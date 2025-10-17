توقيف ضابط سابق في قوات النظام السوري بمحافظة اللاذقية

أخبار
دمشق

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
مباشر
17 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 16:30 (توقيت القدس)
عناصر من الأمن السوري في ريف اللاذقية، 7 مارس 2025 (علي حاج سليمان/Getty)
عناصر من الأمن السوري في ريف اللاذقية، 7 مارس 2025 (علي حاج سليمان/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نفذت وزارة الداخلية السورية عملية أمنية محكمة في اللاذقية، أسفرت عن اعتقال العقيد قصي وجيه إبراهيم، القائد السابق لكتيبة الجبل، بعد رصد وتتبع دقيق بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب.

- إبراهيم متورط في عمليات ابتزاز وجرائم إرهابية، مستغلاً نفوذه وعلاقاته مع حافظ منذر الأسد، وشارك في هجمات على مراكز الأمن والجيش، وأحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب للتحقيق.

- تأتي هذه العملية ضمن حملة موسعة لملاحقة فلول النظام السابق بعد سقوط نظام بشار الأسد، مستهدفة المتورطين في انتهاكات ضد المدنيين منذ 2011.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية أمنية وصفتها بـ"المحكمة" في محافظة اللاذقية شمال غربي سورية، أسفرت عن توقيف العقيد قصي وجيه إبراهيم، القائد السابق لما يُعرف بـ"كتيبة الجبل" والمنحدر من قرية لقماني في ريف الحفة. وقال العميد عبد العزيز الأحمد قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، في بيان، نقلته وزارة الداخلية إنّ العملية جاءت "بعد رصد وتتبع دقيق"، ونُفذت "بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أنّ إبراهيم "تولى سابقاً العديد من المسؤوليات الميدانية، ونال العديد من الثناءات على عملياته الإجرامية بحق المدنيين الأبرياء والثائرين".

وأضاف الأحمد أنّ الموقوف "قاد أحد أبرز محاور القتال في الساحل السوري، وتحديداً محور قمة النبي يونس وقلعة الشلف، كما ثبت تورطه في عمليات ابتزاز واسعة، مستغلاً نفوذه وعلاقاته الوثيقة بالمجرم حافظ منذر الأسد". وأوضح أن إبراهيم "شارك كذلك في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مراكز الأمن والجيش خلال أحداث السادس من مارس/ آذار الماضي"، مؤكداً أنه "أُحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص".

قوات الأمن السوري في اللاذقية، 8 مارس 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

سورية: اعتقال متورطين بجرائم حرب من النظام السابق في حماة

ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الداخلية عن توقيف نمير بديع الأسد، شقيق وسيم بديع الأسد، وأفراد من عصابته، في ريف القرداحة. وبحسب بيان الوزارة، فإنّ التحقيقات الأولية كشفت أن نمير الأسد "استغل قرابته من رأس النظام الهارب (بشار الأسد)" في تشكيل وإدارة شبكات إرهابية منظمة تورطت في جرائم القتل والخطف والابتزاز والسلب المسلح بحق المدنيين في عدد من المحافظات السورية". كما ثبت "إشرافه على معامل لتصنيع المخدرات وترويجها وتهريبها إلى دول الجوار"، بالإضافة إلى "ضلوعه في الهجوم المسلح الذي وقع في آذار الفائت على مواقع لقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في بلدة صلنفة بريف الحفة".

وتأتي هذه العمليات الأمنية ضمن حملة موسعة تنفذها وزارة الداخلية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تستهدف ملاحقة فلول النظام السابق والمتورطين في انتهاكات بحق المدنيين منذ انطلاق الثورة السورية في مارس/ آذار 2011.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
فلسطينيون يصلون الجمعة داخل مسجد مدمر، غزة 17 أكتوبر 2025 (دعاء الباز/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

حماس تدعو لتسريع تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة

ترامب في كلمة في البيت الأبيض، 16 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب يأمل التحاق السعودية باتفاقيات التطبيع: سينضم الجميع بعدها

التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

"الاتحاد الاشتراكي" المغربي يواجه امتحان تجديد القيادة