المالية والإدارية".

وأكد المصدر السياسي المطلع أن "زيارة المبعوث الأميركي إلى العراق وسورية، توم برّاك، تعكس اهتماماً أميركياً متجدداً بالملف العراقي، خصوصاً في ظل التحديات السياسية والأمنية الراهنة، ومحاولةَ الدفع باتجاه مقاربات أكثر استقراراً في إدارة الملفات العالقة بين بغداد وأطراف إقليمية ودولية". وختم المصدر حديثه بأن "مباحثات برّاك قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق السياسي والأمني بين بغداد وواشنطن، إذا ما جرى التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأن الملفات المطروحة على الطاولة".

من جهته، قال الخبير في الشؤون الاستراتيجية، علي الجبوري، لـ"العربي الجديد" إن "زيارة توم برّاك إلى بغداد تمثل محطةً مهمة في توقيت حساس"، معتبراً أنها قد تعيد رسم ملامح العلاقات الثنائية. وبيّن الجبوري أن "زيارة برّاك تأتي في ظل تصاعد التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفي مقدمتها ملف سلاح الفصائل خارج إطار الدولة، الذي يشكل أحد أبرز مصادر التوتر الداخلي والإقليمي، إضافةً إلى الأزمة المالية والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الحكومة".

وأضاف أن "الزيارة، إذا ما استُثمرت بشكل دقيق، يمكن أن تُساهم في توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لدعم الحكومة في تنفيذ خطوات تدريجية تهدف إلى تعزيز حصر السلاح بيد الدولة، وإعادة ضبط العلاقة مع القوى المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار الداخلي". وتابع أن "المباحثات المرتقبة ستتناول ملفات تتعلق بالدعم المالي والتعاون المصرفي، وسبل تخفيف الضغوط على الاقتصاد العراقي". وأكد الجبوري أن "نجاح الزيارة سيقاس بقدرتها على فتح مسارات عملية لمعالجة الأزمات المتراكمة، وتعزيز قدرة الحكومة على فرض الاستقرار وتثبيت مؤسسات الدولة".