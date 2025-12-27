توقيف ضباط من جيش نظام الأسد خلال محاولتهم دخول الأراضي السورية

- إحباط محاولات تهريب: ألقت القوى الأمنية السورية القبض على 12 عنصراً وضابطاً من جيش النظام السابق أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية إلى سوريا، في عملية تمت بالتعاون مع الجيش السوري وأهالي تلكلخ، وهي الثانية خلال 48 ساعة. - توترات في حلب: شهدت مدينة حلب اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حيث تعرض حاجز لـ"قسد" لهجوم بقذائف "آر بي جي"، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين الطرفين. - اتهامات متبادلة: اتهمت "قسد" الحكومة السورية بافتعال الأزمات، بينما اتهمت الحكومة "قسد" بخرق الاتفاقات عبر استهداف حاجز لوزارة الداخلية في حلب.

ألقت القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون مع وحدات من الجيش السوري، ليل الجمعة - السبت القبض على عناصر وضباط من قوات جيش النظام السابق خلال محاولتهم قطع الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية عبر طرق التهريب غرب حمص.

وبلغ عدد العناصر والضباط الذين قُبض عليهم خلال العملية 12 شخصاً، وفق ما أكد الناشط الإعلامي من منطقة تلكلخ حسن الإبراهيم لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن العملية تمت في قرية حالات في ريف منطقة تلكلخ غرب محافظة حمص وسط سورية. وأكد الإبراهيم أن العملية هي الثانية خلال أقل من 48 ساعة، إذ تمكنت القوى الأمنية، بالتعاون مع أهالي مدينة تلكلخ، من إيقاف سيارة تقل 14 من عناصر وضباط نظام الأسد يوم الخميس، خلال محاولتهم سلوك طرق التهريب بين الأراضي السورية واللبنانية.

وفي سياق آخر، شهدت مدينة حلب شمال سورية اشتباكات محدودة بين قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ليلة الجمعة - السبت، إذ أوضح المكتب الإعلامي لـ"قسد" أن حاجزاً لقوى الأمن الداخلي التابعة لها تعرّض لهجوم بقذائف "آر بي جي"، متهماً الحكومة السورية بأنها "تنتهج سياسة افتعال الأزمات وخلق التوتر، في تجاهل واضح لكل المساعي والجهود الدولية الرامية إلى التهدئة".

وقال المكتب الإعلامي إن "القوى الأمنية التابعة للحكومة السورية شنت هجوماً مباشراً على حاجز لقوى الأمن الداخلي التابعة لـ"قسد"، تلاه قصف للأحياء السكنية الآمنة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، في محاولة مكشوفة لجر قواتنا إلى التصعيد".

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، قد ذكر وفق بيان نقلته وزارة الداخلية السورية، أن قناصة تابعين لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يتمركزون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، استهدفوا حاجزاً لوزارة الداخلية أثناء قيام عناصر الحاجز بمهامهم في تنظيم حركة دخول وخروج المدنيين، في خرق جديد للاتفاقات المبرمة بين الطرفين.