توقيف 16 مطلوباً بحملة أمنية موسعة في ريف دمشق

وسّعت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، حملتها الأمنية في محيط دمشق، بإطلاق عملية أمنية واسعة استهدفت عدداً من المناطق جنوبي ريف دمشق، وأسفرت عن توقيف 16 مطلوباً وضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، في إطار مساعٍ متواصلة لتعزيز الأمن وملاحقة المطلوبين، وذلك بعد سلسلة تفجيرات وهجمات استهدفت مواقع حسّاسة في دمشق الأسابيع الماضية. وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان، إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أطلقت حملة أمنية واسعة شملت مناطق ببيلا، ويلدا، وبيت سحم، والسيدة زينب، استهدفت عدداً من المطلوبين المتوارين والمتورطين في قضايا جنائية، إلى جانب الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

وأضافت الوزارة أن الحملة أسفرت عن توقيف 16 مطلوباً، وضبط كمية من المواد المخدرة، إضافة إلى قنابل يدوية وأسلحة وذخائر، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كثّفت السلطات السورية خلال الآونة الأخيرة إجراءاتها الأمنية في دمشق وريفها، عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة

تشديد الإجراءات الأمنية في دمشق

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة حملات أمنية كثفتها السلطات السورية خلال الآونة الأخيرة في دمشق وريفها، في ظل تشديد الإجراءات الأمنية عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة واستهدفت مواقع أمنية وعسكرية حسّاسة. وفي هذا السياق، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في التاسع من يوليو/تموز الحالي، أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت بعد "عملية أمنية معقدة ومتابعة استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية التي قالت إنها تقف وراء التفجيرات الأخيرة في دمشق".

وبحسب الوزارة، فإن الخلية مسؤولة عن التفجيرين اللذين وقعا قرب مركز إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى دمشق في السابع من يوليو، وأسفرا عن إصابة عشرات الأشخاص، غالبيتهم من عناصر الأمن والشرطة، إضافة إلى مسؤوليتها عن تفجير استهدف سيارة قرب إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع السورية في حي باب شرقي وسط العاصمة في 19 مايو/أيار الماضي، والذي أدى إلى مقتل عنصر من وزارة الدفاع وإصابة عدد من الأشخاص.

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وأوضحت الوزارة حينها أن العملية نُفّذت عبر مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وحي عش الورور، مؤكدة "استمرار التحقيقات لكشف تفاصيل المخطط الإرهابي وارتباطات الخلية، تمهيداً للإعلان عن هويات أفرادها وأدوارهم".

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الداخلية أيضاً تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في المنطقة الجنوبية، مؤكدة تفكيكها بالكامل وإلقاء القبض على القيادي البارز في التنظيم فراس الداغر، إلى جانب عدد من المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاغتيال وتأمين مصادر التمويل. وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الداغر شغل مواقع قيادية عدة داخل التنظيم، من بينها مسؤولية ما يُعرف بـ"قطاع الجيدور" و"المنطقة الغربية"، قبل تكليفه بمنصب ما يسمى "والي لبنان وفلسطين"، كما عمل مرافقاً شخصياً لما يُعرف بـ"خليفة التنظيم"، في مؤشر على موقعه المتقدم ضمن الهيكل القيادي للتنظيم.

وتعكس الحملة الأمنية الجديدة استمرار النهج الذي تتبعه السلطات السورية لتشديد الإجراءات الأمنية في دمشق وريفها، بعد الهجمات التي استهدفت منشآت وشخصيات رسمية خلال الفترة الماضية. كما تشير إلى تركيز الأجهزة الأمنية على ملاحقة المطلوبين المتورطين في الجرائم المنظمة، وشبكات المخدرات والسلاح، إلى جانب خلايا التنظيمات المتشددة، في محاولة لمنع وقوع هجمات جديدة وتعزيز الاستقرار الأمني في العاصمة ومحيطها.