توم برّاك: نعمل على خفض التصعيد بين الحكومة السورية و"قسد"

- أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم برّاك، استمرار الجهود لخفض التوتر بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع تمديد مهلة خروج المدنيين من دير حافر بريف حلب الشرقي. - أعلنت الحكومة السورية عن عملية عسكرية وشيكة ضد "قسد" في دير حافر ومسكنة، وسط قصف الجيش السوري لأهداف محددة ومنع "قسد" المدنيين من المغادرة عبر الممر الإنساني. - فتح الجيش السوري ممرًا إنسانيًا من ريف حلب الشرقي، محذرًا المدنيين من الاقتراب من مواقع "قسد"، بينما استهدفت القوات السورية الأحياء السكنية في دير حافر بالقصف.

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك، اليوم الجمعة، مواصلة الجهود لخفض حدة التوتر بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع استمرار التحشدات العسكرية على جبهة دير حافر في ريف حلب الشرقي، وتمديد مهلة خروج المدنيين من المنطقة لليوم الثاني. وقال برّاك، في منشور على منصة إكس، إن الولايات المتحدة على تواصل وثيق مع جميع الأطراف في سورية، وهي تعمل على مدار الساعة لخفض التصعيد وحدة التوتر، والعودة إلى محادثات الاندماج ما بين الحكومة السورية و"قسد"، في إشارة إلى اتفاق العاشر من مارس/ آذار 2025، والسعي للعودة إليه.

The United States remains in close contact with all parties in Syria, working around the clock to lower the temperature, prevent escalation, and return to integration talks between the Syrian government and the SDF. — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 16, 2026

وجاءت تصريحات برّاك وسط إعلان الحكومة السورية، أمس، عن عملية عسكرية وشيكة تستهدف "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، اللتين سبق أن تقدمت إليهما "قسد" بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

في المقابل، أكد مصدر ميداني في منطقة دير حافر لـ"العربي الجديد" أن المنطقة تشهد عمليات قصف لأهداف محددة من جانب الجيش السوري، بالتوازي مع منع مقاتلي "قسد" المدنيين من المغادرة عبر الممر الإنساني الذي أعلنت عنه الحكومة السورية في وقت سابق، مشيرا إلى أن الأهالي يسلكون الطرق الزراعية والترابية للوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، ومن ثم التوجه إلى مراكز الإيواء في مدينة منبج.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أول من أمس الأربعاء، فتح ممر إنساني من ريف حلب الشرقي باتجاه مدينة حلب، مؤكدة أن الجيش السوري "سيتخذ عددا من الإجراءات للقضاء على أي تهديد يمس أمن المنطقة والمواطنين". وقالت هيئة العمليات: "نهيب بأهلنا المدنيين ضرورة الابتعاد عن كل مواقع تنظيم قسد والمليشيات الإرهابية بالمنطقة المحددة مسبقا".

بدوره، أوضح المكتب الإعلامي لـ"قسد" أن الجيش السوري استهدف بأكثر من 20 قذيفة مدفعية، بالتزامن مع عمليات قصف بالطائرات المسيرة، الأحياء السكنية في مدينة دير حافر، مشيرا إلى أن عمليات القصف تهدف إلى الضغط على الأهالي لإجبارهم على مغادرة مناطقهم. وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا"، أمس الخميس، أن عناصر من "قسد" انشقوا عنها على جبهة دير حافر، حيث أمنت وحدات الجيش السوري وصولهم إلى نقاط انتشارها.