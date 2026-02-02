- شهدت مدينة لوس أنجليس احتجاجات عنيفة ضد ممارسات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، حيث أوقفت السلطات عشرات الأشخاص بتهم متعددة، منها الاعتداء والتخريب ورفض الامتثال لأوامر الشرطة. - اندلعت الاحتجاجات بعد مقتل امرأة برصاص فرق الهجرة في مينيسوتا، مما أثار انتقادات واسعة لسياسات الهجرة في إدارة ترامب، وسط تضارب في الروايات حول الحادثة. - تصاعدت التوترات بين السلطات الفيدرالية ومسؤولي ولاية مينيسوتا، حيث انسحب مكتب التحقيقات الجنائية من التحقيق، وسط اتهامات متبادلة حول مصداقية الروايات الرسمية.

أوقفت السلطات الأميركية، أمس الأحد، عشرات الأشخاص في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، خلال الليلة الثانية من الاحتجاجات التي خرجت ضد ممارسات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، تجاه المهاجرين غير النظاميين، وفق ما أفادت به شرطة المدينة. وقالت الشرطة في بيان إن الموقوفين يواجهون اتهامات تتعلق بـ "الاعتداء بسلاح مميت، والاعتداء على أفراد الشرطة، والتخريب الجنائي الجسيم والبسيط، ورفض الامتثال لأوامر التفرّق"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددهم بلغ نحو 50 شخصاً.

وأظهرت مقاطع مصوّرة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع مشادات حادة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، التي استخدمت الهراوات وطلقات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين مع تصاعد التوتر. ويقول المحتجون إن سياسات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، والممارسات المشابهة في عدد من الولايات، تمثل "استخداماً مفرطاً لسلطة الدولة"، في إشارة إلى عمليات الاحتجاز التي بدأت أخيراً في ولاية مينيسوتا.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، صرّحت عمدة لوس أنجليس كارين باس بأن الاحتجاجات مهمة للغاية "ما دامت سلمية ولا تشهد أعمال تخريب". وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في 7 يناير/كانون الثاني في عدة ولايات أميركية، عقب مقتل امرأة أميركية الجنسية برصاص فرق الهجرة أثناء وجودها داخل سيارتها في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وادعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن المرأة حاولت دهس ضباط الوكالة، وهو ما نفاه حاكم الولاية تيم والتز، مشيراً إلى أنه شاهد مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار عليها، ويُظهر رواية مختلفة تماماً. وعلى خلفية الحادث، تعرضت سياسات الهجرة في إدارة دونالد ترامب لانتقادات واسعة من الرأي العام، في وقت دافعت الإدارة عن الضابط الفيدرالي، واعتبرت الواقعة "دفاعًا عن النفس"، مدعية أن الضحية "دهست بعنف ووحشية أحد ضباط ICE". وكتب الرئيس ترامب عبر منصاته أن الضابط "نجا بأعجوبة"، رغم أن مقاطع الفيديو المتداولة تُظهره يتمشى بعد إطلاق النار.

وأظهرت تحليلات نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست أن المرأة كانت تقود سيارتها مبتعدة عن الضابط لحظة إطلاق النار، وليس باتجاهه، كما ذكرت الرواية الرسمية. وهاجم مسؤولون في ولاية مينيسوتا إدارة ترامب، واعتبروا روايتها "غير حقيقية"، مطالبين بإبعاد القوات الفيدرالية عن الولاية. ورغم إعلان مسؤولي الولاية نيتهم المشاركة في التحقيق، أعلن مدير مكتب ولاية مينيسوتا للتحقيقات الجنائية انسحاب وكالته بسبب "منعها من الوصول إلى الأدلة". وقال الحاكم تيم والتز إن "بعض من هم في مواقع السلطة أصدروا أحكامهم مسبقاً"، واصفاً التصريحات الفيدرالية بـ"الكاذبة". من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن محققي الولاية "لا يملكون صلاحية المشاركة في التحقيق"، متهمة المسؤولين في مينيسوتا بـ"الفشل في حفظ النظام". كما تمسّك نائب الرئيس جيه دي فانس برواية الإدارة، وهاجم الصحافيين واصفاً إياهم بـ"عملاء دعاية لجماعة متطرفة"، على خلفية تشكيكهم في رواية الحكومة حول الحادثة.

(الأناضول، العربي الجديد)