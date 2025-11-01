توماس برّاك: لبنان دولة فاشلة وحزب الله هو الدولة

- اعتبر المبعوث الأميركي توماس برّاك أن لبنان "دولة فاشلة" بسبب غياب مصرف مركزي فعال وخدمات الكهرباء والماء، مع تفوق حزب الله على الجيش اللبناني، حيث يُزعم أن "حزب الله هو الدولة" في الجنوب. - أشار برّاك إلى أن النظام المصرفي اللبناني "مفلس" مع فقدان 60 مليار دولار وديون تصل إلى 130 مليار دولار، مع رفض جهات لبنانية التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. - دعا برّاك لبنان لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لتخفيف التوترات، مشيراً إلى استعداد إسرائيل للحوار، رغم توتر القادة اللبنانيين بشأن المحادثات.

اعتبر المبعوث الأميركي الخاص توماس برّاك، اليوم السبت، أن لبنان "دولة فاشلة" عازياً ذلك إلى غياب مصرف مركزي وخدمات الكهرباء والماء و"تفوق" قدرات حزب الله على قدرات الجيش اللبناني، وصولاً إلى حد الزعم بأن "حزب الله هو الدولة" في الجنوب. وقال برّاك في مداخلة له خلال "حوار المنامة" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين إن النظام المصرفي في لبنان "مفلس"، مستنداً في ذلك إلى متابعة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلام على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم مالية خلال توليه منصبه.

وقال المبعوث الأميركي إن 60 مليار دولار مفقودة داخل النظام المصرفي اللبناني، بالإضافة إلى 130 مليار دولار من ديون الدولة، مشيراً إلى أن جهات في لبنان لم يذكر بالاسم ترفض "إجراء تقييم للفارق، والتعامل مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي". وتابع حديثة قائلا إن شركة الكهرباء في لبنان مثلها مثل المصرف المركزي "مفلسة". وقال "ليس هناك كهرباء، إذا احتجت للكهرباء فعليك الحصول على مولد خاص. إذا أردت الماء، فأنت بحاجة إلى مزود من القطاع الخاص"، وهو الأمر الذي ينطبق على التعليم كذلك، وفق رأيه.

في المقابل، اعتبر برّاك أن "حزب الله هو الدولة"، قائلاً "إذا ذهبت إلى الجنوب، يوفر لك حزب الله الماء والتعليم وراتب". وادعى أن لدى حزب الله "40 ألف جندي، مقابل 60 ألف جندي في الجيش اللبناني". وتابع "جنود حزب الله يحصلون على 2200 دولار شهرياً، وجنود الجيش اللبناني يحصلون على 275 دولار شهرياً". وزعم أن لدى حزب الله "ما بين 15 ألف إلى 20 ألف صاروخ وقذيفة، فيما يقود جنود الجيش اللبناني سيارات جيب قديمة وبندقيات أي كيه 47 (كلاشنيكوف)"، متسائلاً "ما الذي يحدث هنا؟".

وفي وقت سابق السبت، حضّ برّاك لبنان على إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مع تصاعد المخاوف على خلفية تكثيف إسرائيل هجماتها على الأراضي اللبناني ومواصلة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع حزب الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حيث تستمر في احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

واتهم الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة إسرائيل بالرد على دعوات بلاده للتفاوض بتكثيف غاراتها الجوية. وأجرت السلطات اللبنانية محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، لكن برّك قال إن مفتاح تخفيف التوترات قد يكمن في المفاوضات المباشرة. وقال الموفد الأميركي للصحافيين على هامش "حوار المنامة" إن "الحوار يجب أن يكون مع إسرائيل. يجب أن يكون فقط مع إسرائيل، وإسرائيل مستعدة". وأضاف "أسلكوا هذا الطريق، إلى إسرائيل، وأجروا محادثة، فهذا لن يضر".

ولكنه قال لوكالة فرانس برس إن القادة اللبنانيين "متوترون عن حق" بشأن مثل هذه المحادثات. وأضاف "إنهم مترددون عن حق لأن البيئة خطيرة". وتابع الموفد الأميركي "إذا كنتم تريدون القيام بذلك، فسنساعدكم. وسنضغط على إسرائيل لتكون معقولة".